Δεν μας έφταναν οι αφόρητες παρατεταμένες ζέστες, οι πυρκαγιές, η Ρωσία που ανοίγει προξενείο στα κατεχόμενα αλλά προσπαθεί να μας πείσει πως δεν συντρέχει τίποτα, έχουμε και τον καβγά της υπουργού Υγείας με τη Γενική Διευθύντριά της. Όσοι ξέρουν καταστάσεις, λένε, πως κρατάει καιρό αυτή κόντρα και πως ήταν θέμα χρόνου η συνύπαρξη της Πόπης Κανάρη και της Χριστίνας Γιαννάκη στο ίδιο Υπουργείο να λάβει διαστάσεις.

Πράγμα που έγινε με την υπουργό Υγείας να παίρνει πάσα από ισχυρισμούς σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να ζητά από τη Γενική Διευθύντρια να αποταθεί στα πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία έχει σπουδάσει για να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των πτυχίων της. Η Πόπη Κανάρη, μάλιστα, ζήτησε να εξεταστεί η πληροφορία πως η Χριστίνα Γιαννάκη δεν κατέχει την αγγλική γλώσσα, που αποτελεί προϋπόθεση για τον διορισμό στη θέση της Γενικής Διευθύντριας και πρότεινε όπως πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο γραφείο της στην παρουσία και άλλων κρατικών αξιωματούχων, η οποία να διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα για τρέχοντα θέματα του υπουργείου Υγείας. Και πάλι καλά να λέμε, που δεν της ζήτησε να μονομαχήσουν σε κλουβί όπως σκοπεύουν να κάνουν ο Ίλον Μασκ και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Πιο γελοία η κατάσταση δεν θα μπορούσε να γίνει. Ας φανταστούμε μια σύσκεψη όπως τη θέλει η Υπουργός. Με ποιο επίπεδο επίδειξης θα είναι άραγε ικανοποιημένη; Με αγγλικά τύπου «Do you like μαμαζέλ the Greece», στην περίπτωση μας the Cyprus, που λέει και το παλιό τραγούδι, θα δεχόταν πως η υφιστάμενή της γνωρίζει την αγγλική γλώσσα ή θα προτιμούσε αλάνθαστη ορθογραφία, άψογο συντακτικό και φυσικά Oxford accent;

Δεν λέω πως τα προσόντα της Χριστίνας Γιαννάκη και ειδικά αν δεν τα έχει, ότι δεν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θα έκανε νόημα να πιάσουμε, αυτή τη συζήτηση, όμως πολύ νωρίτερα. Όταν η διευθύντρια του υπουργείου Υγείας ξεκινούσε την καριέρα της και να δούμε πως έφτασε εδώ που έφτασε και όχι τώρα που είναι κοντά να την τελειώσει.

Θα είχε, επίσης, νόημα, να την πιάναμε αν είχαν λυθεί αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερα, τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν τον τομέα της υγείας. Αν δεν υπήρχαν οι τεράστιες λίστες αναμονής, αν τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούσαν και το απόγευμα για μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς, αν οι ηλικιωμένοι είχαν τη σωστή αντιμετώπιση, αν δεν γίνονταν τόσες και τόσες ατασθαλίες με το ΓεΣΥ. Η λίστα είναι ατέλειωτη. Και αυτός είναι λόγος να γίνει ένας καβγάς κορυφής. Όχι ποιος μιλά καλά αγγλικά.