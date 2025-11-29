Επιτέλους φως! Τρία χρόνια και τρείς μήνες μετά από την καταγγελία ενός αχαρακτήριστου βουλευτή του ΑΚΕΛ, η Αρχή κατά της Διαφθοράς ήρθε να καθαρίσει την Πινδάρου από τον τεράστιο λεκέ με τον οποίο επιχείρησαν να λερώσουν τη βιτρίνα της. Ουδεμία διασύνδεση υπάρχει μεταξύ των χρυσών διαβατηρίων, που είχαν δοθεί από την κυβέρνηση του ΔΗΣΥ σε αλλοδαπούς, με τις εισφορές που οι συγκεκριμένοι είχαν καταθέσει στο τότε κυβερνών κόμμα!

Ακούς κύριε Χρίστο Χριστοφίδη; Πόσο θράσος είχες τελικά να τολμήσεις να εκτοξεύσεις μιαν τέτοια κατηγορία; Ζήλεψες τότε επειδή όλοι αυτοί οι ξένοι γνώριζαν πού βρίσκεται η Πινδάρου και έτρεξαν να εισφέρουν στον ΔΗΣΥ; Θύμωσες επειδή οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν γνώριζαν πού βρίσκεται η Εζεκία Παπαϊωάννου ώστε να την προτιμήσουν; Όποιο και αν ήταν το κίνητρό σου, η Αρχή σε άδειασε κανονικά. Ουδέν μεμπτόν είπε με κρυστάλλινο τρόπο!

Μα το Θεό, αυτοί οι ξένοι με εντυπωσιάζουν ολοένα και περισσότερο. Ακούστε να δείτε τους αθεόφοβους τι έκαναν. Κάποιος Sabah, κάποιος Salem, κάποιος Tarek, κάποιος Yan, κάποιος Kwong και μερικοί άλλοι, εντόπισαν από τις χώρες τους την οδό Πινδάρου στην Λευκωσία. Πήγαν εκεί διαδοχικά και κατέθεσαν εισφορές συνολικού ύψους 265.000 ευρώ! Γιατί; Διότι οι άνθρωποι αυτοί μόλις πήραν κυπριακό διαβατήριο (σωστά καταλάβατε, από εκείνο το περιβόητο πρόγραμμα που τα έβγαζε «χρυσά») τρελάθηκαν από τη χαρά τους.

Πανευτυχείς ως ήσαν, επειδή έγιναν Κύπριοι (βασικά επειδή έγιναν Ευρωπαίοι αλλά λέμε τώρα) θέλησαν να πουν ένα τεράστιο ευχαριστώ! Αποφάσισαν να κάνουν ένα δώρο στο νησί μας. Απ’ όλη την Κύπρο, απ’ όλους τους δρόμους, επέλεξαν την οδό Πινδάρου!

Δεν είναι εντυπωσιακό; Και συνάμα συγκινητικότατο; Μόλις έγιναν συμπατριωτάκιά μας, εμπράκτως μοιράστηκαν την ευτυχία τους μαζί μας. Εντάξει, αντί να πάνε στο φιλανθρωπικό σύνδεσμο «Ένα όνειρο μια ευχή» πήγαν στα γραφεία του ΔΗΣΥ. Μάλλον θα μπέρδεψαν το όνειρο με τα οράματα του Αβέρωφ. Ή μπορεί να εντυπωσιάστηκαν με την ευχή του Ευθύμιου, που μας έλεγε κάποτε να ευχόμασταν να παρέμενε εκείνη η Κυβέρνηση η οποία κάνει λάθη για να τα διορθώνει!

Εντάξει, μπορούσαν να πήγαιναν στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φιλών ή έστω στο Animal Rescue Cyprus. Αυτοί, όμως, επέλεξαν την Πινδάρου.

