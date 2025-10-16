Έκανε παρέμβαση στη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ. Μίλησε για πρωτοβουλία ενότητας. Και για συστράτευση παλαιών στελεχών. Ώστε να βοηθήσουν το κόμμα ενόψει βουλευτικών εκλογών. Θα επικοινωνήσει, είπε, και με τον Αβέρωφ Νεοφύτου για να διευθετήσουν συνάντηση. Τόσο βαρυσήμαντη ήταν η παρέμβαση του Νίκου Αναστασιάδη, που κρίθηκε από στελέχη της Πινδάρου και ως ηγετική!

Έχει πάρα πολλά χρόνια που έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου ότι οι πλείστοι πολιτικοί δεν έχουν την παραμικρή αντίληψη της πραγματικότητας γύρω τους. Ιδίως οι ανήκοντες στην παλαιά σχολή. Όχι πως οι νέοι οι οποίοι προέρχονται από τις κομματικές σχολές διαφέρουν και πολύ. Βλέπετε, η «μαθησιακή ύλη» που διδάσκονται παραμένει η ίδια εδώ και δεκαετίες. Δεν φρόντισε κανείς να την εκσυγχρονίσει. Πολύ λίγοι, οι οποίοι μπορεί να διαθέτουν αυξημένη αντιληπτικότητα διαφοροποιούνται κάπως. Κι αυτοί, όμως, στις πλείστες περιπτώσεις φοβούνται να συγκρουσθούν με τους παλαιοκομματικούς.

Στην προκείμενη περίπτωση, ουσιαστικά μιλάμε για την επιστροφή του ελέφαντα στα δωμάτια της Πινδάρου. Εκείνα στα οποία άφησε πίσω του συντρίμμια μετά από τη βόλτα που είχε κάνει πριν τις τελευταίες προεδρικές εκλογές!

Αλήθεια, η επιστήμη απαιτείται να μελετήσει προσεκτικά το φαινόμενο. Για να διαπιστώσει αν, έστω και ανεπαίσθητα, ο Αναστασιάδης αντιλαμβάνεται κατά πόσο και σε ποιο βαθμό ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΔΗΣΥ. Για να διαπιστωθεί επίσης, κατά πόσο η σημερινή ηγεσία και τα λοιπά στελέχη του κόμματος, αντιλαμβάνονται την προαναφερθείσα ευθύνη. Αν αντιλαμβάνονται πως όσο επιτρέπουν στον ελέφαντα να κυκλοφορεί στα δωμάτια της Πινδάρου, όχι μόνο δεν θα μπορέσουν να μαζέψουν τα συντρίμμια αλλά θα προκαλούνται κι άλλα.

Διάβαζα χθες την ανάλυση του συνάδελφου του Φρίξου Δαλίτη, στην οποία μετέφερε την εκτίμηση μερίδας του Π.Γ. Θεώρησαν την πρωτοβουλία του τέως Προέδρου και την πρόθεσή του για κοινή δράση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως εξαιρετικά θετική εξέλιξη!

Τόσο περιορισμένη πολιτική σκέψη; Τόση αδυναμία αντίληψης της πραγματικότητας; Εθελοτυφλούν μη έχοντας κάτι άλλο να προτείνουν; Ό,τι και αν ισχύει, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Θα χαθούν στα σύννεφα των ψευδαισθήσεών τους. Όταν θα ξυπνήσουν την 24η Μαΐου, θα αναζητούν και πάλι σωσίβιο στην ενδεχόμενη πρωτιά. Μετρώντας, όμως, για πολλοστή φορά τις απώλειες.

Ο λόγος απλός. Μεγάλο μέρος της ευθύνης για το διχασμό και την εσωστρέφεια στον ΔΗΣΥ φέρει αυτός που προέβη σε… ηγετική παρέμβαση. Για λόγους πολύ καλά γνωστούς, που δεν έχει καμία αξία να επαναληφθούν.

