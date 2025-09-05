ΣΤΗΝ «σκοτεινή» οικονομία στρέφεται το κατοχικό καθεστώς. Πρώτη και βασική προτεραιότητα είναι η υλοποίηση του σχεδιασμού για την αύξηση, για την ακρίβεια τον διπλασιασμό, του αριθμού των καζίνο σε 64.

ΣΥΜΦΩΝΑ πρόσφατη με έρευνα των «Financial Times», το ψευδοκράτος πέρασε τον Ιούνιο έναν νόμο που καταργεί τους μακροχρόνιους περιορισμούς στα καζίνο. Καθιστούν εν πολλοίς την κατεχόμενη περιοχή, πεδίο τζόγου και διαφθοράς. Σύμφωνα με την έρευνα, η κατάργηση των περιορισμών στον αριθμό των αδειών καζίνο στοχεύει στην προσέλκυση περισσότερων τουριστών από την Τουρκία, όπου τα καζίνο είναι απαγορευμένα. Τα κατεχόμενα θεωρείται προορισμός για τζογαδόρους, αλλά οι ειδικοί λένε ότι οι χαλαροί νόμοι θα καταστήσουν την οικονομία ακόμη πιο εξαρτημένη από τον τομέα αυτόν. Άρα οικονομία του τζόγου.

Ο ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΣ οικονομολόγος, Μερτκάν Χαμίτ, που συνεργάζεται με την Παγκόσμια Τράπεζα, ανέφερε στην εφημερίδα πως «έχουμε ανοικτά εισαγάγει την εγκληματική οικονομία στο σύστημά μας», προσθέτοντας πως «μετά την Covid, νέα στοιχεία μπήκαν στην οικονομία — κυρίως από τη σκοτεινή πλευρά». Βεβαίως θα πρέπει να επισημανθεί πως για δεκαετίες λειτουργούν καζίνο στα κατεχόμενα και για χρόνια αποτελούσαν «ελκυστικό προορισμό» για Ελληνοκύπριους και τουρίστες.

ΤΟ παράνομο και παρασιτικό μόρφωμα στα κατεχόμενα επένδυσε στην οικονομία του τζόγου. Επένδυσε σε αυτής της μορφής οικονομία θεωρώντας ότι είναι εν πολλοίς οδός για εύκολο χρήμα. Την ίδια ώρα, η ηγεσία του κατοχικού καθεστώτος θεωρεί πως η υπό κατοχή περιοχή δεν είναι αναγνωρισμένη καθώς δεν υπόκειται σε έλεγχο. Είναι μια περιοχή που ελέγχεται από την κατοχική Τουρκία, η οποία στηρίζει και την οικονομία του ψευδοκράτους.

ΟΙ Τουρκοκύπριοι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατ΄επέκταση και της Ε.Ε. Ωστόσο, η κατεχόμενη περιοχή-μέχρι την αποκατάσταση της ενότητας του κράτους, της χώρας- εξαιρείται από τη νομοθεσία της Ένωσης, η οποία περιλαμβάνει και τις οδηγίες κατά του ξεπλύματος χρήματος. Αυτό τι σημαίνει; Ενόψει του γεγονότος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, σε ολόκληρη την επικράτεια της θεωρείται ευρωπαϊκό έδαφος, με προσωρινή αναστολή της εφαρμογής του κεκτημένου στα κατεχόμενα, θα πρέπει η Ε.Ε. να ξεκινήσει έρευνα. Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από την Τουρκία, που χρησιμοποιεί τα κατεχόμενα και για τον σκοπό αυτό.

ΚΑΙ η έρευνα θα πρέπει να έχει ως στόχο να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος. Αλλά και να επιβληθούν κυρώσεις!