Συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ θα έχει στις Βρυξέλλες στις 18 Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο περιθώριο της Συνόδου έχει διευθετηθεί συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. António Guterres στις 18 Μαρτίου, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας και επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σαφούς και σταθερής πολιτικής βούλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό και επιβεβαιώνει ταυτόχρονα το σταθερό και συνεχές ενδιαφέρον του ιδίου του ΓΓ ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η ετοιμότητα της δικής μας πλευράς για επανεκκίνηση της διαδικασίας είναι δεδομένη, από το σημείο, όπου διακόπηκαν οι συνομιλίες το 2017 στο Κραν Μοντανά, στη βάση λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και με πλήρη σεβασμό στο κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Σταθερή μας θέση παραμένει ότι η σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου. Δηλώνουμε έτοιμοι να προσέλθουμε σε μια τέτοια διάσκεψη, ώστε να συζητηθούν όλες οι πτυχές του Κυπριακού και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επανεκκίνησης μιας ουσιαστικής διαδικασίας διαπραγματεύσεων.

Το μήνυμα είναι σαφές. Από τη δική μας πλευρά υπάρχει καθαρή πολιτική βούληση και ετοιμότητα. Ο χρόνος δεν μπορεί να λειτουργεί σε βάρος της προσπάθειας. Χρειάζονται πρωτοβουλίες που να διατηρούν τη δυναμική της διαδικασίας και να δημιουργούν προοπτική ουσιαστικής προόδου.

Παράλληλα, στο περιθώριο της παρουσίας του στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ursula von der Leyen.

Κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ θα γίνει και ανασκόπηση της στενής συνεργασίας και της συνεχούς επικοινωνίας που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθ’ όλη αυτή την περίοδο, στο πλαίσιο της έμπρακτης και ουσιαστικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία».

Ερωτηθείς αν για τις επιπτώσεις στον τουρισμό από την εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό φέρει ευθύνη και η Κυβέρνηση, αφού, ανάμεσα σε άλλα, διαψεύστηκε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, ενώ οι εικόνες από την αεροπορική Βάση ήταν τέτοιες που έδιναν άλλη εντύπωση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι χθες έγινε υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια πολύ παραγωγική συνάντηση με αρμοδίους φορείς του Τουρισμού, «με ανταλλαγή απόψεων σε μεγάλο επίπεδο, μια εκτενής συζήτηση.

Πέραν τούτου, να σας θυμίσω ότι οι αρχικές αναφορές του Υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχαν επιβεβαιωθεί, ούτε υπήρχε όποια τέτοια πληροφόρηση. Τα δύο περιστατικά, η αναφορά του Υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου με το περιστατικό που σημειώθηκε το ίδιο βράδυ στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, είναι δύο εντελώς διαφορετικά περιστατικά.

Πέραν τούτου, νομίζω είναι εύκολα αντιληπτό ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας πρωτοφανούς περιφερειακής κρίσης. Και εδώ οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως οφείλει κάθε πολιτεία, να λαμβάνει όλα εκείνα τα προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας αλλά και των πολιτών της. Και είναι εδώ που έχουν συνδράμει και έχουν ανταποκριθεί από την πρώτη στιγμή οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, στους οποίους για ακόμα μια φορά εκφράζουμε τις ευχαριστίες και βεβαίως την ικανοποίηση για τον χρόνο αλλά και για την ανταπόκρισή τους.

Αυτό το οποίο έχουμε αναφέρει και αυτό το οποίο νομίζω είναι εύκολα αντιληπτό, είναι ότι έχει παρατηρηθεί κυρίως από διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, να παρουσιάζεται μια εικόνα με ένα υψηλό βαθμό υπερβολής ως προς την κατάσταση που επικρατεί, την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι, η κανονικότητα στη χώρα μας συνεχίζεται. Ότι τα πτητικά προγράμματα της πλειοψηφίας των αεροπορικών εταιρειών έχουν αποκατασταθεί. Η χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί ένα ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μέτρα που λαμβάνονται είναι προληπτικά.

Σημειώνω ότι η ταυτόχρονη επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού στη χώρα μας, με δηλώσεις, εκφράσεις αλληλεγγύης, συμπαράστασης και ταύτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν ένα, πέραν του ισχυρού συμβολισμού, και μια πολύ ισχυρή, ουσιαστική σημασία. Βεβαίως, αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και αυτό το οποίο επικοινωνούμε σε κάθε δυνατή ευκαιρία είναι να παρουσιάζεται η πραγματική εικόνα της χώρας μας, μιας χώρας, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η κανονικότητα συνεχίζεται και στην οποία τα μέτρα που λαμβάνονται είναι τα μέτρα που οφείλει να λαμβάνει ένα κράτος σε αυτή την περιοχή εν μέσω μιας περιφερειακής κρίσης και ασφαλώς χωρίς υπερβολές και χωρίς ειδήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και πάλι, επαναλαμβάνω, αυτό αναφέρεται κυρίως ως προς τον τρόπο που διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κύπρο».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό έγιναν με φόντο πολεμικό ελικόπτερο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «μια συνάντηση που γίνεται στην Αεροπορική Βάση, ακριβώς για να αξιολογηθεί το επίπεδο συντονισμού των προληπτικών αυτών μέτρων, γίνεται εκεί που είναι ο χώρος που διεξάγεται».

Ερωτηθείς τι να αναμένουμε για το Κυπριακό από τη συνάντηση του Προέδρου με τον ΓΓ των ΗΕ και εν μέσω και του τι συμβαίνει στην περιοχή, ο Εκπρόσωπος είπε «είναι ακριβώς λόγω των όσων συμβαίνουν στην περιοχή μας, που νομίζω αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα η σημασία και η προσήλωση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, κατόπιν της επιστολής του Προέδρου Χριστοδουλίδη προς τον ΓΓ.

Είναι ακριβώς αυτή η σημασία ενός κράτους σε αυτή την περιοχή που μπορεί να ενισχύσει και να συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, που καταδεικνύει τους πολλούς λόγους που θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι ένα κανονικό κράτος και οι πολίτες αυτού του κράτους, αυτής της χώρας να απολαμβάνουν τα ίδια αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα όπως όλοι οι Ευρωπαίοι μας εταίροι. Και είναι αυτό το οποίο αναγνωρίζει σύσσωμη η διεθνής κοινότητα αυτή τη στιγμή, τη σημασία και της αξίας ενός κανονικού, σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, χωρίς αναχρονιστικές συνθήκες εγγυήσεων. Ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να συμβάλει ακόμη περισσότερο μέσα από τη διπλωματική του ενίσχυση σε αυτή την περιοχή, γεμάτη προκλήσεις, παρατεταμένες».

Σε ερώτηση αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να τεθεί πλαφόν στη βενζίνη, όπως γίνεται σε άλλα κράτη της ΕΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης αξιολογεί όλα τα δεδομένα, τα οποία σαφώς θα εξαρτηθούν και από τις εξελίξεις, οι οποίες διαφοροποιούνται όχι μέρα με τη μέρα, ενδεχομένως και ώρα με την ώρα. Γίνονται διάφορες αξιολογήσεις και σκέψεις, οι οποίες στον κατάλληλο χρόνο θα ανακοινωθούν».

Ερωτηθείς αν υπήρξε αίτημα από κάποιο κράτος σε σχέση με τον επαναπατρισμό υπηκόων τους από την περιοχή μέσω Κύπρου, ο Εκπρόσωπος απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι μόλις ληφθεί επίσημο αίτημα αυτό θα δημοσιοποιηθεί.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα ότι έχει συσταθεί ομάδα για εξέταση των ζητημάτων που αφορούν παράτυπους μετανάστες που δεν συναινούν στην αποχώρηση τους από την Κύπρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό που είναι γνωστό μέσα από την έμφαση που η Κυβέρνηση δίνει στην αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική είναι ο διαρκής στενός συντονισμός όλων των συναρμόδιων Τμημάτων και Υπουργείων για να διατηρηθεί αυτή η θετική πορεία που παρατηρείται και στη μείωση των αφίξεων και στην αύξηση των απελάσεων των παράτυπων μεταναστών. Σε αυτό το πλαίσιο ο συντονισμός είναι διαρκής και σε όλα τα επίπεδα».