Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πορείας του στον Δημοκρατικό Συναγερμό, ευχαριστώντας όλους όσοι τον στήριξαν στην πολιτική του διαδρομή.

Όπως ανέφερε, οι εσωκομματικές εκλογές του ΔΗΣΥ έχουν ολοκληρωθεί και το ψηφοδέλτιο για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές έχει λάβει την τελική του μορφή. Ο ίδιος ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς όσους τον εμπιστεύτηκαν με τη ψήφο τους και στήριξαν τη σύντομη πολιτική του προσπάθεια.

«Ο κύκλος μου στον Δημοκρατικό Συναγερμό έχει κλείσει», σημείωσε ο κ. Μιχαηλίδης, υπογραμμίζοντας ότι κρατά τις καλές αλλά και τις δύσκολες στιγμές της πορείας του. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Ύψιστο για την υγεία του και την οικογένειά του, αναφερόμενος με συγκίνηση στη σύζυγό του, τα τέσσερα παιδιά, τα πέντε εγγόνια και τους πολλούς φίλους που τον πλαισιώνουν.