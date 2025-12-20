Πρώτα ήρθε η «Riviera». Τώρα έρχεται “Η Silicon Valley – Riviera”

Η διαφορά της δεύτερης από την πρώτη είναι πως δεν βρίσκεται μόνο στη φαντασία του Ντόναλντ Τραμπ αλλά υπάρχει και σε ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο με κοστολόγηση, μάλιστα.

Εάν πρόκειται για ρεαλιστική προσέγγιση, με τα σημερινά δεδομένα; Να μια πολύ καλή απορία. Και εάν κάποιος διαθέτει ισχυρή φαντασία το θέμα προσφέρεται σίγουρα για να την εξασκήσει.

Ίσως και όχι, θα πουν κάποιοι, καθώς το έργο, το οποίο θα κοστίσει 112 δισεκατομμύρια δολάρια τα πρώτα 10 χρόνια, εκπονήθηκε από μια ομάδα υπό τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και τον απεσταλμένο του αμερικανού Προέδρου (και) για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Η Wall Street Journal η οποία παρουσίασε τα του σχεδίου σημειώνοντας μάλιστα ότι έχει ήδη παρουσιαστεί σε πλούσιες χώρες του Κόλπου, την Τουρκία αλλά και την Αίγυπτο, αναφέρει ότι οι 32 σελίδες του φέρουν την ένδειξη «ευαίσθητες αλλά μη ταξινομημένες» και περιγράφουν λεπτομερώς ένα όραμα τεσσάρων σταδίων για την απομάκρυνση των ερειπίων, την ανοικοδόμηση της Γάζας και την εξάλειψη της φτώχειας των κατοίκων της Λωρίδας.

Φέρει το όνομα “Project Sunrise”, δηλαδή Σχέδιο Ανατολής (ηλίου) και σύμφωνα με τις περιγραφές του σχεδίου, η «βιτρίνα» διαλαμβάνει την ανέγερση πολυτελών θερέτρων στην ακτογραμμή και γενικότερα ένα νέο αστικό μοντέλο τύπου “smart city”. Παράλληλα προβλέπονται μεγάλες υποδομές (π.χ. συγκοινωνιακά έργα) και νέες δημόσιες υπηρεσίες στη λογική ότι η οικονομία θα στηριχθεί σε επενδύσεις, τουρισμό, υπηρεσίες και τεχνολογία.

Και κάπου εδώ αρχίζουν τα όσα αφήνει πίσω. Με πρώτη την επίμαχη πρόνοια του προηγούμενου σχεδίου Τραμπ για μόνιμη μεταστέγαση των κατοίκων. Το θέμα αυτό παραμένει στην κατάληξή του ασαφές και συγκεχυμένο. Για να είμαστε ακριβείς, κατάληξη δεν υπάρχει αλλά από όσα διαλαμβάνει για το ζήτημα του πληθυσμού, δεν μιλά μεν για μόνιμη μεταστέγαση αλλά και δεν βοηθά στην κατανόηση του τι ακριβώς είναι και πού οδηγεί.

Από στοχευμένες μάλλον διαρροές κομματιών του σε αραβικά ΜΜΕ η ανοικοδόμηση προβλέπεται γίνει σε τέσσερις φάσεις ξεκινώντας από την «Νέα Ράφα» όπως θα ονομάζεται και η οποία προορίζεται να γίνει η νέα έδρα διακυβέρνησης, η μορφή της οποίας επίσης χάνεται στην ασάφεια.

Θα ακολουθήσει η Χαν Γιούνις πιο βόρεια, η κεντρική Γάζα και στο τέλος η Πόλη της Γάζας. Η «Νέα Ράφα» θα έχει 500,000 κατοίκους, 100,000 κατοικίες, 200 σχολεία, πέραν των 75 ιατρικών δομών και 180 τεμένη και «πολιτιστικά κέντρα» όπως περιγράφονται.

Φιλόδοξη είναι βέβαια η εκκαθάριση 61 εκατομμυρίων τόνων ερειπίων, η καταστροφή χιλιομέτρων υπόγειων τούνελ όπως και των πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί. Υπολογίζεται ότι το 10%-12% των πυρομαχικών που έφτιαχνε η Χαμάς αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό από εκείνα του IDF, δεν εξερράγησαν. Πολλά είναι κάτω από ερείπια.

Πόσα είναι; Η μέση εκτίμηση μιλά για 7,500 τόνους εκρηκτικών.

Πέρα από το υλικό κομμάτι, όμως, υπάρχει και το άυλο. Το λογικό αν το προτιμά κανείς. Και αυτό πολύ δύσκολα μπορεί να συνδεθεί με το σκεπτικό του Σχεδίου.

Η τελευταία μέτρηση (τον Οκτώβριο) έδειξε ότι ποσοστό 41% των κατοίκων της Γάζας στηρίζουν ακόμα τη Χαμάς. Και εάν αυτό είναι τρομακτικό για τις αντιλήψεις στη Λωρίδα – και είναι – τότε, η αναζήτηση περιγραφής για το ποσοστό του 51% το οποίο δηλώνει «ικανοποίηση από την απόδοση της Χαμάς» (!) μοιάζει εφιάλτης.

Οι ΗΠΑ όπως και η Δύση εν όλω, προσπερνώντας τις προειδοποιήσεις ήπιων αραβικών κρατών να εγκαταλείψουν τη δική τους ρόδινη προσέγγιση στα πράγματα και να αντιληφθούν πόσο η Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει αλώσει τα μυαλά των κατοίκων, φοβούνται ακόμα να πουν το αυτονόητο: ότι μιλάμε για ένα εκατομμύριο ανθρώπους (σ.σ. ο μισός πληθυσμός της Γάζας) οι οποίοι δεν έχουν εγκαταλείψει ακόμα την αρρώστια του ισλαμισμού και ούτε πρόκειται να το κάνουν όταν η Χαμάς στην οποία πιστεύουν και η τζιχάντ είναι ο «λόγος του Θεού» και το άλλο, το οτιδήποτε άλλο είναι η εγκατάλειψη αυτού που υποτίθεται ότι ορίζει η τζιχάντ ως ιερό χρέος του κάθε μουσουλμάνου κατ’ εντολή του «Αλλάχ».

Όταν ο Πόλεμος και η κτηνωδία της Χαμάς που προηγήθηκε για χρόνια αλλά και ακολούθησε δεν ήταν ικανά να κάνουν αυτό το εκατομμύριο των αμόρφωτων ως επί το πλείστων φανατικών ισλαμιστών να αλλάξει αντιλήψεις, υπάρχει λογικός άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι θα τους αλλάξει η… high tech smart city και τα θέρετρα των απίστων με τη «διαφθορά» που θα φέρουν μαζί τους;

Το τελευταίο ως επιχείρημα δεν έχει να κάνει με τη φαντασία. Περνά κατευθείαν στο επίπεδο της παράνοιας. Και στη Δύση η παράνοια περνά τη χρυσή της εποχή.