ΟΙ αριθμοί δείχνουν τις προθέσεις της κατοχικής δύναμης. Το κατοχικό καθεστώς δίνει… αβέρτα «υπηκοότητες» του ψευδοκράτους για προφανείς λόγους. Δεν το κάνει μόνο επειδή τον Οκτώβριο θα διεξαχθούν παράνομες εκλογές. Το πράττει τούτο για να αλώσει δημογραφικά την Κύπρο.

ΑΥΤΟΣ ήταν και είναι και ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της Άγκυρας. Να καταστήσει τους εκ Τουρκίας έποικους πλειοψηφία και κυρίαρχους στο κατεχόμενο τμήμα της χώρας μας.

ΑΥΤΟ θα καταστήσει τον ( τουρκικό ) έλεγχο πλήρη και απόλυτο σε όλα τα επίπεδα. Η πρακτική της παραχώρησης «υπηκοοτήτων» δεν είναι καινούργια. Έκπαλαι οι Τούρκοι μεθοδεύουν την εδραίωση των κατοχικών δεδομένων προωθώντας και επιβάλλοντας νέα τετελεσμένα. Την τελευταία περίοδο έχουν ενταθεί κινήσεις που αφορούν την παραχώρηση «υπηκοοτήτων», που εκ των πραγμάτων συνδέεται τούτο και με τις «εκλογές» του Οκτωβρίου.

ΟΠΩΣ μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο αριθμός των «ψηφοφόρων» στα κατεχόμενα αυξήθηκε από τις 215.611, που ήταν στις 26 Ιουνίου 2025, σε 217.056 στις 31 Ιουλίου 2025, γεγονός που καταδεικνύει ότι, μέσα σε 35 μέρες οι «ψηφοφόροι» αυξήθηκαν κατά 1.445. Οι 386 εξ’ αυτών, δηλαδή ένας στους τρεις νέους «ψηφοφόρους», είναι άτομα στα οποία παραχωρήθηκε «κατ’ εξαίρεση υπηκοότητα της ‘’τ.δ.β.κ’’» από το «υπουργικό συμβούλιο». Στους υπόλοιπους περιλαμβάνονται και έποικοι που ενηλικιώθηκαν. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στις «προεδρικές εκλογές» της 11ης Οκτωβρίου 2020, ο αριθμός των «ψηφοφόρων» ήταν 198.867 και ότι στις «βουλευτικές εκλογές» της 25ης Ιουνίου 2023 ήταν 210.121. Τονίζεται δε ότι, από το 2023 παρουσιάστηκε αύξηση 6.935 ατόμων στον αριθμό των «ψηφοφόρων» και ότι, οι 1.745 εξ’ αυτών, ήταν άτομα στο οποία παραχωρήθηκε «κατ’ εξαίρεση υπηκοότητα».

ΕΙΝΑΙ πρόδηλοι οι στρατηγικοί στόχοι της κατοχικής Τουρκίας, οι οποίοι εξυπηρετούν προφανώς και τις «εκλογικές διαδικασίες» στο ψευδοκράτος. Δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε τις κινήσεις αυτές, που δεν είναι σημερινές αλλά διαχρονικές, καθώς επηρεάζουν πολλαπλώς τη χώρα μας, την επιβίωσή μας σε αυτόν τον τόπο.

ΟΙ στρατηγικοί στόχοι της κατοχικής πλευράς δεν πρέπει να υποβαθμίζονται σε καμία περίπτωση. Άλλωστε τυχόν υποβάθμιση του γεγονότος θα έχει κόστος. Κυρίως μακροπρόθεσμο. Γι΄ αυτό και χρειάζεται μεγάλη αντίδραση. Και σχεδιασμός αποτροπής.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ θεωρούμε πως θα πρέπει να αντιδράσουν και οι Τουρκοκύπριοι καθώς αυτό που γίνεται λειτουργεί σε βάρος τους. Σε βάρος της Κύπρου.