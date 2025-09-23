«Τι λογαριασμό θα ζητήσουμε αν αποδειχθεί ότι χάσαμε στη χάραξη των θαλάσσιων ορίων με την Κύπρο;». Aυτό το ερώτημα έθεσε χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής Έργων του Λιβάνου και βουλευτής Σαγίιρ Ατίγια, σχολιάζοντας την παλαιότερη προκαταρκτική συμφωνία οριοθέτησης του 2007, την οποία χαρακτήρισε «συμφωνία που μας έκανε να χάσουμε περίπου 2.600 χιλιόμετρα, όπου υπάρχει και φυσικό αέριο».

Όπως εξηγεί το ρεπορτάζ της εφημερίδας annahar του Λιβάνου, το ζήτημα της οριοθέτησης με την Κύπρο επανήλθε δυναμικά στην ατζέντα μετά από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει ως προτεραιότητα και τις πρόσφατες επαφές μεταξύ Βηρυτού και Λευκωσίας.

Η συμφωνία του 2007 καθόριζε τη θαλάσσια ΑΟΖ με «γραμμή μέσου» που όριζε έξι σημεία, αλλά παρέμεναν ασάφειες, ειδικά γύρω από τα σημεία 1 και 6 και το θέμα είχε τεθεί προσωρινά «σε αναμονή» έως ότου ολοκληρωθούν οι οριοθετήσεις με γειτονικές χώρες (Συρία, Ισραήλ).

Η Επιτροπή Έργων του Λιβάνου, όπως σημειώνεται, έχει εισηγηθεί να προσκληθούν σύντομα ξένοι εμπειρογνώμονες και νομικοί αρμόδιοι, ακόμα και εμπειρογνώμονες σε θέματα φυσικών πόρων, προκειμένου να διευκρινιστούν τεχνικά και νομικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των επιφανειών.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κάλεσε σε προσεκτική τεχνική και νομική επανεξέταση πριν ληφθεί οποιαδήποτε νέα δέσμευση ή υπογραφή με την Κύπρο, καθώς το ζήτημα έχει σαφή κυριαρχική διάσταση και μπορεί να επηρεάσει και την οριοθέτηση με τη Συρία.