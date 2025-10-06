Τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου, ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτησή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ).

Η ανάρτηση:

Με βαθιά θλίψη και οδύνη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Καίτης Κληρίδου.

Από αυτή τη στιγμή μέχρι και την ώρα της κηδείας οι σημαίες του κόμματος θα κυματίζουν μεσίστιες.

Όλα τα σχετικά με την κηδεία τα αναλαμβάνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ποια ήταν η Καίτη Κληρίδου:

Η Καίτη Κληρίδου ήταν Ελληνοκύπρια πολιτικός και διετέλεσε βουλευτής στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας εκλεγμένη με τον ΔΗΣΥ.

Γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 10 Μαΐου 1949. Ήταν κόρη του Γλαύκου Κληρίδη, πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και εγγονή του Ιωάννη Κληρίδη, πρώην Δημάρχου Λευκωσίας.

Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στις πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια σπούδασε νομική στο Gray’s Inn. Μιλούσε, πέρα από την ελληνική, την αγγλική, τη γερμανική και τη γαλλική γλώσσα.

Την περίοδο 1970-1971 εργάστηκε στο Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας και την περίοδο 1972-1974 στο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Το 1994 ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για την ενημέρωση των ξένων δημοσιογράφων πάνω στο Κυπριακό και τα προσφυγικά προβλήματα.

Την περίοδο 1975-1977 εργάστηκε στη Διεθνή Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού στο Λονδίνο.

Την περίοδο 1980-1991 ήταν νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου.

Ήταν νυμφευμένη με τον Κώστα Σιαμμά.