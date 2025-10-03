In Memoriam. Η Τζέιν Γκούντολ, (φωτό) μια από τις πιο σεβαστές οικολόγους στον κόσμο, η οποία κέρδισε επιστημονική αναγνώριση και παγκόσμια φήμη, καταγράφοντας την ιδιαίτερη συμπεριφορά των άγριων χιμπατζήδων στην Ανατολική Αφρική, πέθανε την Τετάρτη στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 91 ετών.

Ο θάνατός της επήλθε, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία εκφώνησης ομιλιών για τη δουλειά της. Δουλειά που μετάλλαξε εντελώς την γνώση και κατανόηση του ανθρώπου για τον πλησιέστερο, όπως έλεγε, συγγενή του! Ο συγγραφέας και βιολόγος, Τζέι Γκούλντ, περιέγραψε το έργο της Γκούντολ ως «ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά επιτεύγματα του Δυτικού Κόσμου».

Ο Τόμας Φρίντμαν δεν είναι ένας τυχαίος αρθρογράφος. Μπορείς να μην συμφωνείς πάντα μαζί του, δεν θα άρεσε ούτε στον ίδιο. Οι απόψεις καλλιεργημένων ανθρώπων είναι τροφή για σκέψη. Στη διεθνή πολιτική και τα γεωστρατηγικά, έχει κόψει πολλά χιλιόμετρα.

Παραθέτω την πρώτη παράγραφο από το χθεσινό του άρθρο στους «New York Times», με τίτλο «Ένα σχέδιο ειρήνης μη αρμόζον, αλλά χρειάζεται»:

«Το 20 σημείων σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα είναι ένα έξυπνο σχέδιο για να μετατρέψει έναν βομβαρδισμένο κρατήρα σε σημείο εκτόξευσης μιας ειρήνης – παίρνοντας έναν τρομερό πόλεμο και μεταπλάθοντάς τον, όχι μόνο στη δημιουργία νέων θεμελίων για την επίλυση της ισραηλινό-παλαιστινιακής διένεξης, αλλά και για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, του Λιβάνου, της Συρίας και ίσως ακόμα και του Ιράκ».

Εάν το επιτύχει αυτό, λέει ο Φρίντμαν, «θα μπορούσε ακόμα να κινητοποιήσει και μια πολύ επιθυμητή μεταρρύθμιση ακόμα και στο Ιράν».

Σήμερα, συμπληρώνονται 1.318 μέρες από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Έχει κατακτήσει εδάφη της, αρκετά από τα οποία έχει προσαρτήσει έπειτα από δημοψηφίσματα που δεν αντέχουν σε καμία αξιοπιστία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε το Κρεμλίνο ότι αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, έπειτα από μια νέα ρωσική επίθεση με βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση του ανενεργού πυρηνικού σταθμού στο Τσερνομπίλ.

«Κάθε μέρα που η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο, αρνούμενη να εφαρμόσει μια πλήρη και αξιόπιστη κατάπαυση του πυρός και συνεχίζει να χτυπά όλα τα αντικείμενα της ενεργειακής μας υποδομής –συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι κρίσιμα για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών και άλλων πυρηνικών εγκαταστάσεων– αποτελεί παγκόσμια απειλή», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Είπε: «Τα έθνη δεν είναι φτιαγμένα από σβόλους γης ή από σταγόνες αίματος. Είναι φτιαγμένα από ιστορίες, εικόνες και αναμνήσεις στο μυαλό των ανθρώπων. Ανεξάρτητα από το πόσο θα εξελιχθεί ο πόλεμος τους επόμενους μήνες, η μνήμη της ρωσικής εισβολής, των ρωσικών θηριωδιών και των ουκρανικών θυσιών θα συνεχίσει να στηρίζει τον ουκρανικό πατριωτισμό για τις επόμενες γενιές» – Γιουβάλ Νόα Χαράρι (1976), Ισραηλινός μελετητής του Μεσαίωνα, στρατιωτικός ιστορικός, διανοούμενος και συγγραφέας δημοφιλών επιστημονικών βιβλίων. Το πρώτο του μπεστ σέλερ, το «Sapiens: Μια Σύντομη Ιστορία της Ανθρωπότητας» (2011), βασίζεται στις διαλέξεις του σε ένα προπτυχιακό μάθημα παγκόσμιας ιστορίας.