Το κλίμα εδώ στην Κύπρο, στην Ευρώπη και αλλού, είναι τέτοιοι που δύσκολα κάνει ανεκτή την όποια αντίθετη άποψη ως προς τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Όσοι δεν καταδικάζουν το Ισραήλ, όσοι δεν τυλίγονται το ασπρόμαυρο καρό μαντίλι, μπαίνουν στο στόχαστρο. Επιλέγουν να αφήνουν ένα κενό και να ξεκινούν να μιλούν για τα γεγονότα στη Γάζα μόνο από την ημέρα που ξεκίνησε η επίθεση του Ισραήλ ως απάντηση προς τη Χαμάς.

Κι όμως, είτε αρέσει είτε όχι, όλα ξεκίνησαν στις 6.30 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σαν αύριο, πριν από δύο χρόνια. Ήταν μια πολύ καλά σχεδιασμένη και πολύ στοχευμένη επίθεση, και η οποία δεν είναι άσχετη με τα όσα συνέβαιναν εκείνη την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή μας αλλά και στην αραβικής χερσόνησο. Ήταν εξελίξεις που κάποιους ενοχλούσαν και κάποιοι δεν ήθελαν να προχωρήσουν.

Τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023 η Χαμάς εξαπολύει μια πρωτοφανή επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Στις 6.30 εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες προς το Ισραήλ, ταυτόχρονα ξεκινά διείσδυση τρομοκρατών της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος σε πολλά σημεία κατά μήκος των συνόρων με τη Γάζα, επιθέσεις εναντίον κιμπούτς, στρατιωτικές βάσεις κ.λπ.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν περίπου 1200 άνθρωποι στο Ισραήλ, κυρίως πολίτες και απήχθησαν 250 όμηροι και κάπου 3400 πολίτες και στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Κάποιοι θα πουν… ναι αλλά δεν δικαιολογούνται όλα όσα ακολούθησαν από πλευράς Ισραήλ. Ή ακόμα θα υποστηρίξουν πως η αναφορά στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου είναι μια «πρόφαση απ’ όσους θέλουν να δικαιολογήσουν το Ισραήλ». Καμιά πρόφαση και καμιά δικαιολογία. Είναι γεγονότα τα οποία δεν πρέπει να διαφεύγουν της μνήμης του οποιουδήποτε θέλει να έχει άποψη για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

Γιατί τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή είναι πάντοτε αλληλένδετα μεταξύ τους. Όποιο κι αν είναι το γεγονός, απ’ όποια οπτική γωνιά κι αν το κοιτάξει κάποιος, το ένα γεγονός συνδέεται με το άλλο. Όχι μόνο σ’ ό,τι αφορά το Ισραήλ και του Παλαιστίνιους. Αλλά και σ’ ότι αφορά τον Λίβανο, τη Συρία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, ακόμα και τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν.

Το ίδιο αλληλένδετες είναι και οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή οι οποίες από την 7η Οκτωβρίου 2023 έχουν αλλάξει κατά πολύ. Την ώρα που όλοι βλέπουν μόνο προς τη Γάζα και τους ενδιαφέρει να κατηγορήσουν τις κυβερνήσεις των χωρών τους και το Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή τα πράγματα αλλάζουν και δεν ξέρω σε πόσες από τις χώρες της περιοχής υπάρχει ανάλογο ενδιαφέρον και αντίστοιχες κινητοποιήσεις με εκείνες που βλέπουμε σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, στην Αθήνα ακόμα και στη Λευκωσία.

Γύρω από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη υπάρχουν μόνο αραβικές χώρες (με εξαίρεση την Κύπρο) με κυβερνήσεις οι οποίες υποστηρίζουν τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Λογικό θα ήταν καθημερινά οι πολίτες αυτών των χωρών θα έπρεπε να βρίσκονται στους δρόμους. Αλλά δεν το βλέπουμε.

Κοιτάζοντας όμως πέραν από τα γεγονότα στη Γάζα θα δούμε πως, Αίγυπτος και Ιορδανίας φρόντισαν από τη πρώτη στιγμή να αποτρέψουν στο να μετατραπούν τα εδάφη τους νέο ορμητήριο κατά του Ισραήλ ή να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγιο. Στο Λίβανο, η άλλοτε κραταιά Χεζμπλάχ δέχθηκε πολύ σοβαρά πλήγματα από τα οποία ακόμα δεν έχει συνέλθει, στη Συρία η οποία αποτελούσε ένα ακόμα ορμητήριο προς πολλές κατευθύνσεις, όχι μόνο κατά του Ισραήλ, υπάρχει σήμερα ένα νέο καθεστώς. Η Συρία η οποία αποτελούσε τον δίαυλο που χρησιμοποιούσε το Ιράν για να τροφοδοτήσει τρομοκρατικές και άλλες οργανώσεις στην ευρύτερη περιοχή, ήταν απ’ εκεί που πηγαινοέρχονταν τα ισραηλινά αεροσκάφη στις πρόσφατες επιθέσεις τους κατά της Τεχεράνης.

Κάποια στιγμή κι αυτός ο πόλεμος, στη Γάζα θα τελειώσει. Τα πράγματα θα πάρουν την πορεία τους. Οι γύρω χώρες θα κοιτάξουν η κάθε μια τα δικά της συμφέροντα. Τα χιλιάδες θύματα στη Γάζα, δυστυχώς, κανείς δεν θα τα κοιτάξει ή θα θυμάται. Όπως κανείς δεν θέλει να θυμάται ότι όλα τα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου του 2023…