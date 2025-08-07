Η νέα ταινία του Μπραντ Πιτ «F1», σαρώνει στα ταμεία, ενώ έχει ξεπεράσει εισπρακτικά κάθε άλλη παραγωγή του χολιγουντιανού σταρ.

Το φιλμ που τον βρίσκει στο ρόλο ενός βετεράνου οδηγού της Formula 1, έχει ήδη ξεπεράσει τα 545 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Πιτ, που κατείχε το «World War Z» του 2013 με 540 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο η επιτυχία του «F1» δεν αφορά μόνο τον πρωταγωνιστή. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοζίνσκι, έχει γίνει επίσης η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών για την Apple Studios, ξεπερνώντας άλλες μεγάλες παραγωγές της, όπως το ιστορικό έπος «Napoleon» ($221 εκατομμύρια) του Ρίντλεϊ Σκοτ και το «Killers of the Flower Moon» ($158 εκατομμύρια) του Μάρτιν Σκορσέζε.

Στη λίστα με τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του ηθοποιού ακολουθούν η ταινία «Mr. & Mrs. Smith» ($487 εκατομμύρια), το «Ocean’s Eleven» ($450 εκατομμύρια) και το «Once Upon a Time… in Hollywood» ($377 εκατομμύρια). Να σημειωθεί ότι η ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο, χάρισε στον Πιτ το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 2020.

Όμως παρά την εντυπωσιακή του πορεία στα ταμεία, το «F1» απέχει ακόμα πολύ από την κορυφή των μεγαλύτερων εισπρακτικών επιτυχιών του 2025. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το «Lilo & Stitch» της Disney με 1 δισεκατομμύριο δολάρια και ακολουθούν η ταινία της Warner Bros, «A Minecraft Movie», με 955 εκατομμύρια δολάρια και το «Jurassic World: Rebirth» με 766 εκατομμύρια δολάρια.

Βέβαια όλες αυτές οι ταινίες, επισκιάζονται από την κινεζική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων «Ne Zha 2» που κατέγραψε εισπράξεις 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Ιndependent, αν και κυκλοφόρησε διεθνώς, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από την Κίνα.

ΑΠΕ- ΜΠΕ