Αισιοδοξία και μήνυμα ότι «πάμε για τη νίκη». Αυτό είναι το σύνθημα που κυριάρχησε στην Πινδάρου από προχθές το βράδυ, κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου. Η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει να ανατρέψει την κινδυνολογία που είχε αρχίσει να κυκλοφορεί στους συναγερμικούς κύκλους, μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έδειχναν πως η μάχη για την πρωτιά με το ΑΚΕΛ θα είναι οριακή. Είναι προφανές ότι η συναγερμική ηγεσία θέλει να εδραιώσει ψυχολογία νίκης, προκειμένου να επιτύχει και τον μεγάλο στόχο της συσπείρωσης, η οποία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Οι διαρροές που φαίνεται να καταγράφει ο ΔΗΣΥ, κυρίως προς το ΕΛΑΜ και λιγότερο προς το Άλμα, λειτουργούν ως έγκαιρο προειδοποιητικό σήμα, ώστε να υπάρξει στοχευμένη αντίδραση και να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η συζήτηση στο Πολιτικό Γραφείο επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις ενέργειες της Αννίτας Δημητρίου στην Αθήνα για τη διάσωση του μνημείου του αρχηγού της ΕΟΚΑ, Γεώργιου Γρίβα Διγενή, ως πολιτική πράξη που πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί στην κάλπη από την εθνικόφρωνα πτέρυγα του κόμματος. Έγινε αναφορά στο γεγονός ότι το θέμα δεν αναδείχθηκε όσο θα έπρεπε, ενώ υποδείχθηκε ότι αποτελεί ευθύνη και των μελών του Πολιτικού Γραφείου να συμβάλουν στην προβολή του.

Στην ανακοίνωση του κόμματος μετά τη συνεδρία αναφέρεται ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ενημέρωσε για τα θετικά αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψής της στην Αθήνα, όπου, μεταξύ άλλων, τέθηκε προς την Ελληνική Κυβέρνηση το ζήτημα της διαφύλαξης και προστασίας του ιστορικού χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ και του Τάφου του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έγινε επίσης αναφορά στη στάση του κόμματος έναντι της Κυβέρνησης και στο κατά πόσο πρέπει να ασκείται πιο έντονη αντιπολίτευση ή όχι. Τονίστηκε η ανάγκη ανάδειξης και υπεράσπισης του έργου της διακυβέρνησης ΔΗΣΥ–Αναστασιάδη, ιδίως όταν παρουσιάζεται από πολιτικούς αντιπάλους – ή ακόμη και από μέλη της παρούσας Κυβέρνησης – ως διακυβέρνηση που τη βαρύνουν σκάνδαλα διαφθοράς.

Η ερμηνεία της παρέμβασης Αναστασιάδη

Σημείο αναφοράς της προχθεσινής συνεδρίας αποτέλεσε η παρέμβαση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και επίτιμου προέδρου του ΔΗΣΥ, Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος μίλησε για πρωτοβουλία ενότητας και συστράτευσης παλαιών στελεχών, ώστε να βοηθήσουν το κόμμα στην εκλογική του προσπάθεια ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Όπως ανέφερε, θα επικοινωνήσει και με τον Αβέρωφ Νεοφύτου για να διευθετήσουν μία συνάντηση με παλιά στελέχη.

Ο τελευταίος δεν παρευρέθηκε στη συνεδρία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θετικός σε κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλει στο καλό της παράταξης. Κυκλοφορεί, εξάλλου, σε συναγερμικούς κύκλους η ανησυχία παλαιών στελεχών για την πορεία προς τις εκλογές, καθώς και η διαπίστωση ότι, για διάφορους λόγους, έχει υπάρξει αποστασιοποίησή τους από τα κομματικά δρώμενα.

Η παρέμβαση Αναστασιάδη είχε διπλή ανάγνωση από πλευράς Πινδάρου. Πολλά μέλη του Πολιτικού Γραφείου και της ηγεσίας θεώρησαν την πρωτοβουλία του τέως Προέδρου και την πρόθεσή του για κοινή δράση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως εξαιρετικά θετική εξέλιξη, που στέλνει μηνύματα ενότητας στην παράταξη. Οι σχέσεις των δύο ισχυρών ανδρών του ΔΗΣΥ, όπως και οι σχέσεις του κόμματος με την Κυβέρνηση, αποτελούν σημείο αναφοράς της εσωστρέφειας που ταλαιπωρεί τον ΔΗΣΥ από την εποχή των προεδρικών εκλογών.

Υπάρχουν, ωστόσο, και στελέχη – ακόμη και εντός της ηγεσίας – που αντιμετώπισαν με επιφύλαξη την παρέμβαση και το γεγονός ότι αυτή είδε το φως της δημοσιότητας, αναδεικνυόμενη ως βασικό σημείο της συνεδρίας.

Σηκώνει τα μανίκια

Η ηγεσία του κόμματος εισέρχεται πλέον σε δυναμικούς ρυθμούς προεκλογικής περιόδου, συνεχίζοντας την εκστρατεία σε όλη την Κύπρο. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται επαρχιακές συγκεντρώσεις, στις οποίες η πρόεδρος του κόμματος θα μεταφέρει μέσα από τις ομιλίες της τα πολιτικά μηνύματα. Στόχος των εκλογών, όπως καθορίζεται και στην ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, είναι ο ΔΗΣΥ να παραμείνει πρωταγωνιστική δύναμη. Δηλαδή, να είναι πρώτο κόμμα, χωρίς να καθορίζεται στόχος ποσοστών.

Οι εκκρεμότητες του ψηφοδελτίου

Η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου επικύρωσε και το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές, με τις γνωστές εκκρεμότητες στη Λάρνακα – όπου παραμένουν δύο θέσεις κενές – και στην Πάφο, όπου παραμένει μία. Η ηγεσία διαβεβαίωσε τα μέλη ότι οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένονται απαντήσεις.

Όπως υπογραμμίστηκε, ζητούμενο δεν είναι να βρεθούν απλώς άτομα για να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο, αλλά να επιλεγούν προσωπικότητες που θα δημιουργούν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων.