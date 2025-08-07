Ανεκτίμητη γνώση για την πρώιμη χριστιανική ιστορία θα μπορούσε να παρέχει η πρόσφατη ανακάλυψη μιας αρχαίας κοπτικής πόλης στη Δυτική Έρημο της Αιγύπτου, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της χώρας.

Το Υπουργείο ανακοίνωσε στις 24 Ιουλίου ότι είχε βρει τα απομεινάρια κατοικημένης πόλης που χρονολογείται στην πρώιμη κοπτική περίοδο- μεταξύ 3ου και 7ου μ.Χ. αιώνα στον αρχαιολογικό χώρο Αΐν Αλ-Χαράμπ, που βρίσκεται στην όαση Χάργκα. Η πόλη αυτή ρίχνει φως σε μια καθοριστική περίοδο της αιγυπτιακής ιστορίας που είδε τη μετάβαση από την ειδωλολατρία στον χριστιανισμό και ήταν κάποτε κέντρο της πρώιμης χριστιανικής ζωής.

Υπό την αιγίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου (ΑΣΑ), ομάδα αρχαιολόγων στο Αΐν Αλ-Χαράμπ αποκάλυψε σειρές από κατοικίες από πλινθόλιθους, τάφους και δύο εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης μιας δομής σε μορφή βασιλικής που αποτελούνταν από έναν κεντρικό χώρο που περιβαλλόταν από δύο διαδρόμους, με τρεις σειρές τετράγωνων κιόνων. Αποκαλύφθηκε επίσης τοιχογραφία που απεικονίζει τον Ιησού Χριστό να θεραπεύει τους άρρωστους.

«Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη σημασία της όασης Χάργκα ως θρησκευτικού και κοινωνικού κέντρου σε διάφορες ιστορικές περιόδους, ειδικά στην αρχή της κοπτικής εποχής» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΑΣΑ Μοχάμεντ Ισμαήλ Χαλέντ.

Ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σερίφ Φάθι, πρόσθεσε ότι το εύρημα αυτό «ενισχύει την κατανόησή μας για τον πρώιμο χριστιανισμό στην Αίγυπτο και υπογραμμίζει τις αξίες της ανεκτικότητας που είναι βαθιά ριζωμένες στην κληρονομιά μας.»

Οι Κόπτες είναι χριστιανική εθνοθρησκευτική ομάδα της περιοχής και αποτελούν την πολυπληθέστερη χριστιανική ομολογία στη Μέση Ανατολή και περίπου το 10% του πληθυσμού της Αιγύπτου. Υπάγονται κυρίως την Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλεξάνδρειας.

Ιστορικά έχουν υποστεί διωγμούς ως θρησκευτική μειονότητα, αλλά και πιο πρόσφατα επιθέσεις που αποδίδονται στην πολιτική ισλαμιστική ομάδα των Αδελφών Μουσουλμάνων. Μετά την ανατροπή του Προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι το 2013, τουλάχιστον 45 εκκλησίες και πολλές χριστιανικές ιδιοκτησίες δέχθηκαν επιθέσεις. Ωστόσο, οι Κόπτες βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του αιγυπτιακού κινήματος ανεξαρτησίας και σήμερα διατηρούν μια ισχυρή αίσθηση αιγυπτιακής ταυτότητας.

Σύμφωνα με τον Αιγυπτιολόγο Στίβεν Χάρβεϊ, οι κοπτικοί χώροι στην Αίγυπτο λαμβάνουν τώρα νέα προσοχή στη συντήρηση, με εκπληκτικά αποτελέσματα. Ένα καλό παράδειγμα αυτού, είναι το Κόκκινο Μοναστήρι στη Σοχάγκ, στην Άνω Αίγυπτο. «Το Κόκκινο Μοναστήρι ανακαλύφθηκε πριν από πολύ καιρό» λέει ο Χάρβεϊ στην The Art Newspaper, «αλλά θεωρούνταν πολύ νεότερο σε χρονολογία μέχρι την πρόσφατη συντήρηση από το Αμερικανικό Ερευνητικό Κέντρο στην Αίγυπτο, που αποκάλυψε μια πολύ πρώιμη χρονολογία.»

Η πρόσφατη ανακάλυψη της αρχαίας πόλης στη δυτική έρημο θεωρείται σημαντική επειδή παρέχει «πρώιμες αποδείξεις της κοπτικής ζωής εκτός της κοιλάδας του Νείλου και λόγω της καλλιτεχνικής αξίας των πρώιμων εικόνων από ιστορίες της Καινής Διαθήκης, που είναι πάντα πολύ ευπρόσδεκτες».

Με πληροφορίες από theartnewspaper.com