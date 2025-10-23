Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης την Πέμπτη, λίγο πριν την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, καμία τρίτη χώρα που απειλεί ή κατέχει εδάφη κράτους-μέλους δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμυνα και την ασφάλεια.

«Χαίρομαι γιατί η θέση μας σε σχέση με τη συμμετοχή μη κρατών μελών στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE έχει υιοθετηθεί», δήλωσε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι «καμία χώρα, τρίτη χώρα, η οποία κατέχει εδάφη ή και απειλεί την ασφάλεια κρατών μελών, δεν μπορεί επ’ ουδενί λόγο να συμμετάσχει, να αξιοποιήσει τα όποια χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική σημασία της πρώτης Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αιγύπτου, τονίζοντας ότι «η χώρα μας, μαζί με την Ελλάδα και κάποια άλλα μεσογειακά κράτη, εδώ και καιρό υποστήριζαν την ανάγκη αυτής της στρατηγικής συνεργασίας». Όπως είπε, η συνεργασία αυτή μετουσιώθηκε σε πράξη με την επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Κάιρο το 2024, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος, και συνεχίστηκε χθες με την πρώτη σύνοδο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι ο Πρόεδρος της Αιγύπτου ζήτησε την ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή του σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της Γάζας. Πρόσθεσε ότι είχε την ευκαιρία να ενημερώσει για το σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, «ένα σχέδιο το οποίο έγινε έπειτα από συνεννόηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία, με το Ισραήλ».

Ενημέρωση για την πρόταση 6 σημείων

«Σήμερα έχω την ευκαιρία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να το παρουσιάσω σε λεπτομέρεια, ζητώντας από τους συναδέλφους μου από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει το σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο σχέδιο στην πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο έγινε έπειτα από συνεννόηση και με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Απαντώντας σε ερώτηση για το σχέδιο για τη Γάζα, επεσήμανε ότι «η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική» από τους Ευρωπαίους εταίρους και ότι «κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης της Προέδρου της Επιτροπής, του Προέδρου του Συμβουλίου και του Προέδρου της Αιγύπτου, η Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε τις κυπριακές προτάσεις ως ευρωπαϊκές προτάσεις.

«Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να εργαστούμε έτσι αυτές να υλοποιηθούν σε συνδυασμό και με άλλες προτάσεις που υπάρχουν, έτσι ώστε το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να εφαρμοστεί. Γιατί σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο δεν περάσουμε στην επόμενη φάση αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους που υπάρχουν με μια νέα κρίση στην περιοχή και ποιοι στο τέλος της ημέρας θα υποστούν και τις επιπτώσεις», είπε.

Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί η ΕΕ να συζητά για παράδειγμα το μεταναστευτικό και την ίδια στιγμή να μην ασχολείται με την περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός μεταναστών έρχονται από την περιοχή.

Στόχοι της Κυπριακής Προεδρίας

Αναφερόμενος στην επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε λιγότερες από 70 ημέρες από τώρα, ο Πρόεδρος τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα εργαστούμε έτσι ώστε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο να μετουσιωθεί από ένα κείμενο σε συγκεκριμένες ενέργειες προς την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αλλά και της Μέσης Ανατολής, δείχνοντας στην πράξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λόγο και ρόλο στη νέα περιοχή.

Πρόσθεσε ότι στόχος της Κύπρου κατά την Προεδρία είναι να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς – στην άμυνα, στην ασφάλεια, στις πρώτες ύλες, στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, στην ψηφιακή μετάβαση.

Εξέφρασε, επίσης, ικανοποίηση γιατί για πρώτη φορά ενδεχομένως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσουμε το θέμα της στέγασης, χαρακτηρίζοντάς το «μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση».

«Ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, ένα θέμα που κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι περισσότερο αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά από τη στιγμή που απασχολεί όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και με αφορμή τις συζητήσεις που γίνονται για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αναμένουμε από την Επιτροπή να παρουσιάσει να αναπτύξει το επόμενο διάστημα ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από όλα τα κράτη μέλη», ανέφερε.

Κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «το 19ο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία έχει υιοθετηθεί». Όπως ανέφερε, «υπάρχουν οι αμερικανικές κυρώσεις που αφορούν κυρίως τον τομέα της ενέργειας και έχουν υποβληθεί προτάσεις από ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να αναπληρώσουν την ενέργεια η οποία, βάσει των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μπορεί να διοχετευτεί στην Ευρώπη».

Αναφερόμενος στο θέμα συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο Πρόεδρο, σημείωσε ότι αν η συζήτηση αφορά το Ουκρανικό, «θεωρώ ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας πρέπει να είναι παρών, γιατί δεν μπορεί να συζητείται το μέλλον της χώρας του χωρίς την παρουσία του ιδίου».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ήταν αποτελεσματικές.

«Αν ορισμένα συνδεδεμένα κράτη ή χώρες που θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούσαν τις κυρώσεις της ΕΕ, τότε σίγουρα όλες οι αποφάσεις και οι κυρώσεις θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικές», είπε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, διευκρίνισε ότι δεν έγινε οποιαδήποτε συζήτηση στο περιθώριο των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη διαδικασία ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές.

«Είχα την ευκαιρία με κάποιους ομολόγους μου σε διμερές επίπεδο να συζητήσουμε αυτή την εξέλιξη. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι μας θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», κατέληξε.

