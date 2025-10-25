Η Κύπρος προχωρά στην υπογραφή Συμφωνίας Οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα) με τον Λίβανο το αμέσως επόμενο διάστημα. Η Κυβέρνηση της γειτονικής χώρας ενέκρινε τη Συμφωνία Οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων με την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είχε επέλθει τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από επαφές των διαπραγματευτικών ομάδων των δύο χωρών. Επικεφαλής της κυπριακής αποστολής ως ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου ήταν ο πρέσβης Τάσος Τζιωνής και επικεφαλής της αντιπροσωπειας της Δημοκρατίας του Λίβανου ήταν ο Υπουργός Μεταφορών και Δημοσίων Έργων, κ. Fayez Rassamny.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η Συμφωνία προωθήθηκε με άκρα μυστικότητα τα τελευταία δύο χρόνια και οι προσπάθειες κορυφώθηκαν μετά την εκλογή του Προέδρου Αούν.

Η οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με τον Λίβανο αποτελεί στρατηγικής σημασίας εξέλιξη με πολύ σημαντικά πολιτικά και οικονομικά οφέλη για τις δύο χώρες, δημιουργώντας προοπτικές εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων αλλά και ευρύτερης συνεργασίας Κύπρου – Λιβάνου. Ήδη, στην προχθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Λιβάνου γίνεται αναφορά σε έγκριση συμφωνίας για έρευνα πετρελαίου στο Οικόπεδο 8, εντός της ΑΟΖ του Λιβάνου. Κίνηση η οποία, όπως αναφέρεται, στοχεύει στην προώθηση της υπεράκτιας ενεργειακής ανάπτυξης της χώρας, γεγονός το οποίο διευκολύνεται από την Συμφωνία οριοθέτησης, η οποία ξεκαθαρίζει τα όρια της δικαιοδοσίας κάθε κράτους και δημιουργεί επενδυτική εμπιστοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καθοριστεί η επίσημη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας από τον Προέδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Προέδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν στο αμέσως προσεχές διάστημα. Με την υπογραφή της Συμφωνίας θα μπει τέλος σε μία εκκρεμότητα που υφίσταται από το 2007, όταν είχε επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία όμως δεν επικυρώθηκε και δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ, λόγω επιφυλάξεων της λιβανικής πλευράς, αλλά και λόγω τουρκικών παρεμβάσεων προς προηγούμενες κυβερνήσεις.

Η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ Ισραήλ-Λιβάνου του 2022 και η εκλογή του Προέδρου Αούν στον Λίβανο το 2025, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την κατάληξη στην παρούσα συμφωνία Οριοθέτησης Κύπρου-Λιβάνου, εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τη σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Η συμφωνία με το Λίβανο έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που έχουν ήδη υπογραφεί με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντικό διπλωματικό πλεονέκτημα, καθώς τα σύνορα της κυπριακής ΑΟΖ αποτελούν και τα ανατολικότερα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Συρία και την Τουρκία. Ανώτερος κρατικός αξιωματούχος ανέφερε στον «Φ», ότι η συμφωνία με τον Λίβανο δημιουργεί προοπτική σύναψης παρόμοιας συμφωνίας με την Συρία, κάτι που θα επιδιώξει η κυπριακή κυβέρνηση το επόμενο διάστημα.

Θέση Λιβάνου – Υπουργικό Συμβούλιο και επόμενα βήματα

Το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου, κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη υπό τον Πρόεδρο της χώρας Τζόζεφ Αουν και με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ, ενέκρινε την οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τα επόμενα βήματα, δεδομένου ότι τα θαλάσσια σύνορα επικαλύπτονται με εκείνα άλλων χωρών, ο Υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου Joe Sadegh δήλωσε ότι έχει παραληφθεί σχετική έκθεση, η οποία θα συζητηθεί από τον Υπουργό Πληροφοριών. «Το επόμενο βήμα θα είναι να διευθετηθεί η οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με τη Συρία, η οποία πρέπει να γίνει», πρόσθεσε.

Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου χαρακτήρισαν την εξέλιξη «πολύ θετική», σημειώνοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές κατά την επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας του Λιβάνου στην Κύπρο στις 10 Νοεμβρίου.