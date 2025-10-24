Δικλίδα ασφαλείας έναντι της συμμετοχής της Τουρκίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, πέτυχε η Κυπριακή Δημοκρατία. Κατόπιν ενεργειών, έχει υιοθετηθεί η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την άφιξή του στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Χαίρομαι γιατί η θέση μας σε σχέση με τη συμμετοχή μη κρατών-μελών στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE έχει υιοθετηθεί», δήλωσε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι «καμία χώρα, τρίτη χώρα, η οποία κατέχει εδάφη ή και απειλεί την ασφάλεια κρατών-μελών, δεν μπορεί επ’ ουδενί λόγο να συμμετάσχει, να αξιοποιήσει τα όποια χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην στρατηγική σημασία της πρώτης Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αιγύπτου, τονίζοντας ότι «η χώρα μας, μαζί με την Ελλάδα και κάποια άλλα μεσογειακά κράτη, εδώ και καιρό υποστήριζαν την ανάγκη αυτής της στρατηγικής συνεργασίας». Όπως είπε, η συνεργασία αυτή μετουσιώθηκε σε πράξη με την επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Κάιρο το 2024, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος, και συνεχίστηκε χθες με την πρώτη σύνοδο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι ο Πρόεδρος της Αιγύπτου ζήτησε την ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή του σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, για το θέμα της Γάζας. Πρόσθεσε ότι είχε την ευκαιρία να ενημερώσει για το σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, «ένα σχέδιο το οποίο έγινε έπειτα από συνεννόηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία, με το Ισραήλ».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσίασε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το πλαίσιο των έξι σημείων του σχεδίου για τη Γάζα, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει το σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο σχέδιο, στην πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο έγινε έπειτα από συνεννόηση και με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Απαντώντας σε ερώτηση για το σχέδιο για τη Γάζα, επεσήμανε ότι «η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική» από τους Ευρωπαίους εταίρους και ότι «κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης της Προέδρου της Επιτροπής, του Προέδρου του Συμβουλίου και του Προέδρου της Αιγύπτου, η Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε τις κυπριακές προτάσεις ως ευρωπαϊκές προτάσεις.

«Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να εργαστούμε έτσι που αυτές να υλοποιηθούν σε συνδυασμό και με άλλες προτάσεις που υπάρχουν, έτσι ώστε το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να εφαρμοστεί. Γιατί σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο και δεν περάσουμε στην επόμενη φάση, αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους που υπάρχουν με μια νέα κρίση στην περιοχή και ποιοι στο τέλος της ημέρας θα υποστούν και τις επιπτώσεις», είπε.

Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί η ΕΕ να συζητά για παράδειγμα το μεταναστευτικό και την ίδια στιγμή να μην ασχολείται με την περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός μεταναστών έρχονται από την περιοχή.

Αναφερόμενος στην επικείμενη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σε λιγότερες από 70 ημέρες από τώρα, ο Πρόεδρος τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας θα εργαστούμε έτσι ώστε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο να μετουσιωθεί από ένα κείμενο, σε συγκεκριμένες ενέργειες προς την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αλλά και της Μέσης Ανατολής, δείχνοντας στην πράξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λόγο και ρόλο στη νέα περιοχή.

Πρόσθεσε ότι στόχος της Κύπρου κατά την Προεδρία είναι να ενισχύσει την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς- στην άμυνα, στην ασφάλεια, στις πρώτες ύλες, στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, στην ψηφιακή μετάβαση.

Εξέφρασε, επίσης, ικανοποίηση γιατί για πρώτη φορά ενδεχομένως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσουμε το θέμα της στέγασης, χαρακτηρίζοντάς το «μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση».

«Ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, ένα θέμα που κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι περισσότερο αρμοδιότητα των κρατών-μελών, αλλά από τη στιγμή που απασχολεί όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και με αφορμή τις συζητήσεις που γίνονται για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναμένουμε από την Επιτροπή να παρουσιάσει το επόμενο διάστημα ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από όλα τα κράτη-μέλη», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι «το 19ο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία έχει υιοθετηθεί». Όπως ανέφερε, «υπάρχουν οι αμερικανικές κυρώσεις που αφορούν κυρίως τον τομέα της ενέργειας και έχουν υποβληθεί προτάσεις από ηγέτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να αναπληρώσουν την ενέργεια, η οποία, βάσει των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μπορεί να διοχετευτεί στην Ευρώπη».

Υιοθέτηση αναφοράς για την Κύπρο στο έγγραφο του ΕΛΚ

Ικανοποιημένη από την υιοθέτηση αναφοράς για την Κύπρο στο κοινό έγγραφο της Συνόδου Αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες δηλώνει η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου.

«Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο κοινό έγγραφο υιοθετήθηκε η εισήγηση μας για αναφορά στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας πως η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όσο ένα κράτος-μέλος βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή», ανέφερε στις δηλώσεις της μετά τη σύνοδο.

Σε ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, σημειώνεται ότι η κ. Δημητρίου είπε, ακόμα, ότι η ΕΕ καλείται, επίσης, να εντείνει τις προσπάθειες για την επανεκκίνηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επανένωση της Κύπρου, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της ΕΕ.

«Θέλουμε μια ΕΕ ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική», είπε, σημειώνοντας ότι αυτοί ήταν οι άξονες στους οποίους επικεντρώθηκε η σύνοδος.

Η κ. Δημητρίου επεσήμανε ότι ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας με ορίζοντα το 2030, μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία θα προστατεύει κάθε κράτος-μέλος. «Υπογραμμίσαμε παράλληλα τη σημασία στενής συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, καθώς και την προτεραιότητα σε κρίσιμες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, με έμφαση στην καινοτομία και την προστασία κρίσιμων υποδομών», ανέφερε.

Επίσης, είπε ότι ανέδειξε τη θέση για μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία, με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ευελιξία, ειδικά όσον αφορά τα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των κρατών-μελών, κάτι που, όπως είπε, με παρέμβαση της, συμπεριλήφθηκε στο κοινό έγγραφο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε, όπου αναγνωρίστηκε ο ρόλος που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η ΕΕ για μια ειρήνη που να ενισχύει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της Κύπρου ως του εγγύτερου κράτους-μέλους.

«Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι αδιαπραγμάτευτη. Είτε πρόκειται για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή ή την Κύπρο, ο κοινός μας στόχος παραμένει ο ίδιος: να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να στηρίξουμε το διεθνές δίκαιο και να ενισχύσουμε την ενότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης», επεσήμανε.

Ενότητα για Μ. Ανατολή στη Σύνοδο ΕΛΚ

Κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, προστέθηκε ενότητα στη διακήρυξη του κόμματος για τη Μέση Ανατολή, κατόπιν πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγουμένως δεν υπήρχε στη διακήρυξη οποιαδήποτε αναφορά σε σχέση με τη Μ. Ανατολή, κάτι που κατέστη δυνατό μετά από πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο κείμενο, στο οποίο γίνεται ειδική αναφορά στην Κύπρο και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει αξιοποιώντας ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς όπως η πρωτοβουλία «Αμάλθεια», τονίζεται η σημασία ενεργού συμμετοχής της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας για την ειρήνη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παρουσίασε στη Σύνοδο το Πλάνο 6 Σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης του Προέδρου Τραμπ, το οποίο είχε προετοιμαστεί και συζητηθεί σε προπαρασκευαστική τηλεδιάσκεψη των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΕΛΚ την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.