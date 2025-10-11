Αλλάζει η αγορά αυτοκινήτου στην Κύπρο. Σταδιακά μεν, αλλά με ξεκάθαρο προσανατολισμό, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία που παρουσίασε προ ημερών η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, ορισμένα από τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται στην έκθεση «Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων», η οποία καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, είναι άκρως ενδιαφέροντα.

Στο γενικό πλαίσιο, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων ανήλθαν τον Σεπτέμβριο του 2025 στις 5.544, σε σχέση με 4.428 τον Σεπτέμβριο του 2024. Επίσης, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, αυξήθηκαν κατά 26,8% στις 4.364, από 3.442 τον Σεπτέμβριο 2024.

Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 11.806 ή 37,7% ήταν καινούρια και 19.519 ή 62,3% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 32,6% στα 4.559.

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 στο 42,8% (από 49,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 9,9% το 2024 σε 8,5% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,6% το 2024 σε 4,7% το 2025) και των υβριδικών (από 36,7% σε 44,0%).

Ποια συμπεράσματα μπορούν επομένως να εξαχθούν από τα πιο πάνω στοιχεία;

– Πρώτο, ότι τα μεταχειρισμένα έχουν υποσκελίσει σε σημαντικό βαθμό τα καινούργια αυτοκίνητα. Για μεγάλο διάστημα οι δυο αυτές κατηγορίες κινούνταν στην αγορά με πολύ μικρή διαφορά. Ωστόσο, όπως φαίνεται από τα προαναφερθέντα στοιχεία, το 62,3% του συνόλου ήταν μεταχειρισμένα, κάτι που δείχνει την στροφή στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

– Ένα δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η εντυπωσιακή αύξηση των αυτοκινήτων ενοικίασης. Ενδεικτικά, η Στατιστική σημειώνει ότι τα αυτοκίνητα ενοικίασης παρουσίασαν αύξηση 32,6%, φτάνοντας στα 4.559. Μια πιθανή εξήγηση που μπορεί να δοθεί γι’ αυτή την εξέλιξη, είναι η δραστηριοποίηση στην αγορά εταιρειών, οι οποίες ενοικιάζουν αυτοκίνητα για μικρό χρονικό διάστημα, και τα οποία μπορεί να τα παραλάβει κάποιος από ένα σημείο και να τα αφήσει σε άλλο, κάτι που διευκολύνει σημαντικά τους οδηγούς.

– Τρίτο στοιχείο, η μείωση του μεριδίου βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων και η ταυτόχρονη αύξηση του μεριδίου ηλεκτροκίνητων και υβριδικών οχημάτων.

Παρόλο που οι σταθμοί φόρτισης δεν βρίσκονται ακόμα σε αρκετά σημεία, ο χρόνος αυτονομίας δεν είναι σε τέτοιο βαθμό, ώστε να δημιουργεί αίσθημα σιγουριάς για ένα μακρινό ταξίδι και η αλλαγή των μπαταριών είναι αρκετά κοστοβόρα, εντούτοις οι Κύπριοι καταναλωτές φαίνεται ότι αρχίζουν σταδιακά να στρέφονται σε αυτά τα είδη οχημάτων, θεωρώντας προφανώς ότι σε μερικά χρόνια θα επικρατήσουν έναντι των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων μοντέλων.

Άλλωστε, όλο και περισσότερες εταιρείες προσφέρουν πλέον και ηλεκτρικά μοντέλα αυτοκινήτων, ενώ πρόσφατα είδαμε και ξένες εταιρείες που εξειδικεύονται σε αυτά τα μοντέλα να δραστηριοποιούνται στο νησί μας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων(ACEA), μέχρι τον Αύγουστο του 2025 τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 15,8% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό βασικό ποσοστό του 12,6% τον Αύγουστο του 2024 από την αρχή του έτους. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμόμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ. Το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 37,5%, από 47,6% την ίδια περίοδο το 2024.