Το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε την οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, υπό την προεδρία του Joseph Aoun και με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Nawaf Salam, σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου, Joe Sadegh, ανέφερε ότι έχει ληφθεί σχετική έκθεση, η οποία θα εξεταστεί από τον Υπουργό Πληροφοριών. Τόνισε πως το επόμενο βήμα είναι η διευθέτηση της οριοθέτησης με τη Συρία, καθώς το ζήτημα «πρέπει να προχωρήσει».

Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου χαρακτήρισαν την εξέλιξη ως «πολύ θετική», υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν κατά την επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας του Λιβάνου στην Κύπρο στις 10 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να συζητηθούν οι τεχνικές και πολιτικές πτυχές της συμφωνίας.