Τούρκοι ειδικοί «θα εξερευνήσουν πρώτα τη χώρα μας και στη συνέχεια κάθε μέρος όπου έχουν πατήσει Τούρκοι, καταγράφοντας με προσοχή την πολιτιστική μας κληρονομιά» διακήρυξε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιολογίας στην Άγκυρα.

«Ενώ προστατεύουμε και αποκαθιστούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά τόσο στη γεωγραφία της καρδιάς μας όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου, αγωνιζόμαστε επίσης εντατικά για την επιστροφή στην Τουρκία των ιστορικών έργων που έχουν αφαιρεθεί από τη χώρα μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος.

«Αν δεν κατανοήσουμε σωστά την Ιστορία και τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε, καθώς και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ζούμε, δεν θα μπορέσουμε να χαράξουμε σωστά το μέλλον μας. Πάντα λέω ότι ως έθνος βρισκόμαστε εδώ εδώ και χίλια χρόνια και, αν ο Θεός θέλει, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εδώ μέχρι την Ημέρα της Κρίσης» τόνισε επίσης.

Υποστήριξε ότι «η Τουρκία κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια αρχαιολογία», τόσο στις ανασκαφές όσο και στις ενάλιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις και είπε ότι οι Τούρκοι επιστήμονες «γράφουν Ιστορία στην Αρχαιολογία».

Από το 2002, σημείωσε, η χώρα μας έχει εξασφαλίσει την επιστροφή 13291 ιστορικών αντικειμένων στην πατρίδα τους και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιστροφή στην Τουρκία του χάλκινου αγάλματος του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου, 65 χρόνια μετά την κλοπή του.

Στο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιολογίας που πραγματοποιείται στο προεδρικό συγκρότημα στην τουρκική πρωτεύουσα συμμετέχουν περισσότεροι από 250 ακαδημαϊκοί, συμπεριλαμβανομένων 29 διεθνών εμπειρογνωμόνων. Στο πλαίσιο του συμποσίου, εγκαινιάστηκε έκθεση υπό τον τίτλο «Χρυσή Εποχή της Αρχαιολογίας», η οποία παρουσιάζει για πρώτη φορά 485 αρχαία αντικείμενα από διάφορες αρχαίες πόλεις, μεταξύ των οποίων και το ακέφαλο άγαλμα του Μάρκου Αυρήλιου, ενώπιον του οποίου φωτογραφήθηκε ο Ερντογάν μαζί με τη σύζυγό του Εμινέ.

ΑΠΕ- ΜΠΕ