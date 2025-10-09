Εδώ και τρεις μέρες ετοιμαζόμαστε, ή μάλλον μας προετοιμάζουν, για την καταιγίδα που θα έρθει. Την έχουν μάλιστα βαφτίσει Βαρβάρα, ή Barbara για τους αγγλομαθείς. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση και οι πολίτες μόνο που δεν έχουμε βάλει σακιά στις πόρτες για να προφυλαχτούμε από τη ροή του νερού. Τελικά κάπου έβρεξε, κάπου δεν έπεσε σταγόνα, αλλού πλύθηκε η σκόνη στα φύλλα των δέντρων και στις επιφάνειες, αλλού ούτε καν αυτό.

Κάποτε αυτό θα το ονόμαζαν απλά πρωτοβρόχια. Θα ήταν Φθινόπωρο και οι γεωργοί θα ετοιμάζονταν για σπορά, όπως μαθαίναμε στο δημοτικό, ενώ οι φιλανθείς θα φύτευαν στους κήπους τους βολβούς να δεχτούν τη βροχή ώστε μέχρι την Άνοιξη να έχουν ανθίσει. Τα παιδιά θα απολάμβαναν τις σταγόνες της βροχής που θα έπεφταν πάνω τους «για να μην ψωριάσουν» όπως έλεγαν παλιά. Κι οι ποιητές θα έγραφαν στίχους: Με τα πρωτοβρόχια θα ‘ρθουν τα μηνύματα του χειμώνα: το ποτάμι θα θολώσει, θα τριζοβολούν ξερά τα πλατανόφυλλα, θα κρυώσει η νύχτα και θα μεγαλώσει. Θα σωπάσει ο τζίτζικας, κι ετοιμοτάξιδα γι’ άλλων τόπων άνοιξη, μακριά απ’ τα χιόνια, βράδυ βράδυ ως τα μεσούρανα θα χύνονται μαύροι φτερωτοί σταυροί, τα χελιδόνια (Γεώργιος Δροσίνης).

Αυτά λοιπόν θα συνέβαιναν: Θα μίκραινε η μέρα και θα σκοτείνιαζε νωρίς, θα σιωπούσαν τα τζιτζίκια, θα κιτρίνιζαν και θα έπεφταν τα φύλλα, τα αποδημητικά πουλιά θα διέσχιζαν τον ουρανό, πάνω από τα κεφάλια μας, πετώντας σε σχηματισμούς για πιο ζεστά μέρη. Και την Άνοιξη πάλι θα επέστρεφαν, όπως και τα φύλλα στα δέντρα. Με άλλα λόγια θα ήταν ο κύκλος της ζωής και όταν θα έβρεχε ή θα φυσούσε θα ήταν απλά Φθινόπωρο. Δεν θα εκδιδόταν κίτρινη ή κόκκινη προειδοποίηση κι οι άνθρωποι δεν θα τρόμαζαν περιμένοντας κάτι απρόσμενο και ίσως επικίνδυνο να συμβεί.

Σήμερα, ενώ είμαστε στα μέσα του Φθινοπώρου, με τα φράγματα να είναι όλα σχεδόν άδεια και στην ύπαιθρο πολλά δέντρα έχουν ξηραθεί, βαφτίζουμε τη βροχή καταιγίδα, της δίνουμε όνομα και χρώμα και στην αντίληψη μας μετατρέπεται σαν κάτι αφύσικο και επικίνδυνο. Οι καιροί έχουν αλλάξει, δεν διαφωνεί κανείς, η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα και κάποια φυσικά φαινόμενα μπορεί να συμβαίνουν πλέον με ένταση και ενίοτε να γίνονται επικίνδυνα, αλλά ας ηρεμήσουμε λίγο. Το Φθινόπωρο βρέχει και μακάρι –δηλαδή- να βρέξει. Το ψιλόβροχο και ο αέρας του Φθινοπώρου δεν χρειάζεται ούτε όνομα, ούτε χρώμα, ούτε πολλές ερμηνείες κι αναλύσεις.