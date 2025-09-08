Υπό άλλες συνθήκες τοποθετήσεις όπως αυτές που προσφάτως έγιναν από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα να γίνονταν πιστευτές και πολλοί στη Λευκωσία να πανηγύριζαν για τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Δυστυχώς υπό τις συνθήκες που έγιναν αυτές οι δηλώσεις και χωρίς να παραγνωρίζονται προηγούμενες τοποθετήσεις επί του θέματος και όχι μόνο, οι διαβεβαιώσεις Γεραπετρίτη δεν έκαναν κανένα να πανηγυρίζει. Αντίθετα ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι η αιφνιδιαστική ένταση που έδωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στο όλο θέμα, ενδεχομένως να κρύβουν κάποιες σκοπιμότητες.

Είναι σε όλους γνωστό ότι Γιώργος Γεραπετρίτης ήταν πάντοτε θιασώτης των ήρεμων νερών στο Αιγαίο και εργάστηκε συστηματικά στο να αποφεύγονται εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Εξάλλου δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είχαν κατακρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν αντικατάστησε τον Νίκο Δένδια με το Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Θα μπορούσαν όλοι να στηριχθούν όλοι στις διαβεβαιώσεις Γεραπετρίτη ότι η Αθήνα θα κάνει ό,τι χρειάζεται να γίνει το έργο εάν όμως δεν είχαν προηγηθεί άλλες δηλώσεις που αμφισβητούσαν τις προθέσεις της Λευκωσίας στο Κυπριακό: «Η ακινησία και η αδράνεια στο Κυπριακό, η έλλειψη πολιτική πολιτικής γενναιότητας οδήγησε σε ακραίες θέσεις στην Τουρκία».

Μια δήλωση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στη Λευκωσία και με την Αθήνα να σπεύδει σε σειρά διευκρινίσεων οι οποίες δεν ξέρουμε, ένα χρόνο μετά, εάν κατάφεραν να πείσουν. Περισσότερο έπειθε η πολιτική του για ήρεμα νερά με την Τουρκία, με τον διεθνή παράγοντα και πολλούς εδώ στην Κύπρο να χαιρετίζουν τις κινήσεις των δύο χωρών. Ακόμα και εδώ στην Κύπρο ξένοι αξιωματούχοι επένδυαν στο ότι η πολιτική των ήρεμων νερών θα συμπαρασύρουν και το Κυπριακό θα ανοίξει ο δρόμος για μια συμφωνία.

Και τώρα να πιστέψουμε ότι η Ελλάδα θα τεντώσει το σχοινί με την Τουρκία προκειμένου να απλωθεί το καλώδιο που να συνδέεται με την Κύπρο για τη μεταφορά ενέργειας; Να πιστέψουμε ότι η Αθήνα αποφάσισε τώρα, που είναι η Ελλάδα ένα από τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, να προχωρήσει σε πρόκληση εντάσεως «με τη γείτονα»;

Αλλά ακόμα και να πιστέψουμε την αποφασιστικότητα των Αθηνών, για ένα έργο για το οποίο οι μελέτες που έπρεπε να γίνουν δεν έχουν γίνει, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Jean Christophe Julien, αναπληρωτή CEO και CFO της Nexans, ο οποίος διαμήνυσε πως αν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο υπάρχει ήδη έτοιμο Plan B, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές: να μεταφερθεί η παραγωγή του καλωδίου σε άλλο έργο.

Είναι εμφανές από τις πιο πάνω δηλώσεις ότι η Αθήνα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ δηλώνει πίστη στο έργο GSI, συζητά με την Nexans και ένα Plan B. Το οποίο μπορεί να θεωρεί και πιο βιώσιμο. Αλλά πολιτικά θα ήταν επιζήμιο να βγει και να πει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, ούτε και μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει το έργο. Αν όμως βγει προς τα έξω ότι είναι οι Κύπριοι που δεν θέλουν το έργο, είναι οι Κύπριοι που κάνουν πίσω… τότε κανένα κόστος για την Αθήνα. Τουλάχιστον αυτό πιστεύει σήμερα.

Όλα αυτά τα οποία προκλήθηκαν από πλευράς Αθηνών τις τελευταίες ημέρες προσφέρουν μια ευκαιρία και για τη Λευκωσία, προκειμένου να κοιτάξει προς άλλες κατευθύνσεις εδώ στην περιοχή για να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση. Λύσεις για τις οποίες δεν θα μπορεί να παρεμβληθεί η Τουρκία, οι εταίροι της Κύπρου δεν θα νοιάζονται για ήρεμα νερά με την Άγκυρα και κυρίως θα μπορεί το έργο να υλοποιηθεί.

Για να προχωρήσει η Κύπρος προς άλλες λύσεις υλοποιήσιμες θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και κυρίως να είναι έτοιμη η Λευκωσία να φορτωθεί όλο το φταίξιμο. Γιατί στο τέλος θα βρεθεί αυτή να φταίει ακόμα και να διασφαλίσει ηλεκτρική διασύνδεση και γλυτώσει η Αθήνα τους μπελάδες με ταραγμένα νερά…