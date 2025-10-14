Η ηγετική παρέμβαση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και επίτιμου προέδρου του κόμματος ήταν το σημείο αναφοράς στη χθεσινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ. Ο Νίκος Αναστασιάδης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, είπε πως μιλά με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και σκέφτονται από κοινού μια συνάντηση ή μια συνεύρεση για φαγητό με παλιά στελέχη του κόμματος, για συστράτευση ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Μίλησε για την ενότητα του κόμματος και στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία που είχε με τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης, που ήταν διακυβέρνηση ΔΗΣΥ. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, πάντως, δεν ήταν στη χθεσινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε ενημερώσει έγκαιρα ότι δεν μπορούσε να παραστεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πρόθυμος να κάνει ο,τι χρειαστεί για την παράταξη.

Πέραν αυτού, η χθεσινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος ήταν μακράς διάρκειας και περιλάμβανε αρκετή συζήτηση γύρω από τα θέματα της προεκλογικής και της πολιτικής γραμμής του κόμματος, με την ηγεσία να επιδιώκει να δώσει έναν τόνο αισιοδοξίας ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο πρόσφατο ταξίδι της προέδρου στην Αθήνα και στις ενέργειες που έγιναν για τη διάσωση του μνημείου του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή στη Λεμεσό, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως σημαντική επιτυχία.

Από τις διάφορες τοποθετήσεις στελεχών υπήρχε μια γενική τάση για υπεράσπιση της διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ την προηγούμενη δεκαετία και πρόθεση να προταχθούν πολιτικές θέσεις με θετική ατζέντα. Υπήρξαν, ασφαλώς, και τοποθετήσεις μελών του Πολιτικού Γραφείου που ζητούσαν από την ηγεσία πιο έντονη αντιπολίτευση, όπως και το αντίθετο, με στελέχη του κόμματος να υποδεικνύουν πως αντίπαλος του ΔΗΣΥ ήταν και είναι διαχρονικά το ΑΚΕΛ και εκεί πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους.

Ανοικτά μέτωπα

Με ανοιχτά τα μέτωπα της Λάρνακας και της Πάφου, το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ επικύρωσε τα ψηφοδέλτιά του για τις βουλευτικές εκλογές. Η ηγεσία του κόμματος, πάντως, διαβεβαίωσε τα μέλη του συλλογικού οργάνου πως εντός της εβδομάδας ή, το αργότερο, την επόμενη θα κλείσουν τα συγκεκριμένα κεφάλαια, και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κόντρα στα διάφορα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως δεν βρίσκει υποψήφιους. Απέδωσε, μάλιστα, την καθυστέρηση στο κλείσιμο των συγκεκριμένων ψηφοδελτίων στο βαρυφορτωμένο πρόγραμμα της προεκλογικής και στην έλλειψη χρόνου, ώστε να κλείσει νωρίτερα το ψηφοδέλτιο των συγκεκριμένων επαρχιών.

Μονόλεπτος σιγή για την Καίτη

Πριν από την έναρξη της συνεδρίας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Καίτης Κληρίδου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, η Αννίτα Δημητρίου, ανοίγοντας τις εργασίες του Σώματος, ευχαρίστησε την Επαρχιακή Γραμματεία Λεμεσού, τα στελέχη του Οργανωτικού και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή των προχθεσινών επαρχιακών εκλογών και τόνισε ότι «προχωρούμε όλοι μαζί με αποφασιστικότητα για τις βουλευτικές εκλογές».

Σύμφωνα με το Καταστατικό, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας επικυρώθηκαν πανηγυρικά τα ψηφοδέλτια της Παράταξης. Για τις εκκρεμότητες και οτιδήποτε άλλο προκύψει, εξουσιοδοτήθηκε το Εκτελεστικό Γραφείο να χειριστεί τα διαδικαστικά θέματα.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ξέρει να κάνει εκλογές και ξέρει να τις κερδίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημητρίου στην αρχική της τοποθέτηση και κάλεσε όλα τα στελέχη και τα μέλη της Παράταξης να συμπορευθούν με προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του κόμματος.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το πολιτικό σκηνικό είναι πρωτόγνωρο και το διακύβευμα μεγαλύτερο από ποτέ, σημειώνοντας ότι, αν επικρατήσουν οι φωνές του λαϊκισμού, του μηδενισμού και της τοξικότητας, θα διακυβευθεί η ομαλή λειτουργία της Βουλής και της ίδιας της χώρας. «Στόχος μας δεν είναι άλλος από το να κρατήσουμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό πρώτη και πρωταγωνιστική δύναμη στη Βουλή και στην κοινωνία».

Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίας η πρόεδρος προχώρησε σε πολιτική ενημέρωση για ζητήματα της επικαιρότητας και την έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, ενημέρωσε για τα θετικά αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψής της στην Αθήνα, όπου, μεταξύ άλλων, τέθηκε προς την Ελληνική Κυβέρνηση το ζήτημα της διαφύλαξης και προστασίας του ιστορικού χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ και του Τάφου του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή.

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, από την πλευρά τους, κατέθεσαν τις απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτευτεί η Παράταξη τους επόμενους μήνες, με στόχο η πολιτική πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού να αγκαλιαστεί από την πλειοψηφία της κοινωνίας.