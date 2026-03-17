ΟΙ ραγδαίες και επικίνδυνες εξελίξεις, που σημειώνονται στην ευρύτερη περιοχή μας, έχουν θέσει το Κυπριακό εκτός της εξίσωσης των διεθνών διεργασιών. Και τούτο έγινε και σε μια περίοδο υποβάθμισής του, λόγω των περιορισμένων προοπτικών, που διαμορφώνονταν για να γίνουν κάποια βήματα προς τα εμπρός.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως σε μια περίοδο που δεν ήταν τόσο καλές οι προοπτικές για να σπάσει το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό, λόγω της τουρκικής άρνησης, οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα. Και απομακρύνουν τις προοπτικές.

ΑΥΡΙΟ Τετάρτη, στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση έχει ζητηθεί από τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει πρόσφατα έχει αποστείλει επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην οποία επαναλάμβανε την ετοιμότητα του να προχωρήσει σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Η πρόθεση της Λευκωσίας κρίθηκε αναγκαία να καταγραφεί καθώς, μεταξύ άλλων, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γ.Γ. αποφάσισε να παγώσει την προσπάθεια στο Κυπριακό επειδή αυτό το εξάμηνο ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία την Προεδρία της Ε.Ε. ενώ το Μάιο θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές. Επιπροσθέτως θεώρησε πως χρειάζεται χρόνο προσαρμογής ο νέος ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος.

ΜΕ την ευκαιρία, στην επιστολή, ο Πρόεδρος επανέλαβε την πάγια θέση της Λευκωσίας για το πλαίσιο διαπραγμάτευσης και λύσης. Κι’ αυτό καθίσταται αναγκαίο να γίνεται καθώς από τουρκικής πλευράς είναι ξεκάθαρο πως δεν γίνεται αποδεκτό το πλαίσιο του ΟΗΕ. Και ενώ, λοιπόν, θα έπρεπε ο ΟΗΕ να το υποδεικνύει ποιο είναι το πλαίσιο των κινήσεων τούτο το πράττει η Κυπριακή Δημοκρατία.

ΘΕΩΡΕΙ πως πρέπει συνεχώς να επαναβεβαιώνει τις βασικές παράμετρους λύσης: μία κυριαρχία, μία διεθνής προσωπικότητα, μία ιθαγένεια, με διασφάλιση ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, συνεπώς, θα πραγματοποιηθεί σε μια πολύ δύσκολή περίοδο. Κι αυτό γιατί πέραν από την μαξιμαλιστική στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό, ο πόλεμος στην περιοχή μας, εκ των πραγμάτων επηρεάζει. Πρώτον επειδή η προσοχή είναι στραμμένη στις στρατιωτικές συγκρούσεις. Δεύτερον, οι δράσεις κρατών εκτός πλαισίου του διεθνούς δικαίου και αγνοώντας τα Ηνωμένα Έθνη, δημιουργούν νέα δεδομένα. Επικίνδυνα δεδομένα για μικρότερα κράτη. Επικίνδυνα σε σχέση με τις πρακτικές που υιοθετούνται από τους ισχυρούς. Πρακτικές επιβολής.

ΘΑ το επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι μονόδρομος η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, κι αυτό το γνωρίζουν άπαντες στη Λευκωσία. Και διαμηνύεται προς κάθε κατεύθυνση.