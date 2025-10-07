Ανοικτό είναι από το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου το βιβλίο συλλυπητηρίων στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ στην Πινδάρου, για την αείμνηστη Καίτη Κληρίδου. Η μοναχοκόρη του Γλαύκου Κληρίδη ανακοινώθηκε την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου πως έφυγε από την ζωή, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Το βιβλίο συλλυπητηρίων υπάρχει η δυνατότητα να υπογραφεί και διαδικτυακά, κάτι το οποίο φαίνεται να αξιοποίησε ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος έγραψε αυτολεξεί:

«Η πολιτική ζωή γίνεται φτωχότερη όταν φεύγουν προσωπικότητες όπως η Καίτη Κληρίδη, και σήμερα αυτό πενθούμε. Καλή αντάμωση με τον πατριάρχη της παράταξης, τον αείμνηστο πατέρα σου Γλαύκο Κληρίδη Καίτη μου. Καλό παράδεισο».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο των προεδρικών εκλογών του 2023, Νίκος Αναστασιάδης και Καίτη Κληρίδου είχαν απασχολήσει την κοινή γνώμη λόγω μιας ανοικτής κόντρας που είχε εξελιχθεί μεταξύ τους, σε δημόσια θέα.

Πιο συγκεκριμένα, όλα άρχισαν μετά από μια ανάρτηση της θυγατέρας του Γλαύκου Κληρίδη, μέσω της οποίας ασκούσε δριμεία κριτική στον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανάμεσα σε άλλα η Καίτη Κληρίδου είχε εκφράσει την απογοήτευση της για τον Νίκο Αναστασιάδη, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για πράξεις διαφθοράς κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του. Επιπλέον, τον κατηγόρησε για προσπάθεια διαίρεσης του ΔΗΣΥ, την ώρα που το κόμμα βρισκόταν σε βαθιά κρίση λόγω των προεδρικών εκλογών και την μάχη ανάμεσα σε Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Νίκος Αναστασιάδης είχε τότε χαρακτηρίσει ως «χυδαιότητες» τα λεγόμενα της Καίτης Κληρίδου, ενώ για την περίπτωση της κόρης του Γλαύκου Κληρίδη χρησιμοποίησε και μια ρήση του Γεώργιου Παπανδρέου στην Ελλάδα, ο οποίος αναφερόμενος στον γιο του εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου, είχε πει «ο κ. Σοφοκλής Βενιζέλος δεν είναι τι άλλο παρά αχθοφόρος ενός μεγάλου ονόματος».