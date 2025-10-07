ΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ την περασμένη Κυριακή τα εγκαίνια του Χατζηγιάννειου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι. Το έργο αποφασίσθηκε να γίνει, αρχικά, το 2005, επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου αποδίδεται εν μέρει στην οικονομική κρίση, που υπήρξε μετά το 2010 και κορυφώθηκε το 2013.

ΤΟ έργο ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση 20 χρόνων. Κι ένα έργο, αυτής της μορφής, που αφορά τη δημόσια υγεία, δεν μπορεί να μένει στο ράφι επειδή υπήρξε οικονομική κρίση. Υπήρχαν άλλα έργα, που θα μπορούσαν να «παγώσουν», κι όχι αυτό που αφορούσε την υγεία των πολιτών.

ΔΕΝ γίνεται σε μια χώρα να παίρνει 20 χρόνια για να υλοποιηθεί ένα έργο, από την ημέρα απόφασης μέχρι την ημέρα λειτουργίας, ανέφερε τελώντας τα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας. «Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικό κράτος, δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι αν θέλουμε 20 χρόνια για να υλοποιήσουμε ένα έργο».

ΚΑΙ προφανώς δεν είναι το πρώτο ή το τελευταίο δημόσιο έργο που καθυστερεί να ολοκληρωθεί. Την τελευταία περίοδο η κυβέρνηση τερμάτισε συμβάσεις του κράτους με εργολάβους, γιατί μεταξύ άλλων, καθυστερούν τα έργα. Έχει τερματίσει συμβάσεις καθώς ήταν πρόδηλο ότι αυτοί που ανέλαβαν να εκτελέσουν το έργο δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην υλοποίηση του συμβολαίου.

ΤΟ κράτος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα έργα θα γίνονται εντός του χρονικού πλαισίου, που αποφασίσθηκε. Χωρίς καθυστερήσεις και επιπλέον οικονομικό κόστος. Το Κέντρο Υγείας στο Ακάκι, καθυστέρησε 20 χρόνια. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί πως η κατάθεση του θεμέλιου λίθου έγινε τον Οκτώβριο του 2023. Το έργο ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε εντός του χρονικού πλαισίου, που τέθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας επισήμανε, πάντως, πως «όσοι αναλαμβάνουν συμβάσεις του κράτους πρέπει να τις ολοκληρώνουν στην ώρα τους. Αν δεν τις ολοκληρώνουν φεύγουν. Για αυτό τον λόγο τολμήσαμε να τερματίσουμε αρκετές συμβάσεις, γιατί το κράτος δεν εκβιάζεται από κανέναν».

ΑΥΤΟ πρέπει να γίνεται. Αυτό θα διασφαλίζει, κατά την άποψη μας, δυο βασικά ζητήματα. Πρώτο, ότι θα τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και δεύτερο, δεν θα ανεβαίνει το κόστος, λόγω της καθυστέρησης και της διαμόρφωσης νέων δεδομένων.

ΕΑΝ όσοι συνάπτουν συμβόλαια, συμβάσεις, με το κράτος γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα χάσουν τη δουλειά εάν δεν τηρούν κατά γράμμα το συμβόλαιο, τότε θα βρίσκουν τρόπους να συμμορφώνονται με τα συμφωνηθέντα.