Σημαντική άνοδος στις εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων καταγράφηκε την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Οι συνολικές εγγραφές ανήλθαν σε 40.212, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με τις 38.819 της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Ισχυρή άνοδος τον Σεπτέμβριο

Μόνο για τον Σεπτέμβριο 2025, οι εγγραφές έφτασαν τις 5.544, σημειώνοντας αύξηση 25,2% έναντι 4.428 τον Σεπτέμβριο 2024. Τα επιβατηγά αυτοκίνητα σαλούν αυξήθηκαν κατά 26,8%, φτάνοντας τις 4.364 εγγραφές από 3.442 πέρυσι.

Αύξηση στις εγγραφές επιβατηγών και φορτηγών

Οι εγγραφές επιβατηγών σαλούν την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 3,2%, φτάνοντας τις 31.325 από 30.344 το 2024. Από αυτά, 11.806 (37,7%) ήταν καινούρια και 19.519 (62,3%) μεταχειρισμένα. Ιδιαίτερα αυξημένα ήταν τα οχήματα ενοικίασης, με άνοδο 32,6% στα 4.559.

Παράλληλα, οι εγγραφές οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν κατά 6,0%, φτάνοντας τις 4.569, έναντι 4.311 το 2024. Στην κατηγορία αυτή, τα βαριά φορτηγά ενισχύθηκαν κατά 6%, τα ελαφρά φορτηγά κατά 5,7%, ενώ τα οχήματα ενοικίασης κατέγραψαν άνοδο 17,5%.

Μετατόπιση προς υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα

Το μερίδιο των βενζινοκίνητων επιβατηγών μειώθηκε στο 42,8% από 49,7%, ενώ των πετρελαιοκίνητων υποχώρησε στο 8,5% από 9,9%. Αντίθετα, αυξήθηκαν τα υβριδικά οχήματα στο 44% (από 36,7%) και τα ηλεκτρικά στο 4,7% (από 3,6%), επιβεβαιώνοντας τη στροφή των καταναλωτών προς την πράσινη κινητικότητα.

Μειώσεις στα μοτοποδήλατα, άνοδος στις μοτοσικλέτες

Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.εκ. μειώθηκαν θεαματικά κατά 71,8%, στις 170 από 603 το 2024. Αντίθετα, οι μοτοσικλέτες άνω των 50 κ.εκ. σημείωσαν αύξηση 20,1%, φτάνοντας τις 3.522 εγγραφές.

Οι εγγραφές λεωφορείων παρουσίασαν άνοδο 10,9%, ενώ οι ελκυστήρες δρόμου παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Καινούρια και μεταχειρισμένα

Από το σύνολο των εγγραφών, τα καινούρια οχήματα διαμορφώθηκαν σε 17.296, σημειώνοντας μικρή πτώση 1,6%, ενώ τα μεταχειρισμένα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 7,9%, στα 22.916.

Η ανοδική τάση αποδίδεται τόσο στη βελτιωμένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών, όσο και στις προσφορές και τα φορολογικά κίνητρα που ευνοούν τις οικολογικές τεχνολογίες.