Δεν υπάρχει μαρτυρία που να συνδέει πολιτογραφήσεις συγκεκριμένων προσώπων με εισφορές που έγιναν στον ΔΗΣΥ, αναφέρει σε πόρισμα της η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς, η οποία διερεύνησε τις καταγγελίες του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστοφίδη.

Η καταγγελία, η οποία υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2022, αφορούσε 13 αλλοδαπούς που απέκτησαν κυπριακή υπηκοότητα και φέρονταν να είχαν προβεί σε εισφορές προς τον ΔΗΣΥ είτε προσωπικά είτε μέσω εταιρειών. Περιλάμβανε επίσης αναφορά στη ρωσική τράπεζα Promsvyazbank, με ισχυρισμούς για πιθανή σύνδεση με συγγενικά πρόσωπα πρώην αξιωματούχου. Στους Λειτουργούς Επιθεώρησης δόθηκαν όροι εντολής για να διακριβωθεί εάν προκύπτουν πράξεις διαφθοράς, εξαιρουμένης της διερεύνησης των συνθηκών απόκτησης υπηκοότητας, η οποία εξετάζεται σε άλλη έρευνα στο προκαταρκτικό στάδιο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, για κανέναν από τους πολιτογραφηθέντες, δεν είχε εκδοθεί, κατά την έρευνα, οποιοδήποτε διάταγμα στέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτε διεξαγόταν οποιαδήποτε διαδικασία στέρησης της Κυπριακής υπηκοότητάς του.

Δεν υπάρχει μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι η πολιτογράφηση των ερευνώμενων προσώπων έγινε λόγω υπόσχεσης ή προσφοράς σύγχρονης ή μελλοντικής και κατ’ επέκταση λόγω παροχής αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος εκ μέρους των πολιτογραφηθέντων προς δημόσιους λειτουργούς και/ή αξιωματούχους, μέσω των εισφορών προς τον ΔΗΣΥ ώστε να δημιουργείται υπόνοια διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς. Ειδικότερα από τη μαρτυρία προέκυψε ότι ουδεμία σύνδεση μπορεί να γίνει μεταξύ της πολιτογράφησης των ερευνηθέντων πολιτογραφηθέντων

προσώπων και των εισφορών προς τον ΔΗΣΥ εκ μέρους των πολιτογραφηθέντων και/ή των εταιρειών στις οποίες αυτοί έχουν ή είχαν συμφέρον ή αξίωμα.

Ως προς την στέγαση της ρωσικής τράπεζας PROMSVYAZBANK στο κτήριο που αγοράστηκε από την (πωλήτρια) εταιρεία Y.A.M. IMPERIO ENTERPRISES LTD, προκύπτει ότι δεν υπάρχει μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι η συγκεκριμένη αγοραπωλησία έγινε λόγω υπόσχεσης ή προσφοράς σύγχρονης ή μελλοντικής και κατ’ επέκταση λόγω παροχής αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος εκ μέρους της αγοράστριας εταιρείας και των μεταγενέστερα πολιτογραφηθέντων (που σχετίζοντο με την Ρωσική τράπεζα PROMSVYAZBANK) προς δημόσιους λειτουργούς και/ή 5 αξιωματούχους, μέσω της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας, ώστε να δημιουργείται υπόνοια διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς.

Η ανακοίνωση της Αρχής για το πόρισμα:

Η Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης: