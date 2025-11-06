Ασφαλώς και υπάρχει πάντα καχυποψία όταν μια εταιρεία κάνει χορηγίες, είτε σε κοινωνικές ανάγκες, είτε σε πολιτικούς (προεκλογικά, για παράδειγμα) και κόμματα. Γι΄ αυτό και στην εποχή μας, εποχή διαφάνειας και αυστηρού ελέγχου, όλα βγαίνουν στο φως. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Αλλά, ειδικά για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, που βοηθά παιδιά με οικονομικά προβλήματα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ο θόρυβος που γίνεται περί της διαφάνειας, είναι πολιτικός θόρυβος. Και μόνο επειδή προεδρεύει του Φορέα η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που τις τελευταίες μέρες συνέβαλε στον θόρυβο, δεν εντόπισε «κάποια παρανομία ή παρατυπία», όπως έλεγε η εκπρόσωπός της, προτάσσει όμως την άποψη της Υπηρεσίας ότι από τον έλεγχο «αναδεικνύεται η ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας του Φορέα».

Στην έκθεση, όμως, αναφέρονται συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες έκαναν εισφορές στον Φορέα (μιλάμε για εισφορές των €600.000 και των €500.000, ιδίως ναυτιλιακών εταιρειών) και οι ίδιες εταιρείες φαίνεται να είχαν νόμιμες συναλλαγές με το κράτος. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε αυτές τις εισφορές κατά τον έλεγχο που έκανε. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν είναι απόρρητες οι εισφορές, δεν είναι μυστικές, μπορούν να ελεγχθούν και πέρα από τον έλεγχο που ήδη γίνεται από την Κεντρική Τράπεζα και άλλους αρμόδιους φορείς.

Επομένως, ποιο είναι το ζήτημα που τίθεται; Να γίνονται οι εισφορές προϊόν κουτσομπολιού. Αυτό ζητούν τα κόμματα. Τώρα το ζητά και η Ελεγκτική. Να δίνονται στη δημοσιότητα οι εισφορές. Όμως το ζητούμενο της διαφάνειας δεν είναι το κουτσομπολιό είναι ο έλεγχος. Αν μπορεί η Ελεγκτική Υπηρεσία ή άλλο αρμόδιο σώμα να έχει τα στοιχεία και να ασκεί έλεγχο, τότε πού είναι η αδιαφάνεια;

Στην προεκλογική των προεδρικών εκλογών δίνονται πλέον στη δημοσιότητα οι εισφορές ιδιωτών προς τους υποψήφιους. Μετά τη δημοσιοποίηση έλεγξε κανένας μηχανισμός αν αυτοί που έδωσαν μεγάλα ποσά στον εκλεγέντα Πρόεδρο έτυχαν οποιασδήποτε εύνοιας σε δουλειές του Δημοσίου; Κανένας. Κουτσομπολέψαμε όλοι μια – δυο μέρες και μετά τους ξεχάσαμε. Γι΄ αυτό λέω: το σημαντικό είναι ο έλεγχος, όχι ο ντόρος, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην ιστοσελίδα του Φορέα βρίσκει όποιος θέλει την παρουσίαση που έγινε πρόσφατα για το έτος 2024. Κάτω από τον τίτλο «Ευχαριστούμε θερμά τους Χορηγούς μας!» μέτρησα 59 λογότυπα εταιρειών. Υπάρχουν προφανώς κι άλλοι χορηγοί που δεν έδωσαν έγκριση να ανακοινωθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κρύβουν κάτι. Διότι, ελέγχονται ούτως ή άλλως. Έχει συζητηθεί πολλές φορές αυτή η πτυχή. Έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο και κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος για να δημοσιεύονται οι χορηγοί.

Τι έχει σημασία σε αυτή την ιστορία; Το ότι το 2024 βοηθήθηκαν 1098 νεαροί να σπουδάσουν και δόθηκαν γι΄ αυτό τον σκοπό €1.868.288; Ή το ότι κάποιοι από τους χορηγούς θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι; Ειδικά, από τη στιγμή που η Ελεγκτική Υπηρεσία, τους γνωρίζει και δεν έχει εντοπίσει κάτι μεμπτό.

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, είναι ο υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης του Φορέα, τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι από το 2015 μέχρι σήμερα, βοηθήθηκαν περισσότεροι από 4.100 φοιτητές και φοιτήτριες, με συνολικό ποσό πέραν των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Κι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από τα παραμύθια των κομμάτων, που βρίσκουν αφορμή τη διαφάνεια (την δική τους την κρύβουν μια χαρά) για να στήσουν μικροκομματικά παίγνια μόνο και μόνο επειδή προεδρεύει η σύζυγος του Προέδρου.

Είναι γεγονός ότι μια εταιρεία που έδωσε, ας πούμε, εισφορά μισού εκατομμυρίου πιθανό να αποσκοπεί σε εύνοια από το κράτος για να κάνει δουλειές. Το καθήκον των αρμοδίων, ακόμα και των νομοθετών, δεν είναι να ανακόψουν τη ροή εισφορών και να τις παρουσιάζουν ως να πρόκειται για απάτες, αλλά να εντοπίσουν αν υπάρχει εύνοια. Με τους κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου. Όλοι οι σχετικοί μηχανισμοί του κράτους οφείλουν να ελέγχουν τις δημόσιες συμβάσεις, τις αναθέσεις, τις συμφωνίες και να εντοπίζουν και να αποκαλύπτουν τις παραβάσεις και τις αθέμιτες πρακτικές. Αυτή είναι διαφάνεια.

Ειδικά για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, από τη στιγμή που γνωρίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία και τους χορηγούς και τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, μπορεί να ελέγχει αν οι συναλλαγές τους είναι αθέμιτες. Όχι αν οι χορηγίες τους είναι αθέμιτες, αλλά οι δουλειές που κάνουν με το Δημόσιο.