Το χειρότερο όλων, όμως, είναι -σύμφωνα με την εκ Πινδάρου πληροφόρηση- ότι παράλληλα με την… ηγετική εισήγηση για συνεύρεση παλαιών στελεχών, υπεβλήθη και δεύτερη (εξίσου βαρύγδουπη) εισήγηση. Να προβάλλουν, λέει, το έργο της διακυβέρνησης Αναστασιάδη.

Προφανώς, εννοούν εκείνη τη «θαυμαστή» υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων που έκανε το γύρο του πλανήτη. Κάνοντας συμπατριωτάκια μας ένα σωρό απατεώνες ασιάτες και αφρικανούς. Πολλούς από τους οποίους τρέχει σήμερα το κράτος να πάρει πίσω τα διαβατήρια.

Προφανώς, εννοούν και όλα αυτά τα θαυμαστά έργα της προηγούμενης κυβέρνησης, που αγκομαχώντας πασχίζει η σημερινή κυβέρνηση να χειριστεί γιατί έμειναν όλα στον αέρα: Βασιλικό, λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας, δρόμος Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς, ηλεκτρική διασύνδεση και άλλα…

Ο… ηγετικά παρεμβαίνων και οι στην ηγεσία κατοικοεδρεύοντες, καλό είναι να ρίξουν μια ματιά στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών από τότε που άρχισε η κατρακύλα του ΔΗΣΥ. Το 2011 το κόμμα είχε συγκεντρώσει 138.682 ψήφους, που αναλογούσαν σε ποσοστό 34,28%. Το 2016 πήρε 107.825 ψήφους και ποσοστό 30,69%. Και το 2021 περιορίστηκε σε 99.331 ψήφους και ποσοστό 27,77%. Υπενθυμίζουμε για να είναι διαυγής η εικόνα, ότι το 1976, όταν για πρώτη φορά ο ΔΗΣΥ διεκδίκησε εκλογές είχε πάρει ποσοστό 27,60%!

Αν κάποιοι στην Πινδάρου θεωρούν ότι με μια συνεύρεση Αναστασιάδη, Αβέρωφ και μερικών άλλων παλαιών στελεχών θα ανακοπεί αυτή η κατηφόρα, απλώς, θα αντιληφθούν σε 7 μήνες, ότι πρόκειται για όνειρο θερινής νυκτός.

Αν θεωρούν ότι παρουσιάζοντας τα… επιτεύγματα Αναστασιάδη θα επιστρέψουν οι 40.000 ψηφοφόροι που έφυγαν μέχρι το 2021 (μόνο αφελείς μπορεί να πιστεύουν ότι δεν έχουν πολλαπλασιασθεί τα τελευταία χρόνια) τότε, προφανώς, δεν έχουν την παραμικρή αίσθηση της πραγματικότητας.

Η θεωρούμενη ακροδεξιά πτέρυγα του ΔΗΣΥ, που είχε βρει καταφύγιο εκεί μετά το 1974, έχει πλέον πετάξει προς το αυθεντικό ακροδεξιό ΕΛΑΜ. Μεγάλη μερίδα της σοβαρής κεντροδεξιάς, που κάποτε εντάχθηκε σε εκείνον τον ΔΗΣΥ ο οποίος απέπνεε σοβαρότητα, έχει αποστασιοποιηθεί μετά που βίωσε τα σκάνδαλα επί διακυβερνήσεως της Πινδάρου. Όσοι απηύδησαν από τη διογκούμενη διαφθορά, στρέφουν τις ελπίδες τους στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το κίνημα του οποίου προτάσσει την καταπολέμησή της σαν λάβαρο.

Το brand name του σοβαρού κόμματος έχει πληγεί καίρια. Κι όταν αυτό συμβεί, είναι εξαιρετικά δύσκολο να διορθωθεί. Ιδίως όταν δεν διαθέτεις και τα κατάλληλα ηγετικά στελέχη. Αν μπορούσε να παρουσιαστεί ξανά μια ομάδα σοβαρών στελεχών, που θα κατέθετε σοβαρές εκσυγχρονιστικές προτάσεις, ίσως να έπειθε την κοινωνία. Τουλάχιστον, για να περιορισθεί η κατρακύλα των ποσοστών. Πλην, όμως, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στο βάθος του ορίζοντα…