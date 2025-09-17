ΕΙΝΑΙ ξεκάθαρος ο στόχος της κατοχικής Τουρκίας και επαναλαμβάνεται με κάθε ευκαιρία. Η αναγνώριση των αποτελεσμάτων της εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Αναγνώριση κοντολογίς της αποσχιστικής οντότητας.

ΤΟ εξήγησε ξανά στην Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άχχελα Ολγκίν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους την περασμένη Δευτέρα. Ο κατοχικός ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, επαναλαμβάνοντας εαυτόν, υποστήριξε ότι το Κυπριακό είναι ένα «πρόβλημα καθεστώτος» και πηγάζει από μία «άνιση δομή»!

ΤΙ σημαίνει αυτό που αναφέρει ο εγκάθετος της Άγκυρας; Εξίσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αποσχιστική οντότητα. Εξίσωση της νομιμότητας με την παρανομία. Συνέδεσε δε τη «βιωσιμότητα» μιας συμφωνίας στην Κύπρο με την αναγνώριση της «κυριαρχικής ισότητας».

Ο ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ηγέτης δεν απορρίπτει το διάλογο, όπως ισχυρίζεται. Αλλά όταν κάνει αναφορά σε διάλογο εννοεί ότι αυτός μπορεί να διεξάγεται μόνο στη βάση των τουρκικών όρων παράδοσης. Κοντολογίς, συζητά μόνο στη βάση των δικών του θέσεων και επιδιώξεων.

ΤΟΥΤΟ, βέβαια, συνιστά συνταγή αποτυχίας. Προδικάζει εκ προοιμίου παράταση του αδιεξόδου στο Κυπριακό. Είναι σαφές πως αυτό μπορεί να εξυπηρετεί την κατοχική πλευρά, την Τουρκία και τους εγκάθετους της στην κατεχόμενη Κύπρο, δεν συμφέρει ωστόσο σε καμία περίπτωση τους Τουρκοκύπριους. Οι τελευταίοι θα συνεχίσουν να ζουν με τους περιορισμούς, τους οποίους επιβάλλει η συνεχιζόμενη κατοχή από την Τουρκία. Θα ζουν υπό κατοχή.

ΑΣΦΑΛΩΣ δεν συμφέρει ούτε τους Ελληνοκύπριους η παράταση της εκκρεμότητας, της μη επίτευξης συμφωνίας στο Κυπριακό, καθώς αυτό, μεταξύ άλλων, εδραιώνει την κατοχή διά νέων τετελεσμένων, που επιβάλλει η Άγκυρα.

ΟΛΑ αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιούν και στα Ηνωμένα Έθνη. Όλα αυτά πρέπει να τα αξιολογούν στη Νέα Υόρκη και να αναλόγως να δρουν.

ΜΕ αφορμή και το ταξίδι της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γ.Γ. του ΟΗΕ στο νησί και ενόψει της συνάντησης της Νέας Υόρκης, που συγκαλεί ο κ. Γκουτέρες με τη συμμετοχή του Προέδρου Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ, θα πρέπει ο Διεθνής Οργανισμός να λάβει υπόψη πρωτίστως τις δικές του αποφάσεις. Σε αυτές να στηρίζει τις δράσεις του.

ΚΑΙ κάτι άλλο: Εάν τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν πως το εμπόδιο είναι μόνο ο Τατάρ και όχι πρωτίστως η κατοχική Τουρκία, τότε μετά τις λεγόμενες εκλογές της 19ης Οκτωβρίου στα κατεχόμενα θα απογοητευθούν για μια ακόμη φορά.