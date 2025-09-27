ΣΗΜΕΡΑ στη Νέα Υόρκη, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, για το Κυπριακό.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ αυτή πραγματοποιείται στη σκιά των εξελίξεων στη Γάζα και τις διεθνείς αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού κράτους. Πραγματοποιείται ενόψει των λεγόμενων εκλογών στα κατεχόμενα, που χρονικά θα διεξαχθούν στις 19 Οκτωβρίου. Σε λιγότερο, δηλαδή, από ένα μήνα.

ΣΥΝΕΠΩΣ, όπως εκτιμάται, δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρή διαπραγμάτευση ενόψει και του αποτελέσματος των ψευδοεκλογών. Όχι, πως μέχρι τώρα η κατοχική πλευρά έχει επιδείξει διάθεση, βούληση, για σοβαρή συζήτηση. Ωστόσο, τώρα με τις λεγόμενες εκλογές έχουν δικαιολογία για να κρατούν «παγωμένη» την όποια συζήτηση, εκτροχιάζοντας κάθε προοπτική.

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να αναγνωρίσουμε πως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, επιμένει να προσπαθεί στο Κυπριακό, συντηρώντας τη διαδικασία και μια κινητικότητα, που μπορεί να μην προχωρεί αλλά τουλάχιστον κρατά στο προσκήνιο το πρόβλημα. Αυτές οι κινήσεις του κ. Γκουτέρες μπορεί να μην ξεκλειδώνουν το αδιέξοδο, αλλά τουλάχιστον δείχνει τη διάθεσή του να μην εγκαταλείψει τις προσπάθειες του. Θα μπορούσε να το πράξει, να εγκαταλείψει δηλαδή, μετά από πολλές αποτυχημένες πρωτοβουλίες, που έχει προσωπικά αναλάβει και τις συναντήσεις, που έχει συγκαλέσει. Δεν αισθάνεται πως μπορεί να κλείσει τον κύκλο των προσπαθειών και συνεχίζει. Προφανώς και ο Διεθνής Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να ασχολείται ενεργά με ανοικτά προβλήματα, με εστίες που μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις.

ΤΗΝ ίδια ώρα οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής: Τα Ηνωμένα Έθνη, όχι τώρα επί Γκουτέρες, αλλά αμέσως μετά την εισβολή, αντιμετώπισε το Κυπριακό ως δικοινοτική διαφορά. Αυτό ίσχυε πριν την εισβολή. Μετά την εισβολή το πρόβλημα έχει μπει σε μια διαφορετική βάση και μάλιστα τούτο έγινε με βίαιο τρόπο.

ΑΝΤΙ- και εδώ είναι το λάθος των Ηνωμένων Εθνών– να συζητείται η εισβολή και η ανάγκη άρσης των κατοχικών δεδομένων, συνεχίσθηκαν συνομιλίες διακοινοτικού χαρακτήρα. Το πρόβλημα δεν είναι προφανώς οι σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά η κατοχή εδαφών της Κύπρου από την Τουρκία.

ΕΙΝΑΙ γι’ αυτό που η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, εδώ και πενήντα ένα χρόνια δεν προχωρεί. Είναι γι αυτό και δεν προχωρεί η προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας στο Κυπριακό.

ΕΙΝΑΙ προφανές πως το Κυπριακό δεν μπορεί να επιλυθεί με φόρμουλες ή ιδέες, προτάσεις, οι οποίες στηρίζονται στα αποτελέσματα της εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής.