Το ζήτημα της παράνομης σύλληψης και κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων από το κατοχικό καθεστώς τέθηκε στο επίκεντρο συνεδριών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), με τη συμμετοχή Κυπρίων βουλευτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ο Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΚΣΣΕ και Αντιπρόεδρος της Συνέλευσης, έλαβε μέρος στις εργασίες του Προεδρείου, υπό την προεδρία του Θεόδωρου Ρουσόπουλου.

Παράλληλα, ο Γιώργος Λουκαΐδης, Πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΕΕΑ), συμμετείχε σε συνεδρία της Προεδρικής Επιτροπής, ενώ ο Κωστής Ευσταθίου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμικών Υποθέσεων, πήρε μέρος στις σχετικές συζητήσεις.

«Τις συνεδρίες των δυο Επιτροπών απασχόλησε, μεταξύ άλλων θεμάτων, το ζήτημα της παράνομης σύλληψης και συνεχιζόμενης κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων από το υποτελές στην Τουρκία κατοχικό καθεστώς, σε συνέχεια και της επιστολής διαμαρτυρίας που απέστειλε ο κ. Τορναρίτης στους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών στις 28 Αυγούστου 2025», σημειώνεται. Ο κ. Τορναρίτης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην ΚΣΣΕ, Ισπανό βουλευτή Pablo Hispán, για τη σημαντική πρωτοβουλία να καταθέσει σχετική Γραπτή Δήλωση.

«Ο Γιώργος Λουκαΐδης σε παρέμβασή του στη συνεδρία της Προεδρικής Επιτροπής για το ζήτημα αυτό, επισήμανε ότι ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι καθοριστικός, καθότι η παράνομη σύλληψη και κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και των βασικών αρχών και αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ συνδέεται άμεσα με τη συστηματική υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών και τις συνεχείς παραβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