Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε σήμερα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Στρατηγό Τζοζέφ Αούν.

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συζήτησε εκτενώς τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη σταθερή στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς έναν ασφαλή και σταθερό Λίβανο και επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, με τον Πρόεδρο να εκφράζει ικανοποίηση για τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα αυτό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Αούν για τη συμβολή του Λιβάνου με την αποστολή δύο εναέριων μέσων κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Κύπρο, ενώ ενημέρωσε συναφώς και για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία ενός Περιφερειακού Σταθμού Δασοπυρόσβεσης στην Κύπρο, που θα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος για όλη την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε ακόμα στην πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει και να στηρίξει ενεργά την αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ–Λιβάνου μέσω της σύναψης μιας Στρατηγικής και Συνολικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ–Λιβάνου, στη βάση πρόσφατων παραδειγμάτων με την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να στηρίζει τον Λίβανο και στο πλαίσιο της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπογραμμίζοντας την κοινή συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και των ηγετών κρατών της περιοχής που θα φιλοξενήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον προσεχή Απρίλιο στην Κύπρο.

Εξέφρασε, επίσης, ευγνωμοσύνη για τη διαχρονική στήριξη του Λιβάνου στο Κυπριακό, τηρώντας στάση αρχής, στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Σημειώθηκε ακόμη ότι η στρατηγική συνεργασία Κύπρου–Λιβάνου στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά, ενώ υφίσταται παράλληλα στενή συνεργασία στον τομέα Έρευνας και Διάσωσης.