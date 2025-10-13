Η εκκρεμότητα της Λεμεσού ολοκληρώθηκε το Σάββατο, με το αποτέλεσμα της κάλπης να αφήνει, όπως αναμενόταν, δυσαρεστημένους και να προκαλεί μουρμούρα και κριτική. Από σήμερα, ο ΔΗΣΥ ξεκινά την πορεία προς τις κάλπες με τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, το οποίο θα επικυρώσει το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές.

Τα ερωτηματικά για τις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου παραμένουν. Στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας της προέδρου του ΔΗΣΥ εξακολουθούν να υπάρχουν δύο κενές θέσεις, ενώ μία κενή θέση υπάρχει και για την Πάφο.

Στην περίπτωση της Πάφου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κενό θα καλυφθεί και είναι πιθανό να υπάρξει ανακοίνωση σήμερα το βράδυ, ενώπιον ή πριν από τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου. Από εκεί και πέρα, η Λάρνακα αποτελεί στοίχημα για την Αννίτα Δημητρίου, η οποία καλείται να βρει λύσεις και να πείσει άτομα να ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο, πλαισιώνοντας τους υπόλοιπους τέσσερις υποψηφίους.

Υπενθυμίζεται ότι στην επαρχία Λάρνακας υποψήφια είναι η ίδια η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, η οποία εκλέγεται χωρίς σταυρό προτίμησης.

Την υποψηφιότητά του επαναδιεκδικεί επίσης ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ενώ υποψηφιότητα έχει υποβάλει και η Άντρεα Θεολόγου Μανώλη. Οι τρεις τους είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον στις 9 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που είχε οριστεί από τον ΔΗΣΥ. Στην πορεία προστέθηκε και η Στάλω Βωνιάτη, ως αριστίνδην υποψήφια. Απομένουν, συνεπώς, δύο κενές θέσεις.

Στην Πάφο ενδιαφέρον για υποψηφιότητα έχουν εκφράσει οι Χαράλαμπος Πάζαρος, ο οποίος επαναδιεκδικεί, η Νικολέττα Κωνσταντίνου, ο Σωτήρης Κουππάρης και ο Γιώργος Θεοδοσίου. Με την αύξηση των εδρών της επαρχίας Πάφου σε πέντε, απομένει μία θέση για να συμπληρωθεί η πεντάδα.

Λεμεσός: Οι πρώτες αντιδράσεις

Με τις εσωκομματικές εκλογές του Σαββάτου καταρτίστηκε και το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού, με τους Ανδρέα Μιχαηλίδη, πρώην βουλευτή του κόμματος, και Τίμη Ευθυμίου να μένουν εκτός.

Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, σε ανάρτησή του μετά το αποτέλεσμα, ανέφερε ότι ο κύκλος του στον ΔΗΣΥ έχει κλείσει, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τι ακριβώς εννοεί με τη φράση αυτή.

«Οι εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ έχουν τελειώσει και το ψηφοδέλτιο για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές έχει πάρει την τελική του μορφή. Εύχομαι σε όλες και όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία. Επιθυμώ να ευχαριστήσω όσους με εμπιστεύτηκαν με τη ψήφο τους και όσους βοήθησαν αυτήν τη σύντομη μου προσπάθεια.

Ο κύκλος μου στον Δημοκρατικό Συναγερμό έχει κλείσει· κρατώ δε τις καλές αλλά και τις κακές στιγμές! Ευχαριστώ τον Ύψιστο που μου δίνει υγεία και μού έχει χαρίσει μια εξαιρετική σύζυγο, τέσσερα υπέροχα παιδιά, πέντε καταπληκτικά εγγονάκια και πολλούς καλούς φίλους!», έγραψε.

Η πρώτη αντίδραση, από νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, προήλθε από τον Τίμη Ευθυμίου, επίσης μέσω ανάρτησης, η οποία είχε σαφή υπαινιγμό:

«Μάγκες, τα καταφέρατε… δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο. Καλή επιτυχία στους υποψήφιους που κέρδισαν!!!», έγραψε.

Χαμηλή προσέλευση

Αξιοσημείωτο στοιχείο της εσωκομματικής διαδικασίας ήταν η πολύ χαμηλή προσέλευση στις κάλπες από τα μέλη της Λεμεσού, παρόλο που υπήρχαν έντεκα υποψήφιοι.

Συνολικά, από τα 8.600 μέλη, στις κάλπες προσήλθαν μόλις 2.268, ποσοστό 26,35%. Δηλαδή, μόλις ένα στα τέσσερα μέλη ψήφισε.

Πέραν τούτου, η κατάταξη των υποψηφίων έχει τη δική της ανάγνωση και στέλνει σαφή μηνύματα. Πρώτος σε σταυρούς ήταν ο βουλευτής Νίκος Σύκας, ο οποίος έλαβε ποσοστό 76% των ψήφων. Αναλυτικά:

Νίκος Σύκας: 1.654

Γιώργος Καραϊσκάκης: 1.424

Μιχάλης Φελλάς: 1.371

Αντώνης Τσολάκης: 1.208

Ανδρέας Κόκκινος: 1.126

Ονησίφορος Ιορδάνους: 1.114

Αντώνης Στυλιανού: 1.092

Ελευθέριος Τσιάκκιρος: 1.063

Λευτέρης Περικλή: 1.007

Ανδρέας Μιχαηλίδης: 971

Ευθύμιος (Τίμης) Ευθυμίου: 520

Συνεπώς, το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού θα απαρτίζεται από τη βουλεύτρια Φωτεινή Τσιρίδου, η οποία επαναδιεκδικεί, καθώς και τον Νίκο Σύκα. Στη συνέχεια περιλαμβάνονται οι Γιώργος Καραϊσκάκης, Μιχάλης Φελλάς, Αντώνης Τσολάκης, Ανδρέας Κόκκινος, Ονησίφορος Ιορδάνους, Αντώνης Στυλιανού, Ελευθέριος Τσιάκκιρος και Λευτέρης Περικλή, οι οποίοι εξελέγησαν από τη διαδικασία, καθώς και οι Μιχάλης Κουνούνης και Αγγελική Ριαλά.

Οι υπόλοιπες επαρχίες

Λευκωσία: Δημήτρης Δημητρίου, Σάβια Ορφανίδου, Γιώργος Παμπορίδης, Αναστασία Ανθούση, Χαράλαμπος Πετρίδης, Πόλυς Κουρουσίδης, Νεόφυτος Ζαμπάς, Μάριος Ηλία, Έλενα Κούσιου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ζαχαρίας Μανιταράς, Χριστάκης Μελετιές, Κωνσταντίνος Μούντουκος, Χρίστος Πάλλης, Θεόδωρος Τσάτσος, Χριστόφορος Χριστοφόρου, Γιώργος Χρυσάνθου.

Αριστίνδην: Τίνα Παύλου και Δημήτρης Δημητρίου.

Αμμόχωστος: Γιώργος Κάρουλλας, Νίκος Γεωργίου, Μαργαρίτα Καϊμακλιώτη, Γιώργος Χατζηγεωργίου, Γιώργος Λυσανδρίδης, Παναγιώτης Μαούρης, Δημήτρης Κουμής, Ανδρέας Σιάμαρος και Παύλος Λιασίοδης.

Αριστίνδην: Πάρις Μάρκου.

Κερύνεια: Ρίτα Σούπερμαν, Βασίλης Κουμέτος και Δήμος Γεωργιάδης.