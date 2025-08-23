Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ Τουρκία δεν μπορεί να έχει ρόλο στις διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ασφαλώς ούτε και στην επόμενη ημέρα μιας συμφωνίας. Το σημειώνουμε τούτο επειδή συζητούνται ήδη πολλά σε σχέση με το ρόλο της Άγκυρας.

ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πολλά για το ενδεχόμενο η Τουρκία να συμμετέχει με αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο ενός συστήματος εγγυήσεων και ασφάλειας, το οποίο θα συμφωνηθεί. Μπορεί να είναι πρόθυμη να στείλει στρατεύματα, όπου της ζητηθεί σε αντίθεση με άλλες χώρες, αλλά πρέπει να κρατούνται και τα προσχήματα. Να μην κρύβονται κάτω από το χαλί οι συμπεριφορές της Άγκυρας.

ΔΕΝ μπορεί κανείς να μην λάβει υπόψη μια σειρά από παράγοντες, πριν να θεωρήσει πως η συμμετοχή της κατοχικής Τουρκίας, στο Ουκρανικό, «είναι απαραίτητη». Πρώτο, η Τουρκία- για να υπενθυμίσουμε όσους από τους εταίρους μας στην Ε.Ε. το ξεχνάνε- κατέχει διά της ισχύος εδάφη ενός κράτους-μέλους της Ένωσης, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεύτερο, η Άγκυρα απειλεί και αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός άλλου κράτους-μέλους, της Ελλάδος. Τρίτο, είναι μια επεκτατική δύναμη, που αποτελεί μόνιμη απειλή κατά των γειτονικών της- κι όχι μόνο- χωρών. Τέταρτο, ως κράτος η Τουρκία έχει σοβαρά ελλείμματα δημοκρατίας και τούτο επιβεβαιώνεται με τις συλλήψεις πολιτικών αντιπάλων αλλά και με τους περιορισμούς που επιβάλλει το καθεστώς Ερντογάν στους Τούρκους πολίτες. Ούτε αυτό, το τελευταίο, μπορεί να αγνοηθεί.

ΕΙΝΑΙ, κατά την άποψη μας, απαράδεκτο και υποκριτικό να ζητείται η βοήθεια της Τουρκίας για την επίτευξη του μεγάλου στόχου, που είναι η ειρήνη στην Ουκρανία. Όσο και να αναγνωρίζουμε πως πολλά συμφέροντα παίζονται, προφανώς κι όλα έχουν ένα όριο. Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποτίθεται προτάσσει θέματα αρχών.

ΜΠΟΡΕΙ να αναμένει κανείς από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να προωθεί μια τέτοια ιδέα, δηλαδή της συμμετοχής της Τουρκίας, αλλά όχι από την Ε.Ε. Και όχι, το σημειώνουμε τούτο με απογοήτευση, από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρισκόμενος ακόμη στην Ουάσινγκτον ( για τη συνάντηση για το Ουκρανικό στον Λευκό Οίκο), αναφέρθηκε στην εμπλοκή της κατοχικής Τουρκίας.

Ο ΓΑΛΛΟΣ Πρόεδρος, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι μετά από μια τριμερή συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι θα πρέπει να συγκληθεί μια διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων και της Τουρκίας!

ΘΕΩΡΟΥΜΕ πως η συμμετοχή της Άγκυρας θα επηρεάσει και το Κυπριακό, ειδικά στα θέματα της ασφάλειας. Θεωρούμε πως η συμμετοχή της Τουρκίας είναι μια απαράδεκτη και κοντόφθαλμη επιλογή.



