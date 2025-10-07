Βιβλίο συλλυπητηρίων για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου άνοιξε σήμερα στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Πινδάρου. Η μοναχοκόρη του Γλαύκου Κληρίδη, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών, στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Αραδαφνούσα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο και η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού, το βιβλίο συλλυπητηρίων υπέγραψε η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, παρουσία της ηγεσίας. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η κα Δημητρίου τόνισε ότι η απώλειά της δεν αφορά μόνο μια φίλη, μια συνεργάτιδα, ένα στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού ή την κόρη του Γλαύκου Κληρίδη. «Είναι όλα αυτά που συμβόλιζε η Καίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η αποφασιστικότητά της και η ετοιμότητά της να συγκρουστεί για το καλό της πατρίδας και για όσα πίστευε, τη χαρακτήριζαν σε όλη τη ζωή της. Ακόμη και μέχρι το τέλος έγνοια της ήταν οι άλλοι. Όλα όσα συμβόλιζε η πορεία και η παρουσία της. Εκ μέρους όχι μόνο της ηγεσίας που βρίσκεται σήμερα εδώ, αλλά και του περήφανου κόσμου του Δημοκρατικού Συναγερμού και όλων όσοι τιμούν την πορεία της, θέλω να πω ότι θα τιμήσουμε τη μνήμη της όπως της αξίζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πραγματικά χάσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο», σημείωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Το βιβλίο συλλυπητηρίων στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού θα παραμείνει ανοικτό έως τις 17:00, καθώς και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://clerides.cy/katieclerides/