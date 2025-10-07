Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός ανακοίνωσε την Τρίτη την επίσημη επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, κατά την τελετή λήξης του Εργαστηρίου για την Επικαιροποίηση της Στρατηγικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι στη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά οι προτεινόμενες δράσεις της ανανεωμένης Στρατηγικής.

Όπως σημείωσε, το επικαιροποιημένο και ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Την πρόληψη και αγωγή υγείας, με στόχο τη μείωση της εμφάνισης της νόσου μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και την προαγωγή υγιεινού τρόπου ζωής, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία για αποτελεσματική διαχείριση και μείωση επιπλοκών, την αυτοδιαχείριση και φροντίδα των ασθενών για βελτίωση της ποιότητας ζωής και τέλος, την καταγραφή δεδομένων και την έρευνα, ως εργαλεία για συνεχή βελτίωση των πολιτικών και υπηρεσιών με βάση τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η αναθεωρημένη Στρατηγική δεν αποτελεί θεωρητικό έγγραφο, αλλά έναν πρακτικό οδικό χάρτη που θα καθοδηγήσει τις επόμενες ενέργειες της πολιτείας με στόχο την αναβάθμιση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των συμφωνημένων δράσεων, συνεχίζοντας τη στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

ΚΥΠΕ