Ουδέποτε εμφανίστηκαν δημόσια να στηρίξουν τον ΔΗΣΥ, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, ή έστω να προβούν σε καποια δήλωση. Ήταν low profile δωρητές. Από αυτούς που αφήνουν το φάκελο και φεύγουν σιωπηλά. Ήταν αυτός λόγος για να έρθει ο Χρίστος Χριστοφίδης να τους καταγγείλει;

Ναι, σαρκάζει και σήμερα η στήλη. Κουραστικό να το επαναλαμβάνουμε αλλά το οφείλουμε: Αν αντιμετωπίζουμε όλα τα προκλητικά τα οποία συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο με απόλυτη σοβαρότητα, δεν θα αποφύγουμε το εγκεφαλικό.

Για να σοβαρευτούμε, όμως, διαβάζοντας το πόρισμα της Αρχής μόνο θυμός προκαλείται. Δεν υπάρχει μαρτυρία, λένε, που να συνδέει τις πολιτογραφήσεις με τις εισφορές. Σοβαρά τώρα; Κάνατε τρία χρόνια να ολοκληρώσετε την έρευνα και περιμένατε σε αυτό το χρονικό διάστημα ότι θα βρίσκατε τον Salem ή τον Tarek ή κάποιον άλλο, που αν όντως εμπλεκόταν στα γεγονότα με τον τρόπο που κατήγγειλε ο Χριστοφίδης, θα ομολογούσε την όποια διασύνδεση;

Περιμένατε ότι αν υπήρχε κάτι μεμπτό δεν θα είχαν προλάβει εκείνοι που εμπλέκονταν να ενημερώσουν τους πολιτογραφηθέντες; Δεν υπήρχε, λέτε, οποιοδήποτε διάταγμα στέρησης της υπηκοότητας που δόθηκε στους πολιτογραφηθέντες. Και; Αν νόμιμα πήραν το χρυσό διαβατήριο, σημαίνει ότι αποκλείεται να ωθήθηκαν να κάνουν εισφορά με το πνεύμα που ο βουλευτής κατάγγειλε;

Οφείλουμε κύριοι της Αρχής κατά της Διαφθοράς να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη. Πρώτον, και μόνο το γεγονός ότι κάνατε τρία χρόνια και τρεις μήνες να ερευνήσετε την υπόθεση και να εκδώσετε πόρισμα σας εκθέτει.

Δεύτερον, οι διορισμοί των ερευνώντων λειτουργών που κάνατε, επίσης σας εκθέτουν. Πρώτα διορίσατε δύο συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς εμπειρία και τεχνογνωσία. Ένα χρόνο μετά παραιτήθηκαν. Διορίσατε τρεις άλλους, ανάμεσα στους οποίους και κάποιοι οι οποίοι είχαν τύχει διορισμών σε αξιώματα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και καλούντο να ερευνήσουν υπόθεση που αφορούσε το πρώην κυβερνών κόμμα. Οι άνθρωποι μπορεί να λειτούργησαν αμερόληπτα. Σημασία έχει ότι η ενέργειά σας δεν μπορεί να ιδωθεί από την κοινή γνώμη χωρίς ίχνος καχυποψίας. Και αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας σε κάθε έρευνα!

Τρίτον, όταν πασχίζετε να πείσετε την κοινωνία ότι 13 αλλοδαποί από τα βάθη της Ασίας, είτε πριν πάρουν χρυσό διαβατήριο είτε μετά που το πήραν, όλως τυχαίως, κατέθεσαν εισφορές στο τότε κυβερνών κόμμα, πρέπει να γνωρίζετε ότι υποτιμάτε τη νοημοσύνη των πολιτών.

Την ώρα που ενεά η κοινωνία παρακολουθεί το νέο φιάσκο, βγαίνει και η Πινδάρου να μας κουνήσει το δάκτυλο. «Οφείλουμε να σεβόμαστε τα πορίσματα, χωρίς τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες του καθενός» είπε ο εκπρόσωπός της Ονούφριος Κουλλάς.

Ενεοί κι εμείς απομένει να ψιθυρίζουμε: «Θού, Κύριε, φυλακήν τώ στόματι μου». Και να προσθέτουμε: «Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου…».