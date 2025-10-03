Η Λεμεσός δεν απέφυγε τις κάλπες, ενώ η Λάρνακα είναι ακόμα σε αναζήτηση υποψηφίων για να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο. Ανοικτή παραμένει και μία θέση στο ψηφοδέλτιο της Πάφου. Στη Λευκωσία, έστω και με μικροπαρεξηγήσεις, το θέμα έκλεισε με την απόσυρση του Κώστα Γαβριηλίδη και του Ανδρέα Καραμάνου.

Με αυτά ως δεδομένα και με τα ζητούμενα της εξίσωσης για τις βουλευτικές εκλογές, η Πινδάρου μπαίνει στην τελική ευθεία ώστε να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο «ψηφοδέλτια» και να είναι επίσημα το πρώτο κόμμα που καταφέρνει να το ολοκληρώσει.

Το επόμενο Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, με μία εβδομάδα καθυστέρηση από τον αρχικό προγραμματισμό, η Λεμεσός θα γνωρίζει τους 12 που θα συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιό της. Μέχρι τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, οπότε έχει συγκληθεί το Πολιτικό Γραφείο για την επικύρωση των ψηφοδελτίων, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και η εξάδα της Λάρνακας, όπως και η πεντάδα της Πάφου.

Το ψηφοδέλτιο της Λεμεσού

Στην επαρχία Λεμεσού έχουν ήδη τυπωθεί τα ψηφοδέλτια για τις εσωκομματικές εκλογές. Αρχικά ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει οι εξής: Φωτεινή Τσιρίδου, Νίκος Σύκας, Τίμης Ευθυμίου, Ονησίφορος Ιορδάνους, Γιώργος Καραϊσκάκης, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Ανδρέας Νικολάου Κόκκινος, Αντώνης Στυλιανού, Μιχάλης Φελλάς, Λευτέρης Περικλή, Ελευθέριος Τσιάκκιρος και Αντώνης Τσολάκης.

Ως αριστίνδην έχουν επιλεγεί οι Μιχάλης Κουνούνης και Αγγελική Ριαλά, οι οποίοι μπαίνουν αυτόματα στο ψηφοδέλτιο. Η Φωτεινή Τσιρίδου επίσης εντάσσεται λόγω της ποσόστωσης για τις γυναίκες. Συνεπώς, οι εκλογές θα διεξαχθούν για τους υπόλοιπους 11 ενδιαφερόμενους, από τους οποίους δύο θα μείνουν εκτός του ψηφοδελτίου για τις βουλευτικές εκλογές.

Στις εσωκομματικές εκλογές μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη του κόμματος στην επαρχία Λεμεσού. Κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίσει από 5 μέχρι 9 υποψήφιους. Ψηφοδέλτιο με λιγότερους από 5 ή περισσότερους από 9 σταυρούς θεωρείται άκυρο.

Αναζητούνται υποψήφιοι στη Λάρνακα

Στην επαρχία Λάρνακας τα δεδομένα παραμένουν τα ίδια. Αννίτα Δημητρίου, Πρόδρομος Αλαμπρίτης και Άντρεα Θεολόγου Μανώλη είχαν υποβάλει ενδιαφέρον στις 9 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που είχε οριστεί από το κόμμα. Στην πορεία προστέθηκε η Στάλω Βωνιάτη ως αριστίνδην υποψήφια.

Το ψηφοδέλτιο της Λάρνακας χρειάζεται ακόμη δύο υποψήφιους για να συμπληρωθεί. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, για την οποία η Λάρνακα είναι και η εκλογική της επαρχία, βρίσκεται σε αναζήτηση και σε επαφές με πιθανά πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προσεγγιστεί αρκετά άτομα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει ανταπόκριση, με αποτέλεσμα το ζήτημα να παραμένει ανοικτό. Η κλεψύδρα του χρόνου αδειάζει και σίγουρα μέχρι τις 13 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει κλείσει.

Πεντάδα για την Πάφο

Στην Πάφο ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει οι Χαράλαμπος Πάζαρος, Νικολέττα Κωνσταντίνου, Σωτήρης Κουππάρης και Γιώργος Θεοδοσίου. Αν δεν είχαν αλλάξει τα δεδομένα στον εκλογικό χάρτη, το ψηφοδέλτιο της επαρχίας θα ήταν ήδη κλειστό.

Με το κλείσιμο του εκλογικού καταλόγου, ωστόσο, είναι δεδομένο ότι η Πάφος κερδίζει ακόμη μία έδρα από τη Λευκωσία, αυξάνοντας τις σε πέντε. Συνεπώς, στην Πινδάρου αναζητούν έναν ακόμη υποψήφιο, ώστε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου να έχει ολοκληρωθεί και το ψηφοδέλτιο της Πάφου.

Fake βίντεο

Διάφορα παραποιημένα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουν θορυβήσει την Πινδάρου, η οποία χθες εξέδωσε ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα βίντεο που εμφανίζονται σε ύποπτα και παραπλανητικά links δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ούτε με την πρόεδρο του κόμματος ούτε με τον ίδιο τον ΔΗΣΥ.

«Ήδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες καταγγελίες τόσο στις αρμόδιες διαδικτυακές πλατφόρμες όσο και στην Αστυνομία, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις αυτές και να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα», σημειώνεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πατούν σε τέτοιους συνδέσμους και να γνωρίζουν ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός ουδεμία σχέση έχει με ψευδείς ειδήσεις και κακόβουλο περιεχόμενο.

Έκλεισε ο εκλογικός κατάλογος

Χθες έκλεισε ο εκλογικός κατάλογος, με βάση τον οποίο θα καθοριστεί ο αριθμός των εδρών κάθε επαρχίας σύμφωνα με τους εγγεγραμμένους εκλογείς. Τις επόμενες μέρες η Υπηρεσία Εκλογών θα εξετάσει τις αιτήσεις για νέες εγγραφές ψηφοφόρων καθώς και για μετοικήσεις. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει την Τρίτη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι δεδομένη η απώλεια μιας έδρας από τη Λευκωσία, η οποία μεταφέρεται στην Πάφο. Ως εκ τούτου, οι έδρες στη Λευκωσία διαμορφώνονται σε 19 και στην Πάφο σε 5. Στις υπόλοιπες επαρχίες ο αριθμός των εδρών παραμένει ο ίδιος: Λεμεσός 12, Αμμόχωστος 11, Λάρνακα 6 και Κερύνεια 3.