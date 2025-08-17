Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο σπουδαίος Άγγλος ηθοποιός Τέρενς Σταμπ. Η καριέρα του περιλαμβάνει περισσότερες από 60 ταινίες.

Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός από τον ρόλο του «κακού» στρατηγού Ζοντ στις πρώτες ταινίες του «Superman», ωστόσο η καριέρα του διήρκεσε έξι δεκαετίες και μεταξύ άλλων συνεργάστηκε με τον Πιερ Πάολο Παζολίνι (στον ρόλο του επισκέπτη στο «Θεώρημα»), αλλά και τον Κεν Λόουτς στο ντεμπούτο του «Όχι Δάκρυα για την Τζόι» (1967).

Εκτός από την υποψηφιότητα για Όσκαρ που του επέφερε ο φερώνυμος ρόλος στο ιστορικό δράμα του Πίτερ Ουστίνοφ «Billy Budd» (1962), έχει διακριθεί μεταξύ άλλων με Χρυσή Σφαίρα Νέου Ηθοποιού για τον ίδιο ρόλο, καθώς επίσης με Βραβείο του Φεστιβάλ των Καννών για την ερμηνεία του στην ταινία τρόμου «Ο Συλλέκτης» (βασισμένη στο βιβλίο του Τζον Φόουλς) και Αργυρή Άρκτο στο Βερολίνο για την ισπανική ταινία «Beltenebros» (1991).

Ήταν γνωστός για τους ρόλους τους σε πολλές ακόμη ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Περιπέτειες της Πρισίλα», «Βασίλισσα της Ερήμου», «Μακριά από το Αγριεμένο Πλήθος» και «Επιχείρηση Βαλκυρία» (2008) στο πλευρό του Τομ Κρουζ, όπου υποδύθηκε τον Γερμανό συνωμότη στρατηγό Λούντβιχ Μπεκ.

Ο Σταμπ πέθανε το πρωί της Κυριακής 17 Αυγούστου όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του σε δήλωσή της στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters. «Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, που θα συνεχίσει να αγγίζει τους ανθρώπους για πολλά χρόνια ακόμη» ανέφεραν.

Γεννήθηκε στο East End του Λονδίνου το 1938, γιος ενός μηχανικού σε ρυμουλκό πλοίο. Επιβίωσε από τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά το σχολείο ακολούθησε καριέρα στη διαφήμιση, όπου εργάστηκε για αρκετά χρόνια.

Αργότερα κέρδισε υποτροφία για την Ακαδημία Θεατρικής Τέχνης Webber Douglas και σύντομα συμμετείχε σε εθνική περιοδεία του θεατρικού έργου «The Long the Short and the Tall» του Willis Hall, μαζί με τον επίσης βρετανό ηθοποιό Μάικλ Κέιν. Οι δύο ηθοποιοί έφτασαν στο σημείο να συγκατοικήσουν και να κάνουν παρέα με τον διάσημο Πίτερ Ο’Τουλ.

Η πρώτη του εμφάνιση σε ταινία ήταν στα είκοσί του, ως ο τίτλος χαρακτήρας στην ιστορική περιπέτεια του 1962 του Πίτερ Ουστίνοφ «Billy Budd». Η ερμηνεία αυτή του απέφερε υποψηφιότητα για Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού και αποτέλεσε τη μεγάλη του ευκαιρία.

Ο ηθοποιός με τα σαγηνευτικά μπλε μάτια συνέχισε υποδυόμενος έναν ψυχοπαθή στον «Συλλέκτη» του Γουίλιαμ Γουάιλερ, ταινία για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο ερμηνείας το 1965 στις Κάννες.

Ο Κεν Λόουτς τον προσέλαβε για την πρώτη του ταινία, «Όχι δάκρυα για την Τζόυ» (1967).

Αφού έμεινε για καιρό στην αφάνεια, το 1977, ο Ρίτσαρντ Ντόνερ τον επέλεξε για να υποδυθεί τον στρατηγό Ζοντ στον «Superman».

Το 1994 υποδύθηκε επίσης την Μπερναντέτ, την τρανσέξουαλ της ταινίας «Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου».

Μέχρι το τέλος της καριέρας του, συμμετείχε τόσο σε μεγάλες παραγωγές («Πόλεμος των Άστρων», «Ο Σικελός», «Γουόλ Στριτ») όσο και σε ανεξάρτητες ταινίες όπως οι «Συμβόλαιο με το θάνατο» του Στίβεν Φρίαρς (1984) ή «Ο Εγγλέζος» του Στίβεν Σόντερμπεργκ (1999).

Τη δεκαετία του ’60 απασχόλησε τα εξώφυλλά των περιοδικών της εποχής για τις ερωτικές του σχέσεις με την Τζούλι Κρίστι, την Μπριζίτ Μπαρντό και το μοντέλο Τζιν Σρίμπτον. Μετά τον χωρισμό του με την Σρίμπτον, ο Σταμπ πέρασε κάποιο διάστημα στην Ινδία και στο ασράμ του Κρισνμούρτι.

Στην ταινία «Far from the Madding Crowd», ο Σταμπ πρωταγωνίστησε δίπλα στην πρώην σύντροφό του, την ηθοποιό Τζούλι Κρίστι. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 αποτέλεσαν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της χώρας. Ο Σταμπ ξεκίνησε να βγαίνει μαζί της αφού την είδε στο εξώφυλλο ενός περιοδικού να κρατά ένα υποπολυβόλο. Ήταν τόσο διάσημοι που αναφέρθηκαν και στο τραγούδι των Kinks, «Waterloo Sunset», με τα ψευδώνυμα «Terry and Julie».