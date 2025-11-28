Τρεις εταιρείες φέρονται να εισέφεραν παρανόμως συνολικό ποσό €85.000 στον ΔΗΣΥ. Η επισήμανση περί παράνομων εισφορών είχε αναδειχθεί από τον «Φ» τον Σεπτέμβριο του 2022, ωστόσο, χθες η αποκάλυψη πήρε άλλη τροπή, με αφορμή τη χθεσινή δημοσιοποίηση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για τις καταγγελίες του βουλευτή, Χρίστου Χριστοφίδη.

Ναι μεν οι τρεις λειτουργοί επιθεώρησης της Αρχής δεν συνέδεσαν τις εισφορές που έγιναν στον ΔΗΣΥ από πολιτογραφηθέντες με τη διαδικασία απόκτησης κυπριακού διαβατηρίου από τους τελευταίους, ωστόσο, εξέτασαν και γενικότερα θέμα εισφορών.

Και κατέληξαν στο εύρημα που χρησιμοποιήσαμε στην πρόταξή μας. Συγκεκριμένα, εντόπισαν εισφορές που έγιναν στον ΔΗΣΥ από τρεις διαφορετικές εταιρείες, κι ενώ δεν είχαν παρέλθει τρία χρόνια από την ίδρυσή τους και την εγγραφή τους στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

Οι τρεις λειτουργοί επιθεώρησης που διεξήγαγαν την έρευνα κατέληξαν στην ακόλουθη επισήμανση ρίχνοντας το μπαλάκι στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών: «Οι πιο πάνω καταγραφείσες εισφορές των 3 εταιρειών ενδεχομένως να είναι παράτυπες ή παράνομες (βλ. σχετική αναφορά και στο τεκμήριο ΓΕ1 από τα Επιπρόσθετα Έγγραφα), θέμα που σύμφωνα με τη νομοθεσία εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Εφόρου Τήρησης τυ Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών».

Πριν την εν λόγω κατάληξη, οι διορισμένοι από την Αρχή ερευνητές καταγράφουν στοιχεία για τις εταιρείες. Παραθέτουμε αναλυτικά:

>> Η εταιρεία OXLEY PLANET VISION PROPERTIES LTD (εγγράφηκε στις 20/1/2017 και μετονομάστηκε σε RESORT BEYOND LTD) εισέφερε €10.000 στις 25/1/2018, €10.000 την 1η Φεβρουαρίου του 2018 και €25.000 στις 25/1/2019.

>> Η εταιρεία TIGERVIEW HOLDINGS LTD (εγγράφηκε στις 22/12/2017) εισέφερε €20.000 στις 30/1/2018.

>> Η εταιρεία HOLIMAX INVESTMENTS LTD (εγγράφηκε στις 23/6/2017) εισέφερε €20.000 στις 11/11/2019.

Τι είχαμε αποκαλύψει

Τον Σεπτέμβριο του 2022 με αφορμή τη συζήτηση εισφορών στον ΔΗΣΥ ο «Φ» είχε εντοπίσει την περίπτωση της TIGERVIEW HOLDINGS LTD, καθώς οι άλλες δυο προαναφερθείσες εταιρείες προέκυψαν από επιπρόσθετα στοιχεία που εξασφάλισε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Στις 2/9/2022 σημειώναμε σχετικά: «(…)η εισφορά της τάξεως των 20.000 ευρώ έγινε από την εταιρεία συμφερόντων του κ. Moamen, TIGERVIEW HOLDINGS LTD, κατά το 2018, χωρίς η εν λόγω επιχειρηματική οντότητα να ήταν εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου για τουλάχιστον τρία έτη. (…) Ο Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος του 2012 και συγκεκριμένα το άρθρο «5» που διέπει τις προϋποθέσεις για τις «Ιδιωτικές εισφορές στα πολιτικά κόμματα», είναι διαφωτιστικός. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι ιδιωτικές εισφορές που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) μπορούν να γίνουν από νομικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία κατά τα τελευταία τρία έτη.

