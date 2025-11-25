Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ πρωτοβουλία για το Ουκρανικό βρίσκεται σε εξέλιξη με διαβουλεύσεις, που έχουν ξεκινήσει σε διάφορα επίπεδα και με πολλούς εμπλεκόμενους. Το μείζον είναι, ασφαλώς, να τερματισθεί ο πόλεμος. Να υπάρξουν συνθήκες μόνιμης ειρήνης και σταθερότητας. Όλοι, λογικά, αυτό θα πρέπει να επιδιώκουν, ανεξαρτήτως των διαφορετικών και ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων.

ΤΟ ζητούμενο είναι να βρεθεί μια διευθέτηση, που δεν θα διαιωνίζει τα προβλήματα και νομιμοποιεί την παρανομία. Να μη νομιμοποιεί την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει, να βρεθεί μια συμφωνία, που δεν θα αλλάζει τα σύνορα, ως αποτέλεσμα πολέμου. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο.

ΕΙΝΑΙ σαφές από όσα συζητούνται στη δημόσια σφαίρα, ότι ο «συμβιβασμός» θα είναι σε βάρος του ηττημένου στο πολεμικό πεδίο. Τούτο προφανώς, σε περίπτωση κατά την οποία θα ισχύσει, θα δημιουργήσει προηγούμενο. Παρόλο που κανένα πρόβλημα δεν είναι το ίδιο, προφανώς και θα το επικαλούνται οι ισχυροί ή και οι εν δυνάμει μεσολαβητές, κατά τη διάρκεια συζητήσεων.

ΤΟ τι προκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις συγκρούσεις με τη Ρωσία, είναι γνωστό, αν και υπάρχουν διάφορες εκδοχές και ερμηνείες. Δεν είναι, ασφαλώς, αυτό το ζήτημα, αλλά πώς αυτή η σύγκρουση θα τερματισθεί.

ΥΠΗΡΞΕ, λοιπόν, μια πρόταση από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τράμπ, η οποία είχε και τελεσιγραφικό χαρακτήρα. Υπήρξε αντίδραση από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι και κατέθεσαν μια δική τους πρόταση. Την ίδια ώρα, ξεκίνησαν συζητήσεις μεταξύ των Αμερικανών και των Ουκρανών στη Γενεύη.

ΜΕΧΡΙ και την ερχόμενη Πέμπτη, με βάση την προθεσμία, που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος προς το Κίεβο, πρέπει να υπάρξει απάντηση στις προτάσεις του. Ανεξαρτήτως εάν τηρηθούν δογματικά ή όχι οι προθεσμίες, τα χρονοδιαγράμματα, από το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας, πολλά θα εξαρτηθούν για τη συνέχεια. Και για το Ουκρανικό και για άλλα ανοικτά διεθνή ζητήματα. Θα επαναλάβουμε, ωστόσο, το προφανές, το αυτονόητο: Κανένα διεθνές πρόβλημα δεν είναι το ίδιο. Και κανένα μοντέλο δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για όλα τα προβλήματα.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως το αμερικανικό σχέδιο μπορεί να δώσει διέξοδο αλλά ταυτόχρονα κι ένα παρατεταμένο αδιέξοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει. Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, μετά και την παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τα όσα ισχύουν στο πολεμικό πεδίο, με τη Ρωσία να προελαύνει, το Ουκρανικό εισέρχεται σε μια νέα φάση. Ελπίζουμε να επιτευχθεί λύση, που θα είναι διαρκείας και προοπτικής.