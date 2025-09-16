Η ΕΛΛΑΔΑ αποτελεί τον κύριο στυλοβάτη όλων των προσπαθειών μας για εθνική δικαίωση και επανένωση της Κύπρου. Αυτά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, δεχόμενος τα διαπιστευτήρια του νέου Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κόλλια.

ΕΙΝΑΙ η πάγια θέση της Λευκωσίας. Και τούτο δεν είναι θεωρητικό, αλλά μια πραγματικότητα, που εκφράζεται έκπαλαι στο πολιτικό πεδίο. Γιατί, θα πρέπει να επισημανθεί πως η Ελλάδα, ήταν και θα παραμείνει ο σταθερός και μόνιμος υποστηρικτής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σταθερό στήριγμα του ελληνισμού της Κύπρου διαχρονικά.

ΣΤΟ ίδιο μήκος κύματος ήταν και τα όσα είπε επιδίδοντας τα διαπιστευτήρια του ο νέος πρέσβης της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Έχει υπηρετήσει και στο παρελθόν στην Κύπρο και γνωρίζει και το νησί, τους Κυπρίους και το Κυπριακό. Το Κυπριακό, είπε, ήταν και παραμένει για την Ελλάδα η «κορυφαία εθνική προτεραιότητα» προσθέτοντας ότι κοινός στόχος Ελλάδας και Κύπρου «είναι η άρση της τουρκικής κατοχής και η επίτευξη βιώσιμης λύσης…». Λύση, όπως εξήγησε, η οποία «θα σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των νομίμων κατοίκων της νήσου και θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η ΘΕΣΗ της Ελλάδος, όπως και της Κύπρου, στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Στηρίζεται στα περί Κύπρου ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, σε μια δύσκολη για το παγκόσμιο γίγνεσθαι, κατάσταση. Παρακολουθούμε τι γίνεται στην περιοχή μας.

Η ΕΛΛΑΔΑ, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, είναι ο κύριος στυλοβάτης της Κύπρου. Αυτό ήταν και παραμένει αδιαμφισβήτητο. Το αισθανόμαστε, αν και πολλές φορές εκφράζονται παράπονα.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και θα μπορούσε να γίνουν περισσότερα από πλευράς Αθήνας. Ενίοτε εκφράζονται και παράπονα από πλευράς των Κυπρίων για τις κατά καιρούς πολιτικές της Αθήνας. Ωστόσο, αυτά δεν ανατρέπουν ποσώς την κοινή πορεία. Την μεγάλη εικόνα της συμπαράστασης της Ελλάδος προς την Κύπρο. Δεν αλλάζει την ουσία και την κοινή πορεία, στην οποία αναφερθήκαμε και προ ημερών. Κοινά συμφέροντα, κοινές ανησυχίες, κοινές δράσεις.

ΕΜΕΙΣ έχουμε πάντα στραμμένο το βλέμμα προς την πλευρά της Ελλάδος. Διαχρονικά και μόνιμα αυτό γίνεται και τούτο το αντιλαμβάνονται όλοι. Εντός και εκτός Κύπρου.