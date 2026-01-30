Δεκαετίες μετά τους διάσημους προγόνους τους, Αμερικανοί συγγραφείς, συνθέτες και ερμηνευτές παίρνουν τη σκυτάλη της διαμαρτυρίας εξοργισμένοι από τον θάνατο νωρίτερα αυτόν τον μήνα δύο πολιτών στη Μινεάπολη οι οποίοι έπεσαν νεκροί από τα πυρά ομοσπονδιακούς πρακτόρων των υπηρεσιών μετανάστευσης.

Πριν 80χρόνια ο θρύλος της φολκ μουσικής Γούντι Γκάθρι, πηγή έμπνευσης για τον Μπομπ Ντίλαν, είχε γράψει στην κιθάρα του «Αυτή η μηχανή σκοτώνει φασίστες» (This Machine Kills Fascists).

Σήμερα, κληρονόμοι αυτής της παράδοσης των «τραγουδιών διαμαρτυρίας» επικρίνουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αφορμή αποτελούν διάφορα ζητήματα, από τις επιχειρήσεις για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών, τη μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο πολέμου και την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, ως την κατάργηση του προγράμματος ασφάλισης υγείας και τη φτώχεια στις ΗΠΑ.

Αυτή την εβδομάδα πολλοί τραγουδιστές της φολκ καταδίκασαν με τη μουσική τους τον θάνατο του 37χρονου Άλεξ Πρέτι, που σκοτώθηκε το Σάββατο από πράκτορες της αστυνομίας συνόρων (CBP) στη Μινεάπολη, και της επίσης 37χρονης Ρενέ Γκουντ, που έπεσε νεκρή στις 7 Ιανουαρίου από τα πυρά πράκτορα της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Μια κολεκτίβα με το όνομα Singing Resistance (Τραγουδώντας την αντίσταση) βγήκε στους δρόμους και τις εκκλησίες της Μινεάπολης για να τραγουδήσει για την αγάπη και την αδελφοσύνη, αλλά και να ζητήσει την κατάργηση της ICE.

Άλλοι καλλιτέχνες προτιμούν άλλους τρόπους, πιο σίγουρους για να φτάσουν στους νέους: το Istagram και το TikTok.

«Genuine American Hero» (Αυθεντικός Αμερικανός ήρωας) είναι ο τίτλος του τραγουδιού που έγραψε ο όχι και πολύ γνωστός Τζόζεφ Τερέλ για τον φόνο της Ρενέ Γκουντ, το οποίο έχει αναχθεί σε ύμνο κατά της ICE και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια θεάσεις στο ίντερνετ.

«Μας προστατεύει και μας αρπάζει από τα σπίτια και τα γραφεία μας, ναι είναι ένας αυθεντικός Αμερικανός ήρωας» λέει ειρωνικά στο τραγούδι του ο Τερέλ αναφερόμενος στον αστυνομικό που σκότωσε τη Γκουντ «πυροβολώντας την στο πρόσωπο».

«Το έγραψα γιατί έβραζα από οργή εναντίον της ICE» εξήγησε ο Τερέλ στο Instagram εκφράζοντας την έκπληξή του για την επιτυχία του τραγουδιού. «Χαίρομαι που σας αγγίζει καθώς προσπαθούμε να δώσουμε νόημα σε αυτή τη στιγμή».

«Εντάξου στην ICE»

Ο τραγουδιστής της φολκ Τζέσι Γουελς αγγίζει ένα ευρύτερο κοινό. Εδώ και έναν χρόνο αυτός ο κιθαρίστας και τραγουδιστής, ηλικίας 33 ετών, έχει καθιερωθεί ως ο τροβαδούρος της διαμαρτυρίας συνεργαζόμενος με την εμβληματική Τζόαν Μπαέζ, γεμίζοντας αίθουσες συναυλιών και αποκτώντας φήμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα βίντεο των τραγουδιών του έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 200 εκατ. θεάσεις μόνο στο TikTok, ενώ φέτος προτάθηκε για τέσσερα Grammy, ανάμεσά τους αυτό για το καλύτερο φολκ άλμπουμ.

«Έντάξου στην ICE, αγόρι μου, δεν είναι άσχημα. Εντάξου στην ICE, άκου τη συμβουλή μου. Αν σου λείπει ο έλεγχος και η εξουσία, έλα μαζί μου να κυνηγήσεις μειονότητες» τραγουδά.

Την ώρα που η οργή και η αγανάκτηση των κατοίκων της Μινεάπολης αυξάνεται, ο Μπρους Σπρίνγκστιν, σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, κυκλοφόρησε την Τετάρτη νέο τραγούδι με τίτλο «Streets of Minneapolis» με το οποίο καταφέρεται εναντίον της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ

«Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και σας το παρουσιάζω σήμερα, σε αντίδραση στην κρατική τρομοκρατία που πλάκωσε στη Μινεάπολη» εξήγησε ο αστέρας της ροκ μέσω Instagram.

«Είναι αφιερωμένο στους κατοίκους της πόλης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ. Ας μείνουμε ελεύθεροι» πρόσθεσε, καταγγέλλοντας στο τραγούδι του «τον ιδιωτικό στρατό του βασιλιά Τραμπ».

Ο τραγουδιστής της κάντρι μουσικής Μπράιαν Άντριους από την πλευρά του είχε εκατομμύρια θεάσεις στο TikTok, όπου εξέφραζε την αντίθεσή του στο κίνημα MAGA, την ICE και τους θανάτους στη Μινεάπολη.

Η κάντρι, με τη συντηρητική της κληρονομιά, μοιάζει λιγότερο πρόθυμη να ενστερνιστεί τις εκκλήσεις για διαμαρτυρία. Ωστόσο, τον Οκτώβριο ο σταρ της κάντρι Ζακ Μπράιαν έγινε στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης για το τραγούδι του «Bad news» (κακά νέα). «Η ICE θα έρθει να σπάσει την πόρτα σου» λένε οι στίχοι του τραγουδιού, μια φράση που ενόχλησε ιδιαίτερα την κυβέρνηση Τραμπ.

«Αυτό το τραγούδι δείχνει πλήρη έλλειψη σεβασμού, όχι μόνο προς τις δυνάμεις επιβολής της τάξης αλλά και προς αυτή τη χώρα» είχε αντιδράσει η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

ΑΠΕ