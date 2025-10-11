Η εσωκομματική εκλογική διαδικασία του Δημοκρατικού Συναγερμού για τη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου της Λεμεσού ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2026 ολοκληρώθηκε και οι κάλπες – που άνοιξαν από τις 9 το πρωί του Σαββάτου – έκλεισαν στις 6 μ.μ., όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ» εκτός κούρσας μένουν οι Τίμης Ευθυμίου και Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Υπενθυμίζεται πως συνολικά, δώδεκα στελέχη είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για τις δώδεκα έδρες της επαρχίας, ωστόσο δύο πρόσωπα, η Αγγελική Ριαλά και ο Μιχάλης Κουνούνης, έχουν ήδη ενταχθεί ως αριστίνδην υποψήφιοι, ενώ η Φωτεινή Τσιρίδου εξαιρείται βάσει της καταστατικής πρόνοιας για συμμετοχή τουλάχιστον 30% γυναικών στα ψηφοδέλτια.

Οι υποψήφιοι στη Λεμεσό

Τις υπόλοιπες εννέα θέσεις είχαν διεκδικήσει οι:

Ευθύμιος (Τίμης) (που μένει εκτός), Ονησίφορος Ιορδάνους, Γιώργος Καραϊσκάκης, Ανδρέας Μιχαηλίδης (που μένει εκτός), Νικολάου Κόκκινος Ανδρέας, Λευτέρης Περικλή, Αντώνης Στυλιανού, Νίκος Σύκας, Ελευθέριος Τσιάκκιρος, Αντώνης Τσολάκης και Μιχάλης Φελλάς.

Σε λίγη ώρα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.