Η εταιρεία συμφερόντων του κ. Tarek Sadi Moamen, TIGERVIEW HOLDINGS LTD, ενεγράφη στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου στις 22 Δεκεμβρίου του 2017(…)».

Τι μας ανέφεραν

Ο «Φ» επικοινώνησε τηλεφωνικώς χθες με τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκο Ηλία. Όπως μας ανέφερε δεν είχε υπόψιν του το εύρημα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Διαβεβαίωσε, όμως, πως «θα το διερευνήσουμε».

Η εφημερίδα μας επικοινώνησε και με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριο Κουλλά. Ανέφερε πως είναι σεβαστό το πόρισμα της Αρχής, υποδεικνύοντας πως «εδώ και κάποια χρόνια υπάρχει βελτίωση σε όλα τα επίπεδα», αναφερόμενος σε προσπάθειες για διαφανείς διαδικασίες. Πρόσθεσε πως ο ΔΗΣΥ έχει δαπανήσει χρήματα προκειμένου να αποκτήσει μηχανισμούς ελέγχου σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του, «για να τηρούμε ακόμα και νομοθεσίες που είναι αυστηρότατες», κατά την έκφρασή του. Μιλώντας, ακόμη, για τον τρόπο που ενεργεί ο ΔΗΣΥ για να εξυπηρετεί τη διαφάνεια, σχολίασε ότι «μακάρι να έχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις» την ίδια διάθεση. Μίλησε, ακόμη, για κάποιους που ανεβάζουν τόνους για να λαϊκίζουν, αλλά κάνουν αντιφατικές δηλώσεις.

Το πόρισμα

Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που δημοσιοποιήθηκε χθες, δεν κατέληξε σε εύρημα/μαρτυρία που να υποδεικνύει διαφθορά σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες του βουλευτή Χρίστου Χριστοφίδη. Ο τελευταίος είχε προβεί σε δυο καταγγελίες (επιστολές τον Σεπτέμβριο του 2022). Η πρώτη αφορούσε ξένους επενδυτές που απέκτησαν κυπριακό διαβατήρια και εμφανίζονταν να έχουν κάνει εισφορές στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Η δεύτερη έχει να κάνει με τους κυπριοποιημένους επενδυτές, οι οποίοι ήταν μέτοχοι στη ρωσική τράπεζα Promsvyazbank. Ο τραπεζικός αυτός οργανισμός, όπως είναι γνωστό, δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο, ενώ στεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτήριο στη Λεμεσό, που ανεγέρθη από κατασκευαστική εταιρεία, ιδρυθείσα από τον Γιάννη Μισιρλή.

Λειτουργοί επιθεώρησης ορίστηκαν η Λεμονιά Καουτζάνη, πρώην Δικαστής, ο Δημήτρης Γεωργιάδης, Οικονομολόγος και Chartered Accountant και ο Δημήτρης Τσολακίδης, Δικηγόρος, με πείρα στο χειρισμό ποινικών υποθέσεων.

Διεξήχθησαν συνολικά 8 Συνεδρίες / Ακροάσεις, κατέθεσαν 16 Μάρτυρες, μεταξύ αυτών και πολιτογραφηθέντες, ενώ κατατέθηκαν συνολικά 73 Τεκμήρια, πολλά από τα οποία είναι πολυσέλιδα.

«Δεν υπάρχει μαρτυρία»

