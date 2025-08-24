Πριν προλάβω να κλείσω τη χθεσινή στήλη, ήρθαν νέες τοποθετήσεις του Τουφάν Ερχιουρμάν για να επιβεβαιώσουν τη συνέχεια (και την επιδείνωση) της σχιζοφρένειας μέσα στην οποία ζούμε. Καλύτερα, μέσα στην οποία προσπαθούμε και ελπίζουμε να λύσουμε το Κυπριακό.

Έδωσε όρκο και υπόσχεση στους Τουρκοκύπριους, αλλά και ειδικά στους έποικους, ότι όταν αναλάβει ο ίδιος την ηγεσία τους, «κάθε γωνιά του νησιού θα είναι Ευρώπη».

«Ορκίζομαι και υπόσχομαι: Δεν θα υπάρχει νότια Ευρώπη ή βόρεια Μέση Ανατολή σε αυτό το νησί. Κάθε γωνιά αυτού του νησιού θα είναι ευρωπαϊκή».

Ειδικά το μήνυμα απευθύνεται στους έποικους γιατί η συνέχεια της αναφοράς του ήταν τα παιδιά των μεικτών γάμων (γνωστό το θέμα) και, όπως γράφαμε χθες ο Ερχιουρμάν το ανέβασε ψηλά στην ατζέντα του, μια και οι έποικοι ψηφοφόροι είναι πλέον πλειονότητα στα κατεχόμενα.

«Δεν μπορούν πλέον να παραβιάζονται στην ΕΕ τα δικαιώματά τους», είπε, μαζί με άλλα πολλά. Ότι, ας πούμε, «οι αρχές στη νότια Κύπρο δεν θα παρεμβαίνουν πλέον στον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή ή στον Κανονισμό για την οικονομική βοήθεια της τ/κ κοινότητας». Χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα υπήρχε καμιά οικονομική βοήθεια προς την τ/κ κοινότητα, φυσικά.

Να μην το ξέρει άραγε ο κ. Ερχιουρμάν ότι όλοι (ή σχεδόν) οι Τουρκοκύπριοι είναι ήδη πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Το ξέρει πολύ καλά. Το πιο πιθανό είναι ότι έχει και ο ίδιος ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ευρωπαϊκό διαβατήριο. Το θέμα που θέτει επομένως, δεν έχει να κάνει με τους Τουρκοκύπριους, αλλά με τους έποικους και με το παράνομο κρατίδιο, την «τδβκ».

Θα παραμένει όμως παράνομο το κρατίδιο και μετά την ενδεχόμενη νίκη του επί του Τατάρ. Ξέρει ότι η ΕΕ δεν πρόκειται να δεχθεί ένα κρατίδιο το οποίο ουσιαστικά θα βάλει την Τουρκία στην ΕΕ. Δεν πρόκειται να ενταχθεί στην ΕΕ μια κατ΄ ουσίαν επαρχία της Τουρκίας την οποία δεν διοικούν οι Τουρκοκύπριοι αλλά οι παράνομοι έποικοι, ο Τούρκος αντιπρόεδρος, ο Τούρκος πρέσβης, ο Τούρκος στρατηγός, οι Τούρκοι εργολάβοι και οι Τούρκοι μαφιόζοι.

Όπως ξέρει και ότι κάθε γωνιά του νησιού είναι ευρωπαϊκό έδαφος από το 2004, δεν χρειάζεται κάποια άλλη διαδικασία παρά μόνο η λύση του Κυπριακού για να τερματιστεί η αναστολή του κοινοτικού κεκτημένου στο κατεχόμενο έδαφος.

Επομένως, ας ξεκαθαρίσει εκείνα που είναι επείγον να ξεκαθαριστούν για να έχουν βάση οι όρκοι και οι υποσχέσεις του. Όταν υποστηρίζει τη νομιμοποίηση των εποίκων, τη συνέχιση των τουρκικών εγγυήσεων, την παραμονή του κατοχικού στρατού, τον έλεγχο της Κύπρου από την Άγκυρα. Όταν δηλώνει ότι «η Τουρκία είναι εγγυήτρια χώρα για ολόκληρο το νησί, όχι μόνο για τον βορρά». Όταν υποστηρίζει μια «χαλαρή ομοσπονδία», και στην πραγματικότητα μιλά και περιγράφει δύο κράτη και μάλιστα με όρους κατοχής, όπως είναι η αναστολή του κοινοτικού κεκτημένου, οι περιορισμοί στη διακίνηση και στην απόκτηση περιουσίας, οι περιορισμοί στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ελευθερίες, οι περιορισμοί στις βασικές αρχές της ΕΕ. Θα του στρώσει το χαλί η Ευρωπαϊκή Ένωση; Ή, οι Ελληνοκύπριοι;

Οι Ελληνοκύπριοι μπορεί να βολεύτηκαν με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τους κατηγορούν συχνά όσοι υποστηρίζουν την ανοησία ότι οι Ε/κ δεν θέλουν λύση διότι βολεύτηκαν, αλλά τι άλλο να κάνουν από το να προσπαθούν να ευημερήσουν με όσα έχουν, όταν απέναντί τους έχουν τέτοια μυαλά πολιτικών ηγετών; Που κάνουν πως δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό που συμφέρει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, δεν είναι να στηρίζουν τον εποικισμό που αφάνισε τους Τουρκοκύπριους, ούτε την ολοένα και βαθύτερη εξάρτησή τους από την Άγκυρα, αλλά να στηρίξουν την πραγματική ανεξαρτητοποίηση της Κύπρου και την ειρηνική συνύπαρξη με τους Ελληνοκύπριους.

Τελικά, αυτό που θέλει και ο Ερχιουρμάν με τις καλές σχέσεις με ε/κ κόμματα και πολιτικούς, είναι αυτό που θέλει και ο Τατάρ με τις κακές σχέσεις, με άλλους τίτλους μόνο: Τη νομιμοποίηση των εγκλημάτων τους και των τετελεσμένων της κατοχής. Κι εμείς να χειροκροτούμε. Διότι ο Ερχιουρμάν είναι πιο προσιτός από τον Τατάρ. Κατάντια.