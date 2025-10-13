Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Συνηγόρου του Ασθενούς είναι μια σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια υγεία, για την κοινωνία εν γένει. Με τον διορισμό του πρώτου Συνηγόρου από το υπουργικό συμβούλιο, ικανοποιούνται οι οργανωμένοι ασθενείς ενώ είναι πρόδηλο ότι τούτο θα λειτουργήσει υπέρ των πολιτών.

Ήταν διαχρονικό αίτημα του ΟΣΑΚ, στο οποίο ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει τώρα με τη δημιουργία μηχανισμών.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα ζήτημα, που αφορά τον τομέα της Υγείας, του κράτους πρόνοιας, όπως συναφώς ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλώντας στη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση. Ο Μάριος Χαραλαμπίδης, ο οποίος ήταν μέχρι το διορισμό του Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών, ήταν μεταξύ των ονομάτων που πρότεινε ο ΟΣΑΚ. Συνεπώς τυγχάνει της εμπιστοσύνης των ασθενών. Ο κ. Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει ένα νέο θεσμό, ο οποίος στόχο έχει να υπηρετήσει τους πολίτες, τους ασθενείς, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως ο διορισμός Συνηγόρου του Ασθενούς αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τους οργανωμένους ασθενείς και για το σύστημα υγείας στην Κύπρο. Το διεκδικούσαν οι οργανωμένοι ασθενείς ώστε ένας ανεξάρτητος φορέας, να υπερασπίζεται τα δικαιώματα τους. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, πρόκειται για ένα βήμα που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος, αλλά και μια πράξη σεβασμού προς τον ασθενή.

Ο ΟΣΑΚ αγωνίσθηκε για το διορισμό Συνηγόρου των Ασθενών, γιατί αυτό «έρχεται να καλύψει ένα υπαρκτό και κρίσιμο κενό. Την ανάγκη ύπαρξης ανεξάρτητου φορέα στον οποίο οι ασθενείς να μπορούν να απευθύνονται όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους ή όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας».

ΤΟ πρώτο βήμα έγινε, λοιπόν, με το διορισμό από το υπουργικό Συμβούλιο του Συνηγόρου του Ασθενούς. Έχει διοριστεί ένας νέος άνθρωπος με εμπειρίες στα θέματα των δικαιωμάτων των ασθενών. Τα επόμενα βήματα είναι η ανάδειξη του ρόλου του νέου αυτού θεσμού και η αξιοποίησή του από τους ασθενείς, από τους πολίτες.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για νέο θεσμό, ο οποίος και θα πρέπει να δώσει δείγματα γραφής και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας αλλά και στην αποστολή του.

ΚΑΘΕ νέος θεσμός αντιμετωπίζει αρχικά προβλήματα μέχρι να ξεκινήσει.

Θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να στηθεί ολόκληρος μηχανισμός, όπως προβλέπεται από τον νόμο, στον οποίον θα απευθύνονται οι πολίτες. Κι αυτό θα πρέπει να γίνει αμέσως.