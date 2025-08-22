ΣΗΜΕΡΑ ξεκινά ένα ακόμη παγκύπριο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Όπως, συχνά-πυκνά αναφέρουν οι ποδοσφαιρόφιλοι, η μπάλα θα βρεθεί ξανά στη σέντρα. Κάθε χρόνο τέτοιες, κάθε Σαββατοκύριακο και τούτο δεν είναι υπερβολή, εκφράζουμε την ελπίδα να μην υπάρξουν επεισόδια. Να μην υπάρξει βία στα γήπεδα.

ΤΟ σημειώνουμε αυτό καθώς είναι σαφές ότι κάθε χρόνο ξεκινάμε με εξαγγελίες, υιοθετούνται μέτρα, αλλά στο τέλος βρισκόμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Στο ίδιο έργο θεατές. Κοντολογίς δεν αποφεύγονται τα επεισόδια. Το γιατί δεν μπορούν να αποφευχθούν, τούτο είναι ένα μεγάλο θέμα, που έχει πολλές φορές συζητηθεί.

ΤΟΣΟ δύσκολο είναι να αποτρέπονται τα επεισόδια; Να μην υπάρχουν σκηνές βίας στα γήπεδα; Τόσος μεγάλος είναι ο αριθμός των χούλιγκαν; Εκ του αποτελέσματος θεωρούμε πως ναι, είναι δύσκολο. Και προφανώς θα πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι της αδυναμίας διαχείρισης αυτού του φαινομένου.

ΤΟ έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν πως η βία στα γήπεδα, οι ακραίες εκδηλώσεις σε αυτούς τους χώρους, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Με το να επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τα ίδια και ίδια τι πετυχαίνουμε; Οι διαπιστώσεις χωρίς δράσεις αποτελούν άλλοθι. Και το ότι επικαλούμαστε το γεγονός ότι δεν είναι κυπριακό φαινόμενο και πάλιν είναι ως να αναζητείται άλλοθι. Να αναζητούνται δικαιολογίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ συζητώντας, ξεκινούμε από τα προφανή. Στα γήπεδα υποτίθεται ότι γίνονται έλεγχοι. Ωστόσο, εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι οι ταραχοποιοί, οι χούλιγκαν, μεταφέρουν «οπλοστάσια» εντός του γηπέδου. Πώς γίνεται αυτό θα πρέπει να απαντήσουν οι αρμόδιοι καθώς υποτίθεται γίνονται προληπτικοί έλεγχοι κατά την είσοδο των φιλάθλων. Και με την κάρτα οπαδού, γίνεται και ταυτοποίηση.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και τα όποια μέτρα λειτουργούν αποτρεπτικά στη βία είναι σημαντικά. Θεωρούμε χρήσιμα τα μέτρα που λαμβάνονται , τα οποία οδηγούν σε καταπολέμηση των εκδηλώσεων βίας και των επεισοδίων στα γήπεδα. Αυτό, όπως πολλές φορές έχει αναφερθεί, μπορεί να γίνει με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Από τις αθλητικές αρχές, τα σωματεία μέχρι και τους οργανωμένους οπαδούς. Μέχρι στιγμής, πάντως, τα όποια μέτρα δεν αποδίδουν. Και το σημειώνουμε με απογοήτευση και ανησυχία.

ΔΕΝ είναι λύση, πάντως, να μην υπάρχει διακίνηση οπαδών. Αυτό το μέτρο δείχνει προδήλως αδυναμία διαχείρισης. Θέλουμε να πιστεύουμε πως φέτος όλα θα είναι διαφορετικά. Με την ελπίδα και τις ευχές δεν είναι λύνονται, ωστόσο, τα ζητήματα αυτά. Την ίδια ώρα, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι θα συμβιώνουμε με τα φαινόμενα της βίας στα γήπεδα.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ λύσεις και πρέπει να τις βρουν οι αρμόδιοι. Φτάνει στις δικαιολογίες και στις θεωρίες, τις βαρύγδουπες εξαγγελίες.