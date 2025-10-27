Η συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με τον Λίβανο αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μετά την Αίγυπτο και το Ισραήλ, η Κύπρος έχει πλέον συμφωνία θαλάσσιων συνόρων και με τον Λίβανο, δημιουργώντας προοπτική να υπάρξει κάποια στιγμή και με τη Συρία.

Η σημασία της υπογραφής της συμφωνίας με τον Λίβανο, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί το επόμενο διάστημα σε τελετή που θα γίνει μάλλον στην πρωτεύουσα της γειτονικές χώρας, αναδεικνύεται και μέσα από την κριτική της αντιπολίτευσης προς την τουρκική κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να αποτρέψει τις εξελίξεις. Ενδεικτική είναι η ανάρτηση του Fikret Bayır, Αντιπροέδρου του Κόμματος της Νίκης, στην οποία περιέχονται ουσιαστικά επικρίσεις προς την κυβέρνηση του AKP. Ο Bayır υποστηρίζει ότι υπό τη διακυβέρνηση του AKP συνεχίζονται οι απώλειες της Τουρκίας στη Γαλάζια Πατρίδα και ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί βαρύ πλήγμα για τη χώρα.

Τίτλος ανάρτησης: «Η βήμα-βήμα απώλεια της «Γαλάζιας Πατρίδας»»

Στην ανάρτησή του, ο Bayır σημειώνει ότι η συμφωνία θαλάσσιων ζωνών που υπέγραψε ο Λίβανο; με τη Διοίκηση των Ελληνοκυπρίων στη Νότια Κυπρο, όπως χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, αναδεικνύει τις συνεχείς απώλειες της Τουρκίας στη Γαλάζια Πατρίδα. Παρά τις προσπάθειες του AKP από το 2003, η Τουρκία δεν κατάφερε να αποτρέψει την επικύρωση συμφωνιών θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον Λίβανο και προγραμματίζεται και με τη Συρία.

Ο Bayır υπογραμμίζει ότι οι ιδεολογικές συγκρούσεις της Τουρκίας με γειτονικές χώρες, ειδικά γύρω από τη Χαμάς και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες για τα θαλάσσια συμφέροντά της. Αντίθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε συμφωνίες που της απέδωσαν σαφή γεωπολιτικό πλεονέκτημα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη θέση της έναντι της Τουρκίας.

Ο Bayır καταλήγει ότι η έγκριση της συμφωνίας με τον Λίβανο συνιστά ακόμη ένα βαρύ πλήγμα για τη Γαλάζια Πατρίδα, ενώ η κυβέρνηση του AKP παραμένει αδρανής, χωρίς να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των τουρκικών συμφερόντων στην περιοχή.

«Από τότε που ήρθε στην εξουσία το 2003, το AKP, το οποίο προκάλεσε σημαντικές απώλειες στη Γαλάζια Πατρίδα, παρέμεινε σιωπηλό για την κατοχή των νησιών του Αιγαίου και δεν κατόρθωσε ούτε καν να αποτρέψει τουρκικές δημοκρατίες από το να αναγνωρίσουν τη GCASC (σ.σ. εννοεί την Κυπριακή Δημοκρατία την οποία αποκαλεί ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου) αντί της ΤΔΒΚ. Θα μείνει στην ιστορία για τις ιστορικές απώλειες που προκάλεσε στην ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική!

Κάθε μέρα διακυβέρνησης του AKP προκαλεί σημαντικές απώλειες για την Τουρκία!», αναφέρει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του

Η υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με τον Λίβανο σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία, ενισχύοντας τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή όχι μόνο εδραιώνει τα δικαιώματα της Κύπρου στους φυσικούς της πόρους, αλλά δημιουργεί και προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας με γειτονικές χώρες, όπως η Συρία.

Ταυτόχρονα, η συμφωνία αναδεικνύει τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τουρκία στη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», επιβεβαιώνοντας ότι η σταθερότητα και οι συμμαχίες της περιοχής καθορίζονται από αποφάσεις που υπερβαίνουν τα στενά εθνικά συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρά με στρατηγική και αποφασιστικότητα, θέτοντας τη βάση για έναν πιο ασφαλή και βιώσιμο γεωπολιτικό χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο.