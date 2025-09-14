Αναρωτιόταν προχτές ο Σενέρ Λεβέντ στο άρθρο του αν είναι ένας ο δρόμος της λογικής. Δεν βρίσκεις άκρη. Αναφερόταν στην υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων που βασανίζονται από τις 19 Ιουλίου στα χέρια του κατοχικού καθεστώτος.

«Το πρωτοδικείο αποφάσισε να δικαστούν ευρισκόμενοι υπό κράτηση με τον όρο αυτή η περίοδος να μην ξεπερνά τις 13 μέρες», γράφει. «Οι δικηγόροι της υπεράσπισης έφεραν ένσταση σε αυτό και πήγαν για έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Τι έγινε στο τέλος; Το Ανώτατο Δικαστήριο βρήκε λανθασμένη την απόφαση του πρωτοδικείου και την κατάργησε. Ήρε την κράτηση. Κέρδισαν οι κατηγορούμενοι, όμως δεν μπόρεσαν να αφεθούν ελεύθεροι. Γιατί; Διότι υπήρχε ακόμα μια απόφαση κράτησης εναντίον τους. Τρεις μήνες. Στο Δικαστήριο Τρικώμου. Οι δικηγόροι υπεράσπισης εφεσίβαλαν και αυτή την απόφαση και τη μετέφεραν στο Ανώτατο Δικαστήριο. Συνήλθε ακόμα μια φορά το Ανώτατο Δικαστήριο. Και κατάργησε ακόμα μια φορά την απόφαση του πρωτοδικείου. Ήρε την κράτηση. Όπως είπα, δεν είναι ένας ο δρόμος της λογικής. Ήρθη η κράτηση, όμως πάλι δεν μπόρεσαν να αφεθούν ελεύθεροι. Διότι συνεχίζεται η δίκη τους στο Τρίκωμο, λέει. Τι παράξενο αίνιγμα είναι αυτό. Το Ανώτατο Δικαστήριο αίρει την κράτηση και παρά ταύτα συνεχίζεται η κράτηση;»

Όμως, τι στο καλό λογική περιμένει ο φίλος μου όταν μιλάμε για κατοχικό καθεστώς! Αν υπήρχε λογική δεν θα υπήρχε κατοχή στην εποχή μας. Η κατοχή ως φαινόμενο καταργεί αυτομάτως τη λογική. Την μία κοινή λογική του ανθρώπινου είδους. Ένα κατοχικό καθεστώς διαθέτει όποια λογική το εξυπηρετεί τη δεδομένη στιγμή. Αν υπήρχε λογική δεν θα αιχμαλώτιζαν πέντε αθώους ανθρώπους, ηλικιωμένους και άρρωστους, επειδή πήγαν να δουν την ακίνητη περιουσία τους για να έχουν στοιχεία να παρουσιάσουν στην επιτροπή περιουσιών του ίδιου του καθεστώτος. Τους συνέλαβαν και τους κουβαλούσαν από τα κελιά στα δικαστήρια επί βδομάδες μέχρι να αποφασίσουν με ποια κατηγορία θα συνεχίσουν να τους κρατούν! Τι λογική είναι αυτή;

Ακόμα και την Παρασκευή, που το «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου όπου παρουσιάστηκαν οι δύο από τους πέντε (τους άφησε ελεύθερους απαγορεύοντας να φύγουν από το ψευδοκράτος μέχρι τη «δίκη»), ο «εισαγγελέας» δήλωσε στο «δικαστήριο» ότι «θα τροποποιηθεί το κατηγορητήριο». Κοντεύουν δυο μήνες που τους κρατούν κι ακόμα το κατηγορητήριο δεν ξέρουν οι κατήγοροι ποιο θα είναι. Ε, πού να βρεις λογική;

Μέχρι και παραπονούμενους πολίτες βρήκαν και τους παρουσίασαν ότι καταγγέλλουν ότι παραβιάστηκε η περιουσία τους από τους «ύποπτους». Την Παρασκευή, όμως, η Ασλί Ερτζικάν, η οποία αναφέρεται ως «καταγγέλλουσα», απέσυρε την καταγγελία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της πήγε η «αστυνομία» στο σπίτι της και της πήρε κατάθεση επειδή κάποιοι περιπλανιόντουσαν στο συγκρότημα κι επειδή υπήρχαν γενικά κλοπές ανησύχησε κι έδωσε κατάθεση. Μετά ανακάλυψε τι συνέβαινε και δεν είχε καμιά πρόθεση «να παραπονεθεί για ανθρώπους που ήρθαν στον χώρο για να δουν την πατρογονική τους περιουσία». Όπως δήλωσε η δικηγόρος της «από σήμερα, δεν έχει παράπονα εναντίον κανενός».

Αλλά η δίωξη συνεχίζεται. Γιατί; Μα, διότι δεν μπορείς να αναζητάς λογική στην κατοχή. Βρίσκουν λογική μόνο διάφοροι Ελληνοκύπριοι (φτανούς, να τους πω;), οι οποίοι από την πρώτη μέρα της απαγωγής των πέντε, τους ακούς να σχολιάζουν και σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. «Κάτι θα έκαναν κι αυτοί για να τους συλλάβουν», λένε. «Δεν είναι δυνατό να τους έπιασαν τυχαία, θα έχουν τους λόγους τους». Ελληνοκύπριοι τα λένε, ναι! Από αυτούς που νομίζουν ότι αν εκλογικεύσουν την κατοχή μπορεί να είναι πιο καλή κατοχή.

Ούτε στο Ευρωκοινοβούλιο δεν υπήρξε τέτοια απόπειρα εκλογίκευσης για αυτές τις συλλήψεις. Μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά που υπήρξε καταδικαστικό ψήφισμα (για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων) χωρίς να υπάρχει ούτε μία ψήφος εναντίον. 602 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ και πέντε ψήφισαν αποχή. Ούτε ένας εναντίον. Κι όμως, υπάρχουν Ελληνοκύπριοι που το σκέφτονται!

Γι΄ αυτό λέω, μην ψάχνεις λογική στην κατοχή, δεν υπάρχει. Μόνο ψυχιατρικής φύσεως διαταραχή υπάρχει. Ακόμα και στο μυαλό των Ελληνοκυπρίων επέδρασε και το κρατά διαταραγμένο.