Η Αρχή σημειώνει στην ανακοίνωσή της: «Δεν υπάρχει μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι η πολιτογράφηση των ερευνώμενων προσώπων έγινε λόγω υπόσχεσης ή προσφοράς σύγχρονης ή μελλοντικής και κατ’ επέκταση λόγω παροχής αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος εκ μέρους των πολιτογραφηθέντων προς δημόσιους λειτουργούς και/ή αξιωματούχους, μέσω των εισφορών προς τον ΔΗΣΥ ώστε να δημιουργείται υπόνοια διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς. Ειδικότερα από τη μαρτυρία προέκυψε ότι ουδεμία σύνδεση μπορεί να γίνει μεταξύ της πολιτογράφησης των ερευνηθέντων πολιτογραφηθέντων προσώπων και των εισφορών προς τον ΔΗΣΥ εκ μέρους των πολιτογραφηθέντων και/ή των εταιρειών στις οποίες αυτοί έχουν ή είχαν συμφέρον ή αξίωμα. 22. Ως προς την στέγαση της ρωσικής τράπεζας PROMSVYAZBANK στο κτήριο που αγοράστηκε από την (πωλήτρια) εταιρεία Y.A.M. IMPERIO ENTERPRISES LTD, προκύπτει ότι δεν υπάρχει μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι η συγκεκριμένη αγοραπωλησία έγινε λόγω υπόσχεσης ή προσφοράς σύγχρονης ή μελλοντικής και κατ’ επέκταση λόγω παροχής αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος εκ μέρους της αγοράστριας εταιρείας και των μεταγενέστερα πολιτογραφηθέντων (που σχετίζοντο με την Ρωσική τράπεζα PROMSVYAZBANK) προς δημόσιους λειτουργούς και/ή 4 αξιωματούχους, μέσω της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας, ώστε να δημιουργείται υπόνοια διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς».

Έντονος με την καθυστέρηση ο Χρίστος Χριστοφίδης

Σε χθεσινή γραπτή του τοποθέτηση ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, υποδηλώνοντας πως η καθυστέρηση στη διερεύνηση των καταγγελιών του επηρέασε την πορεία της έρευνας. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η υπέρμετρη καθυστέρηση, τρία χρόνια και τρεις μήνες από την υποβολή της πρώτης καταγγελίας, αφορά στην ουσία αφού η πάροδος του χρόνου υπονόμευσε ουσιαστικά τη δυνατότητα τεκμηρίωσης της υπόθεσης. Η δημόσια επιμονή του Επιτρόπου Διαφάνειας ότι «ο κ. Αναστασιάδης δεν είναι υπό διερεύνηση», ενώ η καταγγελία αφορούσε σαφώς το πρόσωπό του, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες μας».

Για να στηρίξει τις θέσεις του σημείωσε τα ακόλουθα: «Αρχικά ανατέθηκε η διερεύνηση σε δύο συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα αλλεπάλληλες παλινωδίες και τελικά την παραίτησή τους έναν χρόνο μετά. Δεν κλήθηκε Λειτουργός από το εξωτερικό, με το αβάσιμο επιχείρημα ότι οι υποθέσεις δεν ήταν «υψηλού προφίλ», παρότι αφορούσαν το κυβερνών κόμμα και τον τέως Πρόεδρο (…) Στη συνέχεια διορίστηκαν νέοι Λειτουργοί, κάποιοι εξ αυτών με εμφανή σύγκρουση συμφέροντος λόγω προηγούμενων διορισμών τους από την κυβέρνηση ΔΗΣΥ–Αναστασιάδη(…)». Σχολιάζοντας το πόρισμα και το γεγονός ότι δεν έχουν τεκμηριωθεί ποινικά αδικήματα, αναφέρει πως «αυτό δεν σημαίνει ότι παύει να υπάρχει έκδηλη σύγκρουση συμφέροντος».

«Δεν οδηγεί πουθενά» και ότι απαιτείται σεβασμός στα πορίσματα, «χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος Τύπου και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά. Σημείωσε πως η διαφάνεια και η αποτροπή φαινομένων διαφθοράς επιτυγχάνονται μέσω θεσμικών αλλαγών, της στήριξης των ανεξάρτητων θεσμών και μέσα από νηφάλιο δημόσιο λόγο και συναινέσεις. Κατηγόρησε ορισμένους ότι «δηλητηριάζουν συνεχώς την κοινωνία» με στόχο πολιτικά οφέλη ή την προσωπική τους ανέλιξη, προειδοποιώντας ότι τέτοιες πρακτικές εκτρέπουν την πολιτική ζωή «σε επικίνδυνα μονοπάτια». Καταλήγοντας, έκανε λόγο για σταθερή θέση του κόμματος, για «διαφάνεια παντού, έλεγχος σε όλα και μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε αποδειχθεί μεμπτό».